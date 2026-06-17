ترامپ، چهارشنبه ۲۷ خرداد در جریان دیدار با رهبران سیاسی کشورها در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه، بارها درباره تفاهم با جمهوری اسلامی و پایان جنگ ایران اظهار نظر کرد. او در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری مصر، گفت: «این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و [حاکمان ایران] رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به آنها شلیک می‌کنیم و روی سرشان بمب می‌ریزیم. چون ۴۷ سال است که بدرفتاری کرده‌اند.»

ترامپ همچنین گفت این توافق «به دلایل زیادی توافق بزرگی است»، اما «دلیل اول و مهم‌تر از همه، ۹۹.۹ درصد موضوع، این است که آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.»

تکذیب زمینه‌سازی برای ایجاد صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری

رییس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گزارش‌ها درباره ایجاد یک صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری و بازسازی در ایران در چارچوب توافق نهایی با جمهوری اسلامی را رد کرد.

روزنامه فایننشال‌تایمز ۲۵ خرداد به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دولت ترامپ آماده است در صورت دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و پایان دادن به جنگ، زمینه ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را برای حکومت ایران فراهم آورد. این موضوع در روزهای گذشته در گزارش‌های دیگر رسانه‌ها نیز بازتاب یافت و جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، نیز آن را تایید کرد.

ترامپ در پاسخ به درخواست یک خبرنگار برای تایید این گزارش‌ها گفت: «این نادرست است.»

خبرنگار اشاره کرد که گفته می‌شود این صندوق از سوی متحدان خلیج فارس تامین مالی خواهد شد.

ترامپ در پاسخ گفت: «مردم اگر بخواهند می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. یعنی من چه کار کنم؟ بگویم هیچ‌کس هرگز اجازه سرمایه‌گذاری ندارد؟ ما سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. ما حتی ده سنت هم نمی‌گذاریم. مردم می‌توانند تصمیم بگیرند این کار را انجام دهند، اما این به خودشان مربوط است... ما صندوقی نداریم.»

وقتی خبرنگار از او خواست روشن کند آیا از کشورهای خلیج فارس می‌خواهد چنین ابتکاری را تامین مالی کنند یا نه، ترامپ پاسخ داد: «نه، چنین درخواستی نکرده‌ام.»

او افزود چنین حمایتی احتمالا به این زودی‌ها انجام نخواهد شد و به رفتار جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت.

این موضع در حالی بیان شد که جی‌دی ونس، معاون ترامپ، همان روز در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس موضعی متفاوت اتخاذ کرد و گفت هیچ‌یک از مزایایی مانند اختصاص صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری یا آزادسازی دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی، بدون تغییر اساسی رفتار تهران محقق نخواهد شد.

در نسخه‌هایی از متن یادداشت تفاهم که رسانه‌های مختلف از جمله العربیه، سی‌ان‌ان، بلومبرگ و وال‌استریت ژورنال منتشر کرده‌اند، بند ششم بر موضوع زمینه‌سازی برای ایجاد این صندوق متمرکز است. در این ماده آمده است: «ایالات متحده متعهد می‌شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود، یک طرح جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند که مورد توافق هر دو طرف باشد و تامین مالی دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار را تضمین کند. سازوکار اجرایی این طرح به‌عنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف مدت ۶۰ روز تدوین خواهد شد.»

وضعیت تحریم‌ها و تنگه هرمز

ترامپ افزود یادداشت تفاهم شامل لغو فوری تحریم‌ها نیست، اما این موضوع در مراحل بعدی مذاکرات بررسی خواهد شد.

او همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز گفت این آبراه راهبردی اکنون به‌طور جزئی بازگشایی شده و انتظار می‌رود ظرف یک تا دو روز آینده به‌طور کامل باز شود.

ترامپ با وجود محاصره بندرهای ایران از سوی واشینگتن و تهدیدهای پیشین آمریکا برای استفاده از زور به‌منظور بازگشایی این مسیر حیاتی کشتیرانی، گفت دستیابی به یک توافق مذاکره‌شده درباره هرمز اجتناب‌ناپذیر بود، زیرا «گزینه جایگزین، رکود اقتصادی جهانی بود».

رییس‌جمهوری آمریکا عصر چهارشنبه نیز در پیامی در تروت سوشال نوشت جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و تنگه هرمز «بلافاصله» بازگشایی خواهد شد.

او در این پست افزود مهم‌ترین موضوع مورد توجه رهبران حاضر در نشست گروه هفت، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز است.

تاکید بر حق اسرائیل در دفاع از خود

ترامپ همچنین در دیدار با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در حاشیه نشست گروه هفت گفت از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت می‌کند، اما انتظار دارد این کشور در «تصمیم‌های سنجیده» بگیرد.

او گفت: «می‌خواهم اسرائیل بتواند از خود محافظت کند، اما می‌خواهم سنجیده تصمیم بگیرد و عمل کند.»

این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که ارتش اسرائیل در واکنش به آنچه نقض آتش‌بس از سوی حزب‌الله خواند، منطقه ضاحیه جنوبی بیروت را هدف حمله قرار داد.