این مسابقه هم‌زمان با جشن‌های سالانه جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس (LGBTQ+) در این شهر است؛ مسابقه‌ای که به «مسابقه افتخار» شهرت یافته است.

دو کشور ایران و مصر که مواضع سختی علیه این جامعه دارند، با ارسال درخواست‌های رسمی به فیفا خواستار آن شدند که هیچ‌گونه نشانه‌ای از حمایت از این گروه در جریان بازی وجود نداشته باشد.

مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، این وضعیت را محکوم کرده و فدراسیون فوتبال مصر نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هرگونه فعالیت در حمایت از همجنس‌گرایی را در طول مسابقه به‌طور قاطع رد می‌کند. با این حال، فیفا این خواسته‌ها را نادیده گرفته است.

سخنگوی فیفا در گفت‌وگو با تلگراف ورزشی گفت: «جام جهانی ۲۰۲۶ یک رویداد فراگیر است و از افراد با هر پیشینه، گرایش و هویتی استقبال می‌کند. طبق قوانین ورزشگاه‌ها، به همراه داشتن پرچم‌های رنگین‌کمان و دیگر نمادهای هویتی مجاز است.»

اگرچه این جشن‌ها توسط شهر سیاتل سازماندهی شده و ارتباط مستقیمی با فیفا ندارد، اما پیش‌بینی می‌شود ورزشگاه پر از نمادهای رنگین‌کمان باشد. هدا مک‌لندون، از مقامات برگزاری مسابقات در سیاتل، اظهار داشت که آنها مشتاقانه منتظر نمایش این پرچم‌ها هستند تا فرهنگ پذیرش و تنوع این شهر را به نمایش بگذارند.

همچنین جیمی پدرسن، سناتور همجنس‌گرای ایالت واشینگتن، برگزاری این مسابقه با حضور کشورهایی که حقوق این جامعه را به رسمیت نمی‌شناسند را فرصتی مناسب برای ارسال پیام‌های مثبت جهانی دانست.