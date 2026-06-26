یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم دانش‌آموختگی هفتاد و پنجمین دوره افسران رزمی نیروی زمینی ارتش اسرائیل گفت: «ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند تا از آنجا از شهروندان و شهرک‌های اسرائیل در برابر گروه‌های جهادی دفاع کند.»

او افزود با همه فشارهایی که در حال حاضر وجود دارد یا در آینده اعمال خواهد شد، از منطقه امنیتی جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

وزیر دفاع اسرائیل گفت: «اگر جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات ما در لبنان یا به هر دلیل دیگری به اسرائیل حمله کند، با تمام قدرت به ایران حمله خواهیم کرد.»



