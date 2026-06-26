گروسی: برای برنامه هستهای ایران به یک نظام راستیآزمایی بسیار قوی نیاز است
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت برای اطمینان از توسعه نیافتن سلاح هستهای در ایران، به یک نظام راستیآزمایی «بسیار قوی» نیاز است.
گروسی جمعه در جمع خبرنگاران در ژاپن گفت: «فکر میکنم هدف این توافق اخیر میان آمریکا و ایران، اطمینان از این است که در ایران سلاح هستهای توسعه پیدا نکند. دولت ایران نیز به روشنی اعلام کرده که چنین قصدی ندارد.»
او افزود: «اما صرف اعلام نیت کافی نیست. باید هرچه زودتر، هر زمان که از نظر عملی امکانپذیر باشد، یک نظام راستیآزمایی بسیار قوی برقرار کنیم.»
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در چارچوب تحقیقات درباره جرائم مشکوک مرتبط با ایران، دو خانه در شمال غرب لندن را بازرسی کرد. مقامهای پلیس اعلام کردند تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و در حال حاضر تهدیدی فوری متوجه شهروندان یا هیچ گروه خاصی نیست.
به گزارش جمعه پنجم تیر ماه روزنامه جوئیش کرونیکل، عملیات سوم تیر ماه، دو ملک مسکونی در شمال غرب پایتخت بریتانیا را هدف قرار داد.
پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد این پرونده در چارچوب تحقیقات مربوط به «تهدیدهای دولتی» در حال بررسی است و هیچ ارتباطی با حملات آتشسوزی اخیر در منطقه گولدرز گرین یا دیگر حملات خرابکارانهای که طی هفتههای اخیر جامعه یهودیان بریتانیا را هدف قرار دادهاند، ندارد.
مقامهای پلیس همچنین تایید کردند که تاکنون هیچ مظنونی بازداشت نشده و روند تحقیقات همچنان ادامه دارد.
هلن فلاناگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این عملیات بخشی از تلاش گستردهتر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا برای مقابله با فعالیتهای خصمانه دولتهای خارجی در خاک این کشور است.
او گفت: «در یک سال گذشته، حجم فعالیتهای ما در حوزه امنیت ملی و تهدیدهای ناشی از دولتها بهطور چشمگیری افزایش یافته و این تحقیقات نیز ادامه همان روند و بخشی از تلاش گستردهتر برای مختل کردن فعالیتهای خصمانه است.»
فلاناگان با تاکید بر اینکه پلیس در حال حاضر هیچ تهدید فوریای علیه عموم مردم و هیچ گروه، فرد یا مکان خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نکرده است، افزود تحقیقات ادامه خواهد یافت و در صورت لزوم اقدامات بیشتری انجام میشود.
او همچنین از شهروندان خواست هوشیار باشند و یادآور شد سطح هشدار تروریستی بریتانیا همچنان در وضعیت «شدید» قرار دارد.
به گفته او، اگر شهروندان مورد مشکوکی مشاهده یا اطلاعات نگرانکنندهای دریافت کردند، باید آن را به پلیس گزارش دهند.
بریتانیا در ماههای اخیر شاهد افزایش قابل توجه حملات یهودستیزانه بوده است؛ از جمله حمله با چاقو به دو مرد یهودی ارتدوکس در منطقه گولدرز گرین در اواخر ماه آوریل.
این حمله موجب شد دولت بریتانیا برای نخستین بار در بیش از چهار سال، سطح هشدار ملی تروریسم را از «قابل توجه» به «شدید» افزایش دهد.
پیشتر در هفتم اردیبهشت نیز دیوار یادبود جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان در منطقه گولدرز گرین لندن هدف آتشسوزی عمدی قرار گرفته بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۹ اردیبهشت در سخنانی در مجلس عوام، حمله با چاقو در شمال لندن را «بسیار نگرانکننده» خواند.
او سوم اردیبهشت نیز از کنیسهای که هدف حملات اخیر قرار گرفته بود، بازدید کرده و گفته بود نگرانیها درباره استفاده برخی کشورها از عوامل نیابتی برای انجام فعالیتهای مجرمانه در بریتانیا رو به افزایش است.
پلیس مونتهنگرو اعلام کرد با همکاری اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی)، یک شهروند ایرانی را که به انجام حملات سایبری با حدود ۳.۴ میلیارد دلار خسارت به زیرساختهای آمریکا متهم است، بازداشت کرده است.
این مرد ۳۹ ساله که تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیهای دارد، از سوی دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک به اتهامهایی از جمله تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری رایانهای، هک و سرقت هویت تحت پیگرد قرار دارد.
به گفته پلیس، او روز پنجشنبه در شهر ساحلی کوتور در مونتهنگرو بازداشت شد.
پلیس مونتهنگرو در بیانیهای اعلام کرد: «او از سال ۲۰۱۳ حملات گسترده سایبری را علیه بیش از ۱۵۰ دانشگاه در آمریکا انجام داده که برآورد میشود بیش از ۳.۴ میلیارد دلار خسارت وارد کرده باشد.»
به گفته پلیس، پرونده برای رسیدگی به درخواست استرداد او به آمریکا به دادگاه عالی در پودگوریتسا، پایتخت مونتهنگرو، ارجاع خواهد شد.
در این بیانیه همچنین آمده است دادههای بهدستآمده و دسترسی به حسابهای کاربری دانشگاههایی که هدف حمله قرار گرفته بودند، در اختیار سپاه پاسداران و دیگر نهادهای ایرانی، از جمله دانشگاهها، قرار گرفته است.
افبیآی تاکنون درباره این پرونده اظهار نظری نکرده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمعه پنجم تیر اعلام کرد یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران، اجازه دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای در ایران را میدهد.
گروسی در نشست خبری خود در ژاپن گفت: «توافقی وجود دارد و برای اجرای آن، آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید به ایران دسترسی داشته باشد و بازرسی انجام دهد. امیدواریم به زودی در آنجا حضور داشته باشیم.»
اظهارات مدیرکل آژانس در شرایطی مطرح شد که مقامهای جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند دسترسی به برخی سایتهای کلیدی هستهای تا زمان نهایی شدن توافق نهایی با آمریکا و لغو تحریمها امکانپذیر نخواهد بود.
واشینگتنپست در یادداشتی با استناد به ارزیابی دیوید آلبرایت، کارشناس شناختهشده برنامههای هستهای، نوشت این ادعا که جمهوری اسلامی پس از جنگ با آمریکا قویتر شده، «بیپایه» است.
واشینگتنپست نوشت دموکراتها بارها گفتهاند تصمیم دونالد ترامپ برای جنگ با جمهوری اسلامی نتیجه معکوس داشته و تهران را قویتر کرده است.
این روزنامه در مقابل، به نقل از آلبرایت استدلال کرده که حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی، از جمله مجتمع اصفهان، آسیب قابل توجهی وارد کرده و برنامه هستهای تهران را برای سالها به عقب انداخته است.
این یادداشت در حالی منتشر شده که بحث در واشینگتن درباره نتیجه واقعی جنگ با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد؛
مخالفان ترامپ میگویند جنگ امنیت آمریکا را افزایش نداده، اما حامیان او آن را ضربهای جدی به توان هستهای جمهوری اسلامی میدانند.