ترامپ: اردوغان وارد جنگ ایران نشد، شاید حتی در سمت ایران بود
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در کاخ سفید در حضور خبرنگاران گفت: «اردوغان وارد جنگ ایران نشد، شاید حتی در سمت ایران بود، چون همانطور که میدانید او طرفدار اسرائیل نیست.»
ترامپ افزود: «رییسجمهور چین هم میتوانست وارد شود، میتوانست از آن منطقه نفت خود را تامین کند و من از او خواستم لطفا کنار بماند، و او هم کنار ماند.»
او ادامه داد: «پوتین هم همینطور. البته میشود گفت ولادیمیر چیزهای دیگری برای تمرکز کردن دارد. همه آنها کنار ماندند.»