به نوشته روزنامه تلگراف، فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، اعلام کرده است که مانع ورود هواداران با پرچمهای رنگینکمان به ورزشگاه لومن فیلد سیاتل، محل بازی ایران و مصر، نخواهد شد.
این مسابقه همزمان با جشنهای سالانه جامعه الجیبیتیکیو پلاس (LGBTQ+) در این شهر است؛ مسابقهای که به «مسابقه افتخار» شهرت یافته است.
دو کشور ایران و مصر که مواضع سختی علیه این جامعه دارند، با ارسال درخواستهای رسمی به فیفا خواستار آن شدند که هیچگونه نشانهای از حمایت از این گروه در جریان بازی وجود نداشته باشد.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، این وضعیت را محکوم کرده و فدراسیون فوتبال مصر نیز در بیانیهای اعلام کرد که هرگونه فعالیت در حمایت از همجنسگرایی را در طول مسابقه بهطور قاطع رد میکند. با این حال، فیفا این خواستهها را نادیده گرفته است.
سخنگوی فیفا در گفتوگو با تلگراف ورزشی گفت: «جام جهانی ۲۰۲۶ یک رویداد فراگیر است و از افراد با هر پیشینه، گرایش و هویتی استقبال میکند. طبق قوانین ورزشگاهها، به همراه داشتن پرچمهای رنگینکمان و دیگر نمادهای هویتی مجاز است.»
اگرچه این جشنها توسط شهر سیاتل سازماندهی شده و ارتباط مستقیمی با فیفا ندارد، اما پیشبینی میشود ورزشگاه پر از نمادهای رنگینکمان باشد. هدا مکلندون، از مقامات برگزاری مسابقات در سیاتل، اظهار داشت که آنها مشتاقانه منتظر نمایش این پرچمها هستند تا فرهنگ پذیرش و تنوع این شهر را به نمایش بگذارند.
همچنین جیمی پدرسن، سناتور همجنسگرای ایالت واشینگتن، برگزاری این مسابقه با حضور کشورهایی که حقوق این جامعه را به رسمیت نمیشناسند را فرصتی مناسب برای ارسال پیامهای مثبت جهانی دانست.
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «آمریکا قصد دارد تا حد امکان از اعطای امتیازات خودداری کند، ولی مذاکرهکنندگان ما اهرمهایی در اختیار دارند که آمریکا را به انجام حداکثر تعهداتش بر اساس توافق دوجانبه ملزم میکند.»
او افزود هر لحظه ممکن است اسرائیل شرایط گفتوگوها را رعایت نکند و دست به حرکتی جنونآمیز بزند و آمریکا مذاکرات را با اقدامی غیرقابل پیشبینی مواجه کند؛ از اینرو، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باید با تمام قدرت و در آمادگی کامل به سر ببرند و هوشیار باشند.
مصباحیمقدم گفت: «جمهوری اسلامی در جنگ ۴۰ روزه در کنار سه ابرقدرت دیگر، به ابرقدرت چهارم تبدیل شد و دشمنی که درصدد فروپاشی ما بود، ناخواسته جایگاه ما را ارتقا داد.»
سیانبیسی نوشت پاکستان با میانجیگری در پایان جنگ ایران جایگاه دیپلماتیک خود را تقویت کرده و اکنون به دنبال بهرهبرداری اقتصادی از این نقش است، هرچند کارشناسان میگویند بحران ساختاری اقتصاد این کشور مانع تحقق سریع این هدف خواهد شد.
شبکه سیانبیسی در گزارشی نوشت که نقش پاکستان در میانجیگری برای پایان دادن به جنگ ایران که امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش روبهرو کرد و از طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصادهای مختلف جهان اثر گذاشت، جایگاه دیپلماتیک اسلامآباد را در سطح بینالمللی ارتقا داده و تحسین مقامهای ارشد دولت آمریکا را نیز به همراه داشته است.
به نوشته این رسانه، هرچند جنگ ایران فشار بیشتری بر اقتصاد پاکستان وارد کرد، اما انگیزه اصلی اسلامآباد برای تلاش در جهت پایان دادن به درگیری، جلوگیری از سرایت بحران به داخل مرزهای خود و در عین حال حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده بوده است.
پاکستان حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و پس از ایران، دومین جمعیت بزرگ شیعیان جهان را در خود جای داده است.
در ماه اسفند ۱۴۰۴، پس از کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور وقت ایران، اعتراضهایی در کراچی و اسلامآباد شکل گرفت که بنا بر گزارش رسانهها، بیش از ۲۰ کشته بر جای گذاشت.
این گزارش به تمجید مقامهای آمریکایی از نقش پاکستان نیز اشاره کرد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ۳۱ خرداد از شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، بهدلیل نقشآفرینی در روند صلح قدردانی کرد و گفت در سه ماه گذشته بیش از هر فرد دیگری با منیر گفتوگو کرده است.
او همچنین تاکید کرد اگر «دولتمردی» منیر نبود، مذاکرات صلح برگزار نمیشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز هفته گذشته در گفتوگو با اکسیوس، فرمانده ارتش پاکستان را «مردی بزرگ» توصیف کرد.
سیانبیسی به نقل از کارشناسان نوشت که پاکستان اکنون تلاش خواهد کرد از این موفقیت دیپلماتیک برای کسب امتیازهای اقتصادی، بهویژه در روابط با واشینگتن و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس استفاده کند.
با این حال، به گفته آنان، این حمایتها احتمالا در قالب وامهایی با شرایط بهتر از سوی کشورهای عربی یا کمکهای امنیتی آمریکا خواهد بود و نه سرمایهگذاری مستقیم خارجی.
این گزارش یادآور شد که اقتصاد پاکستان در سالهای اخیر با مشکلات جدی روبهرو بوده و این کشور بارها برای جلوگیری از بحران مالی به صندوق بینالمللی پول متوسل شده است.
پرامیت پال چودری، رییس بخش جنوب آسیا در موسسه اوراسیا گروپ، به سیانبیسی گفت بزرگترین مشکل پاکستان، «وضعیت بسیار نامناسب اقتصاد آن» است.
به گفته او، پاکستان اکنون بیستوچهارمین برنامه وام خود را از صندوق بینالمللی پول دریافت میکند و به دلیل مشکلات ساختاری داخلی، مقصد جذابی برای سرمایهگذاری خارجی محسوب نمیشود.
در ادامه این گزارش آمده است که پاکستان سالها با کسری بودجه و کسری حساب جاری مواجه بوده و همین موضوع، بدهی عمومی این کشور را به شدت افزایش داده است.
مطالعه شورای آتلانتیک نشان میدهد پاکستان یکی از معدود اقتصادهای در حال توسعهای بوده که بیش از ۴۰ درصد درآمد سالانه دولتش صرف پرداخت بهره بدهیها شده است. رقمی که بسیار بالاتر از سطح قابل دوام ارزیابی میشود.
به نوشته سیانبیسی، این روند همچنان ادامه دارد.
موسسه فیچ پیشبینی کرده است نسبت پرداخت بهره به درآمد دولت پاکستان در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۷ به ۳۹.۱ درصد برسد، در حالی که میانگین این شاخص در کشورهای مشابه تنها ۱۲.۱ درصد است.
این گزارش همچنین تاکید کرد حتی پیش از آغاز جنگ ایران، شرکتهای بزرگ بینالمللی از جمله پروکتر اند گمبل، شل، کلتکس و الی لیلی در حال خروج از پاکستان بودند. همزمان، درآمد واقعی خانوارها نزدیک به هفت سال بدون رشد باقی مانده و همین مساله تقاضای داخلی را تضعیف کرده است.
افزایش قیمت جهانی انرژی نیز فشار بیشتری بر اقتصاد پاکستان وارد کرد.
این کشور ۸۵ درصد سوخت مورد نیاز خود و تقریبا تمام گاز طبیعی مایع وارداتیاش را از خاورمیانه تامین میکند و به همین دلیل برای مقابله با افزایش قیمتها ناچار به اجرای سیاستهای ریاضتی شد.
با این حال، رسانههای محلی گزارش دادهاند پس از پیشرفت در مذاکرات صلح، این محدودیتهای ریاضتی از ۲۹ خرداد لغو شدند.
سیانبیسی با استناد به گزارش موسسه آکسفورد اکونومیکس نوشت اختلالهای ناشی از جنگ باعث شد نرخ تورم پاکستان در ماه می به ۱۱.۷ درصد برسد و قدرت خرید خانوارها کاهش یابد.
این موسسه پیشبینی کرده است تورم دستکم تا ماه سپتامبر دو رقمی باقی بماند.
همچنین پیشبینی رشد مصرف خانوارها در سال ۲۰۲۶ از ۲.۲ درصد به ۱.۲ درصد کاهش یافته و برآورد رشد اقتصادی پاکستان نیز با ۰.۶ واحد درصد کاهش، به ۲.۱ درصد رسیده است.
در ادامه گزارش آمده است که صندوق بینالمللی پول از پاکستان خواسته اصلاحات ساختاری گستردهای از جمله تقویت ذخایر ارزی، گسترش پایه مالیاتی، افزایش رقابت و ارتقای بهرهوری را اجرا کند.
چودری در گفتوگو با سیانبیسی گفت بخش بزرگی از اقتصاد پاکستان مالیات پرداخت نمیکند.
به گفته او، ارتش پاکستان حدود یکپنجم اقتصاد کشور را در اختیار دارد و از تولید غلات تا سیمان، فعالیت اقتصادی انجام میدهد، اما این فعالیتها درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد نمیکنند.
همچنین مالکان بزرگ زمینهای کشاورزی نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.
این گزارش با اشاره به نقش پررنگ ارتش در سیاست پاکستان تاکید کرد حمایت ارتش برای بقای دولتها ضروری است.
به نوشته فایننشالتایمز، نخستوزیر پاکستان در سال ۲۰۲۴ با حمایت ارتش توانست دولت خود را حفظ کند.
چودری نیز گفت شریف نماینده منافع زمینداران بزرگ است، در حالی که منیر از منافع ارتش دفاع میکند.
سیانبیسی در پایان به نقل از این کارشناس نتیجه گرفت که تا وقتی پاکستان مشکلات بنیادین اقتصاد خود را برطرف نکند، تمجیدهای دولت آمریکا از نقش اسلامآباد به اقدامات عملی تبدیل نخواهد شد.
به گفته او، ترامپ بیش از گذشته نشان داده که به روابط مبتنی بر معامله اهمیت میدهد و پاکستان در شرایط کنونی، چیز زیادی برای ارائه در این چارچوب ندارد.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، با اشاره به مذاکرات با جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نمیتوان واقعیتهای ژیوپلیتیکی جدیدی را که در نتیجه تجاوزی غافلگیرانه علیه کشورهای عربی خلیج فارس ایجاد شده، بر این کشورها تحمیل کرد.»
او افزود: «تحمیل یک وضعیت جدید که از دل تجاوز شکل گرفته باشد، نهتنها به ثبات منجر نمیشود، بلکه بذرهای تازهای از اختلاف و درگیری را برای آینده میکارد.»
قرقاش همچنین تاکید کرد که این موضوع بهطور مشخص درباره تنگه هرمز نیز صدق میکند.