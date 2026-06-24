نشسست خبری دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا و مارک روته، دبیرکل ناتو در کاخ سفید آغاز شد.

روته خطاب به ترامپ گفت: «من واقعا می‌خواهم کاملا روشن کنم که آنچه شما در قبال ایران انجام می‌دهید تا چه اندازه مهم است. این موضوع، پیش از هر چیز، درباره توانمندی هسته‌ای‌ است که ایران اساسا در حال به دست آوردن آن بود. و این می‌توانست تهدیدی برای منطقه باشد. می‌توانست تهدیدی برای تمام جهان باشد.»

روته افزود که جمهوری اسلامی «هرج‌ومرج صادر می‌کند. تروریسم صادر می‌کند. و بسیار به دستیابی به توانمندی‌های هسته‌ای نزدیک شده بود.»

دبیرکل ناتو همچنین از عملکرد کشورهای اروپایی در جریان جنگ ایران دفاع کرد.

او گفت: «اگر به اعداد و ارقام نگاه کنید، در طول شش هفته‌ای که این جنگ جریان داشت، تا زمانی که آتش‌بس در اواسط آوریل برقرار شد، بین چهار تا پنج هزار هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های مستقر در اروپا به پرواز درآمدند.»

روته خطاب به ترامپ افزود: «در بخارست، فرودگاه رومانی مجبور شد تعطیل شود. مجبور شد به روی پروازهای تجاری بسته شود، زیرا باید اطمینان حاصل می‌شد که شما قادر هستید از آنجا هواپیماهای سوخت‌رسان (تانکر) را به پرواز درآورید.»