لی جه‌میونگ، رییس‌جمهوری کره جنوبی، جمعه پنجم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد سه شناور دیگر این کشور در روزهای پایانی هفته از تنگه هرمز خارج خواهند شد.

وزارت اقیانوس‌ها و شیلات کره جنوبی نیز اعلام کرد پیش از این هشت کشتی این کشور از این گذرگاه خارج شده‌اند.

توقف عملیات اسکورت کشتی‌ها

این تحولات در حالی رخ می‌دهند که سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) چهارم تیر ماه اعلام کرد عملیات اسکورت کشتی‌ها از تنگه هرمز را به‌طور موقت متوقف کرده است.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک کشتی باری از هدف قرار گرفتن خود با یک پرتابه در نزدیکی سواحل عمان خبر داد. حادثه‌ای که تنها چند ساعت پس از هشدار تهران به کشتی‌ها درباره استفاده نکردن از مسیرهای «تایید نشده» رخ داد.

به گفته نهاد دریایی نیروی دریایی بریتانیا (UKMTO)، کشتی باری اعلام کرده است در نزدیکی عمان هدف یک پرتابه قرار گرفته است. چهار منبع این کشتی را «اور لاولی» با پرچم سنگاپور معرفی کردند و یک منبع امنیتی نیز گفت که احتمالا این شناور با پهپاد هدف قرار گرفته است.

دو مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند [حکومت] ایران به سوی این کشتی شلیک کرده است.

در مقابل، «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» که تهران برای مدیریت درخواست‌های عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد کرده، اعلام کرد عبور ایمن تنها برای کشتی‌هایی تضمین می‌شود که از مسیرهای تعیین‌شده از سوی ایران استفاده کنند.

این نهاد که تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است، هشدار داد مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از عبور از مسیرهای «تایید نشده» بر عهده مالک، بهره‌بردار و فرمانده کشتی خواهد بود.

دولت آمریکا واکنشی فوری به این گزارش‌ها نشان نداد. با این حال، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر هشدار داده است که اگر ایران به توافق با هدف پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز پایبند نباشد، آمریکا احتمالا حملات نظامی به ایران را از سر خواهد گرفت.

سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد کشتی هدف حمله، بخشی از برنامه تخلیه این سازمان نبوده است.

این برنامه که از دوم تیر ماه آغاز شده بود، به‌صورت داوطلبانه امکان خروج کشتی‌ها و خدمه آنها از خلیج فارس را از دو مسیر، یکی از آب‌های ایران و دیگری از آب‌های عمان، و با نظارت آمریکا فراهم می‌کرد.

آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، گفت که این نهاد به‌منظور اطمینان دوباره از وجود تضمین‌های امنیتی لازم برای کشتی‌های حاضر در فهرست تخلیه و دیگر شناورهای منطقه، اجرای این برنامه را به‌طور موقت متوقف کرده است.

این سازمان در هفته‌های اخیر در تلاش بود صدها کشتی و هزاران دریانوردی را که از آغاز جنگ در اسفند سال گذشته ماه‌ها در تنگه هرمز گرفتار شده بودند، از منطقه خارج کند.

واکنش بازار نفت

گزارش حمله به کشتی باری باعث شد قیمت شاخص نفت حدود دو درصد افزایش یابد.

تحلیلگران می‌گویند این حادثه نگرانی‌ها را درباره مدت زمان لازم برای بازگشت صادرات نفت خلیج فارس به شرایط عادی، دوباره افزایش داده است.

تنگه هرمز پیش از آغاز جنگ محل عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود.

قبل از وقوع این حادثه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که سفر خود به کشورهای حوزه خلیج فارس را با هدف اطمینان‌بخشی درباره تفاهم‌نامه اخیر با جمهوری اسلامی به پایان رسانده بود، هشدار داد اگر [حکومت] ایران کشتی‌ها را در تنگه هرمز تهدید یا از عبور آنها جلوگیری کند، «با مشکل روبه‌رو خواهیم شد».

با این حال، جمهوری اسلامی تاکید کرده است به اعمال کنترل بر تنگه هرمز ادامه خواهد داد.

سپاه پاسداران چهارم تیر ماه اعلام کرد عبور ایمن از این آبراه تنها از مسیرهای تعیین‌شده از سوی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است و علیه کشتی‌هایی که این دستور را رعایت نکنند اقدام خواهد کرد.

شرکت امنیت دریایی بریتانیایی «امبری» نیز گزارش داد سپاه پاسداران همان روز دو کشتی با پرچم پاناما را وادار به تغییر مسیر کرده است.

در مقابل، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفت حجم محموله‌های عبوری از تنگه هرمز در حال نزدیک شدن به سطح پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند است و در ۲۴ ساعت گذشته دست‌کم ۲۰ میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور کرده است.

همچنین داده‌های دیگر کشتیرانی نشان می‌دهد صادرات نفت خام از تنگه هرمز در هفته جاری به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ رسید.

در طول جنگ، حکومت ایران کنترل عملی گذرگاه راهبردی تنگه هرمز را در دست گرفت. اقدامی که جریان صادرات نفت را مختل کرد و بازارهای جهانی انرژی و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داد.

هم‌زمان، ادامه جنگ و ابهام درباره اجرای توافق آتش‌بس موقت، فشار سیاسی بر دونالد ترامپ را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا افزایش داده است.

بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس، تنها یک‌چهارم آمریکایی‌ها معتقدند این جنگ ارزش هزینه‌های آن را داشته است.

روایت‌های متفاوت از مفاد تفاهم‌نامه نیز به انتقادها از ترامپ در داخل و خارج آمریکا دامن زده است. اختلاف‌ها همچنان بر سر مشوق‌های مالی برای حکومت ایران، بازرسی‌های هسته‌ای، نحوه کنترل تنگه هرمز و جنگ هم‌زمان اسرائیل در لبنان، ادامه دارد.

محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد حکومت ایران، چهارم تیر ماه اعلام ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران دارایی‌های آزادشده خود را صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا خواهد کرد، رد کرد و آن را نادرست خواند.

بر اساس توافق اولیه، دو طرف قرار است طی دو ماه آینده درباره مسائل پیچیده‌تر، از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مذاکره کنند.