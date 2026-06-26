کره جنوبی: سه کشتی دیگر ما آخر هفته از تنگه هرمز خارج میشوند
رییسجمهوری کره جنوبی اعلام کرد سه کشتی دیگر این کشور آخر هفته از تنگه هرمز خارج میشوند. همزمان حمله به یک کشتی باری در نزدیکی عمان، عملیات اسکورت سازمان بینالمللی دریانوردی را متوقف کرده و نگرانیها را درباره امنیت این آبراه افزایش داده است.
لی جهمیونگ، رییسجمهوری کره جنوبی، جمعه پنجم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد سه شناور دیگر این کشور در روزهای پایانی هفته از تنگه هرمز خارج خواهند شد.
وزارت اقیانوسها و شیلات کره جنوبی نیز اعلام کرد پیش از این هشت کشتی این کشور از این گذرگاه خارج شدهاند.
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