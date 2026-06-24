مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشینگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه، منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روبیو در سفر به کویت گفت آمریکا در مذاکرات با تهران «کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ» خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. او افزود واشینگتن «کاری نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند».

این اظهارات در حالی بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در کاخ سفید گفت مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی «خیلی خوب» پیش می‌رود.

هم‌زمان، روبیو تاکید کرد آمریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت هیچ کشوری را نمی‌شناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند.

ترامپ نیز در واشینگتن تاکید کرد که دریافت هرگونه هزینه از کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز «غیرقابل قبول» است.

جمهوری اسلامی اما گفته است قصد دارد همراه با عمان کنترل تنگه هرمز را حفظ کند و برای عبور کشتی‌ها آنچه را که «هزینه خدمات دریایی» خوانده، دریافت کند.