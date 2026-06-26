شبکه کان: جریانهای مخالف حزبالله از نقش قطر در حفظ نفوذ ایران در لبنان انتقاد کردند
شبکه «کان» اسرائیل گزارش داد که قطر با تشدید تلاشهای خود برای تثبیت آتشبس در لبنان، در چارچوب میانجیگری میان واشینگتن و تهران، به جمهوری اسلامی کمک میکند مذاکرات با آمریکا را به پرونده لبنان پیوند بزند.
به گزارش این شبکه، این رویکرد با انتقاد برخی جریانهای سیاسی مخالف حزبالله در لبنان روبهرو شده است.
یک منبع سیاسی از یکی از احزاب مخالف حزبالله به شبکه «کان» گفت قطر با اقدامات خود در لبنان نقش منفی ایفا میکند، زیرا این اقدامات به جمهوری اسلامی امکان میدهد نفوذ خود را در این کشور حفظ کند.
به گفته این منبع، سیاست قطر بر این باور استوار است که بدون موافقت تهران، خلع سلاح حزبالله ممکن نخواهد بود. از این رو، دوحه تلاش میکند با تبدیل جمهوری اسلامی به یکی از طرفهای راهحل، آن را به سازوکار جلوگیری از درگیریها در لبنان که در مذاکرات سوئیس تدوین شده بود، پیوند بزند.
این سیاستمدار لبنانی افزود رهبری لبنان که به دنبال کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور است، پشت پرده از نقش قطر در ارتباط با پرونده ایران در لبنان رضایت ندارد، اما تمایلی نیز به رویارویی با دوحه ندارد.
او همچنین گفت قطر به دلیل منافع اقتصادی خود و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، مصمم است مانع استفاده جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار شود، اما در قبال نقش و نفوذ تهران در لبنان انعطاف بیشتری نشان میدهد.
رییسجمهوری کره جنوبی اعلام کرد سه کشتی دیگر این کشور آخر هفته از تنگه هرمز خارج میشوند. همزمان حمله به یک کشتی باری در نزدیکی عمان، عملیات اسکورت سازمان بینالمللی دریانوردی را متوقف کرده و نگرانیها را درباره امنیت این آبراه افزایش داده است.
لی جهمیونگ، رییسجمهوری کره جنوبی، جمعه پنجم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد سه شناور دیگر این کشور در روزهای پایانی هفته از تنگه هرمز خارج خواهند شد.
وزارت اقیانوسها و شیلات کره جنوبی نیز اعلام کرد پیش از این هشت کشتی این کشور از این گذرگاه خارج شدهاند.
توقف عملیات اسکورت کشتیها
این تحولات در حالی رخ میدهند که سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) چهارم تیر ماه اعلام کرد عملیات اسکورت کشتیها از تنگه هرمز را بهطور موقت متوقف کرده است.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک کشتی باری از هدف قرار گرفتن خود با یک پرتابه در نزدیکی سواحل عمان خبر داد. حادثهای که تنها چند ساعت پس از هشدار تهران به کشتیها درباره استفاده نکردن از مسیرهای «تایید نشده» رخ داد.
به گفته نهاد دریایی نیروی دریایی بریتانیا (UKMTO)، کشتی باری اعلام کرده است در نزدیکی عمان هدف یک پرتابه قرار گرفته است. چهار منبع این کشتی را «اور لاولی» با پرچم سنگاپور معرفی کردند و یک منبع امنیتی نیز گفت که احتمالا این شناور با پهپاد هدف قرار گرفته است.
دو مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند [حکومت] ایران به سوی این کشتی شلیک کرده است.
در مقابل، «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» که تهران برای مدیریت درخواستهای عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده، اعلام کرد عبور ایمن تنها برای کشتیهایی تضمین میشود که از مسیرهای تعیینشده از سوی ایران استفاده کنند.
این نهاد که تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است، هشدار داد مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از عبور از مسیرهای «تایید نشده» بر عهده مالک، بهرهبردار و فرمانده کشتی خواهد بود.
دولت آمریکا واکنشی فوری به این گزارشها نشان نداد. با این حال، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر هشدار داده است که اگر ایران به توافق با هدف پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز پایبند نباشد، آمریکا احتمالا حملات نظامی به ایران را از سر خواهد گرفت.
سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرد کشتی هدف حمله، بخشی از برنامه تخلیه این سازمان نبوده است.
این برنامه که از دوم تیر ماه آغاز شده بود، بهصورت داوطلبانه امکان خروج کشتیها و خدمه آنها از خلیج فارس را از دو مسیر، یکی از آبهای ایران و دیگری از آبهای عمان، و با نظارت آمریکا فراهم میکرد.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، گفت که این نهاد بهمنظور اطمینان دوباره از وجود تضمینهای امنیتی لازم برای کشتیهای حاضر در فهرست تخلیه و دیگر شناورهای منطقه، اجرای این برنامه را بهطور موقت متوقف کرده است.
این سازمان در هفتههای اخیر در تلاش بود صدها کشتی و هزاران دریانوردی را که از آغاز جنگ در اسفند سال گذشته ماهها در تنگه هرمز گرفتار شده بودند، از منطقه خارج کند.
واکنش بازار نفت
گزارش حمله به کشتی باری باعث شد قیمت شاخص نفت حدود دو درصد افزایش یابد.
تحلیلگران میگویند این حادثه نگرانیها را درباره مدت زمان لازم برای بازگشت صادرات نفت خلیج فارس به شرایط عادی، دوباره افزایش داده است.
تنگه هرمز پیش از آغاز جنگ محل عبور حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود.
قبل از وقوع این حادثه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که سفر خود به کشورهای حوزه خلیج فارس را با هدف اطمینانبخشی درباره تفاهمنامه اخیر با جمهوری اسلامی به پایان رسانده بود، هشدار داد اگر [حکومت] ایران کشتیها را در تنگه هرمز تهدید یا از عبور آنها جلوگیری کند، «با مشکل روبهرو خواهیم شد».
با این حال، جمهوری اسلامی تاکید کرده است به اعمال کنترل بر تنگه هرمز ادامه خواهد داد.
سپاه پاسداران چهارم تیر ماه اعلام کرد عبور ایمن از این آبراه تنها از مسیرهای تعیینشده از سوی جمهوری اسلامی امکانپذیر است و علیه کشتیهایی که این دستور را رعایت نکنند اقدام خواهد کرد.
شرکت امنیت دریایی بریتانیایی «امبری» نیز گزارش داد سپاه پاسداران همان روز دو کشتی با پرچم پاناما را وادار به تغییر مسیر کرده است.
در مقابل، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفت حجم محمولههای عبوری از تنگه هرمز در حال نزدیک شدن به سطح پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند است و در ۲۴ ساعت گذشته دستکم ۲۰ میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور کرده است.
همچنین دادههای دیگر کشتیرانی نشان میدهد صادرات نفت خام از تنگه هرمز در هفته جاری به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ رسید.
در طول جنگ، حکومت ایران کنترل عملی گذرگاه راهبردی تنگه هرمز را در دست گرفت. اقدامی که جریان صادرات نفت را مختل کرد و بازارهای جهانی انرژی و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داد.
همزمان، ادامه جنگ و ابهام درباره اجرای توافق آتشبس موقت، فشار سیاسی بر دونالد ترامپ را در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا افزایش داده است.
بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس، تنها یکچهارم آمریکاییها معتقدند این جنگ ارزش هزینههای آن را داشته است.
روایتهای متفاوت از مفاد تفاهمنامه نیز به انتقادها از ترامپ در داخل و خارج آمریکا دامن زده است. اختلافها همچنان بر سر مشوقهای مالی برای حکومت ایران، بازرسیهای هستهای، نحوه کنترل تنگه هرمز و جنگ همزمان اسرائیل در لبنان، ادامه دارد.
محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد حکومت ایران، چهارم تیر ماه اعلام ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران داراییهای آزادشده خود را صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا خواهد کرد، رد کرد و آن را نادرست خواند.
بر اساس توافق اولیه، دو طرف قرار است طی دو ماه آینده درباره مسائل پیچیدهتر، از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، مذاکره کنند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت برای اطمینان از توسعه نیافتن سلاح هستهای در ایران، به یک نظام راستیآزمایی «بسیار قوی» نیاز است.
گروسی جمعه در جمع خبرنگاران در ژاپن گفت: «فکر میکنم هدف این توافق اخیر میان آمریکا و ایران، اطمینان از این است که در ایران سلاح هستهای توسعه پیدا نکند. دولت ایران نیز به روشنی اعلام کرده که چنین قصدی ندارد.»
او افزود: «اما صرف اعلام نیت کافی نیست. باید هرچه زودتر، هر زمان که از نظر عملی امکانپذیر باشد، یک نظام راستیآزمایی بسیار قوی برقرار کنیم.»
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در چارچوب تحقیقات درباره جرائم مشکوک مرتبط با ایران، دو خانه در شمال غرب لندن را بازرسی کرد. مقامهای پلیس اعلام کردند تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و در حال حاضر تهدیدی فوری متوجه شهروندان یا هیچ گروه خاصی نیست.
به گزارش جمعه پنجم تیر ماه روزنامه جوئیش کرونیکل، عملیات سوم تیر ماه، دو ملک مسکونی در شمال غرب پایتخت بریتانیا را هدف قرار داد.
پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد این پرونده در چارچوب تحقیقات مربوط به «تهدیدهای دولتی» در حال بررسی است و هیچ ارتباطی با حملات آتشسوزی اخیر در منطقه گولدرز گرین یا دیگر حملات خرابکارانهای که طی هفتههای اخیر جامعه یهودیان بریتانیا را هدف قرار دادهاند، ندارد.
مقامهای پلیس همچنین تایید کردند که تاکنون هیچ مظنونی بازداشت نشده و روند تحقیقات همچنان ادامه دارد.
هلن فلاناگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این عملیات بخشی از تلاش گستردهتر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا برای مقابله با فعالیتهای خصمانه دولتهای خارجی در خاک این کشور است.
او گفت: «در یک سال گذشته، حجم فعالیتهای ما در حوزه امنیت ملی و تهدیدهای ناشی از دولتها بهطور چشمگیری افزایش یافته و این تحقیقات نیز ادامه همان روند و بخشی از تلاش گستردهتر برای مختل کردن فعالیتهای خصمانه است.»
فلاناگان با تاکید بر اینکه پلیس در حال حاضر هیچ تهدید فوریای علیه عموم مردم و هیچ گروه، فرد یا مکان خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نکرده است، افزود تحقیقات ادامه خواهد یافت و در صورت لزوم اقدامات بیشتری انجام میشود.
او همچنین از شهروندان خواست هوشیار باشند و یادآور شد سطح هشدار تروریستی بریتانیا همچنان در وضعیت «شدید» قرار دارد.
به گفته او، اگر شهروندان مورد مشکوکی مشاهده یا اطلاعات نگرانکنندهای دریافت کردند، باید آن را به پلیس گزارش دهند.
بریتانیا در ماههای اخیر شاهد افزایش قابل توجه حملات یهودستیزانه بوده است؛ از جمله حمله با چاقو به دو مرد یهودی ارتدوکس در منطقه گولدرز گرین در اواخر ماه آوریل.
این حمله موجب شد دولت بریتانیا برای نخستین بار در بیش از چهار سال، سطح هشدار ملی تروریسم را از «قابل توجه» به «شدید» افزایش دهد.
پیشتر در هفتم اردیبهشت نیز دیوار یادبود جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان در منطقه گولدرز گرین لندن هدف آتشسوزی عمدی قرار گرفته بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۹ اردیبهشت در سخنانی در مجلس عوام، حمله با چاقو در شمال لندن را «بسیار نگرانکننده» خواند.
او سوم اردیبهشت نیز از کنیسهای که هدف حملات اخیر قرار گرفته بود، بازدید کرده و گفته بود نگرانیها درباره استفاده برخی کشورها از عوامل نیابتی برای انجام فعالیتهای مجرمانه در بریتانیا رو به افزایش است.
پلیس مونتهنگرو اعلام کرد با همکاری اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی)، یک شهروند ایرانی را که به انجام حملات سایبری با حدود ۳.۴ میلیارد دلار خسارت به زیرساختهای آمریکا متهم است، بازداشت کرده است.
این مرد ۳۹ ساله که تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیهای دارد، از سوی دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک به اتهامهایی از جمله تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری رایانهای، هک و سرقت هویت تحت پیگرد قرار دارد.
به گفته پلیس، او روز پنجشنبه در شهر ساحلی کوتور در مونتهنگرو بازداشت شد.
پلیس مونتهنگرو در بیانیهای اعلام کرد: «او از سال ۲۰۱۳ حملات گسترده سایبری را علیه بیش از ۱۵۰ دانشگاه در آمریکا انجام داده که برآورد میشود بیش از ۳.۴ میلیارد دلار خسارت وارد کرده باشد.»
به گفته پلیس، پرونده برای رسیدگی به درخواست استرداد او به آمریکا به دادگاه عالی در پودگوریتسا، پایتخت مونتهنگرو، ارجاع خواهد شد.
در این بیانیه همچنین آمده است دادههای بهدستآمده و دسترسی به حسابهای کاربری دانشگاههایی که هدف حمله قرار گرفته بودند، در اختیار سپاه پاسداران و دیگر نهادهای ایرانی، از جمله دانشگاهها، قرار گرفته است.
افبیآی تاکنون درباره این پرونده اظهار نظری نکرده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمعه پنجم تیر اعلام کرد یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران، اجازه دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای در ایران را میدهد.
گروسی در نشست خبری خود در ژاپن گفت: «توافقی وجود دارد و برای اجرای آن، آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید به ایران دسترسی داشته باشد و بازرسی انجام دهد. امیدواریم به زودی در آنجا حضور داشته باشیم.»
اظهارات مدیرکل آژانس در شرایطی مطرح شد که مقامهای جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند دسترسی به برخی سایتهای کلیدی هستهای تا زمان نهایی شدن توافق نهایی با آمریکا و لغو تحریمها امکانپذیر نخواهد بود.