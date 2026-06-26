به گزارش جمعه پنجم تیر ماه روزنامه جوئیش کرونیکل، عملیات سوم تیر ماه، دو ملک مسکونی در شمال غرب پایتخت بریتانیا را هدف قرار داد.

پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد این پرونده در چارچوب تحقیقات مربوط به «تهدیدهای دولتی» در حال بررسی است و هیچ ارتباطی با حملات آتش‌سوزی اخیر در منطقه گولدرز گرین یا دیگر حملات خرابکارانه‌ای که طی هفته‌های اخیر جامعه یهودیان بریتانیا را هدف قرار داده‌اند، ندارد.

مقام‌های پلیس همچنین تایید کردند که تاکنون هیچ مظنونی بازداشت نشده و روند تحقیقات همچنان ادامه دارد.

هلن فلاناگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این عملیات بخشی از تلاش گسترده‌تر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه دولت‌های خارجی در خاک این کشور است.

او گفت: «در یک سال گذشته، حجم فعالیت‌های ما در حوزه امنیت ملی و تهدیدهای ناشی از دولت‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافته و این تحقیقات نیز ادامه همان روند و بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مختل کردن فعالیت‌های خصمانه است.»

فلاناگان با تاکید بر اینکه پلیس در حال حاضر هیچ تهدید فوری‌ای علیه عموم مردم و هیچ گروه، فرد یا مکان خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نکرده است، افزود تحقیقات ادامه خواهد یافت و در صورت لزوم اقدامات بیشتری انجام می‌شود.

او همچنین از شهروندان خواست هوشیار باشند و یادآور شد سطح هشدار تروریستی بریتانیا همچنان در وضعیت «شدید» قرار دارد.

به گفته او، اگر شهروندان مورد مشکوکی مشاهده یا اطلاعات نگران‌کننده‌ای دریافت کردند، باید آن را به پلیس گزارش دهند.

بریتانیا در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه حملات یهودستیزانه بوده است؛ از جمله حمله با چاقو به دو مرد یهودی ارتدوکس در منطقه گولدرز گرین در اواخر ماه آوریل.

این حمله موجب شد دولت بریتانیا برای نخستین بار در بیش از چهار سال، سطح هشدار ملی تروریسم را از «قابل توجه» به «شدید» افزایش دهد.

پیش‌تر در هفتم اردیبهشت نیز دیوار یادبود جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان در منطقه گولدرز گرین لندن هدف آتش‌سوزی عمدی قرار گرفته بود.

کی‌یر استارمر، نخست‎‌وزیر بریتانیا، ۹ اردیبهشت در سخنانی در مجلس عوام، حمله با چاقو در شمال لندن را «بسیار نگران‌کننده» خواند.

او سوم اردیبهشت نیز از کنیسه‌ای که هدف حملات اخیر قرار گرفته بود، بازدید کرده و گفته بود نگرانی‌ها درباره استفاده برخی کشورها از عوامل نیابتی برای انجام فعالیت‌های مجرمانه در بریتانیا رو به افزایش است.

حملات به اماکن یهودی

در هفته‌های اخیر، حملات به اماکن یهودی و همچنین دفتر شبکه ایران‌اینترنشنال خبرساز شده است.

پلیس بریتانیا سوم اردیبهشت اعلام کرد تاکنون ۲۵ نفر در ارتباط با این رویدادها که شامل تلاش برای ایجاد حریق در کنیسه‌ها بوده، بازداشت شده‌اند.

به گفته پلیس بریتانیا، احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با برخی از این حوادث در دست بررسی است.

یک گروه نزدیک به حکومت ایران با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت شماری از این حملات را بر عهده گرفته است.

مقام‌های بریتانیایی پیش‌تر هشدار دادند جمهوری اسلامی می‌کوشد از باندهای تبهکار برای پیشبرد اقدامات خصمانه در خاک بریتانیا استفاده کند.