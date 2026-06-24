نشسست خبری دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا و مارک روته، دبیرکل ناتو در کاخ سفید آغاز شد.
روته خطاب به ترامپ گفت: «من واقعا میخواهم کاملا روشن کنم که آنچه شما در قبال ایران انجام میدهید تا چه اندازه مهم است. این موضوع، پیش از هر چیز، درباره توانمندی هستهای است که ایران اساسا در حال به دست آوردن آن بود. و این میتوانست تهدیدی برای منطقه باشد. میتوانست تهدیدی برای تمام جهان باشد.»
روته افزود که جمهوری اسلامی «هرجومرج صادر میکند. تروریسم صادر میکند. و بسیار به دستیابی به توانمندیهای هستهای نزدیک شده بود.»
دبیرکل ناتو همچنین از عملکرد کشورهای اروپایی در جریان جنگ ایران دفاع کرد.
او گفت: «اگر به اعداد و ارقام نگاه کنید، در طول شش هفتهای که این جنگ جریان داشت، تا زمانی که آتشبس در اواسط آوریل برقرار شد، بین چهار تا پنج هزار هواپیمای آمریکایی از پایگاههای مستقر در اروپا به پرواز درآمدند.»
روته خطاب به ترامپ افزود: «در بخارست، فرودگاه رومانی مجبور شد تعطیل شود. مجبور شد به روی پروازهای تجاری بسته شود، زیرا باید اطمینان حاصل میشد که شما قادر هستید از آنجا هواپیماهای سوخترسان (تانکر) را به پرواز درآورید.»
سازمان حقوقبشری «فرانت لاین دیفندرز» حکم ۱۸ سال زندان، دو سال تبعید به سراوان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت دائم جواد علیکردی از وکالت را محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد او به دلیل فعالیتهای حقوقبشری و پیگیری حقیقت درباره مرگ مشکوک برادرش هدف فشارهای قضایی قرار گرفت.
فرانت لاین دیفندرز در بیانیهای که چهارشنبه سوم تیر منتشر شد، از ادامه هدف قرار گرفتن وکلای مدافع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و نوشت مقامهای جمهوری اسلامی از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صدای کسانی استفاده میکنند که در پی حقیقت، پاسخگویی و عدالت هستند.
این سازمان از مقامهای جمهوری اسلامی خواست محکومیت و حکم صادرشده علیه جواد علیکردی را لغو و او را فورا آزاد کنند، به هرگونه آزار و فشار قضایی علیه او پایان دهند و حق او برای فعالیت در حرفه وکالت را بازگردانند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین خواستار لغو مجازاتهای تکمیلی علیه علیکردی، انجام تحقیقاتی مستقل و انتشار عمومی نتایج آن درباره مرگ خسرو علیکردی شد.
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امیخای چیکلی، وزیر امور دیاسپورای اسرائیل، در یادداشتی هشدار داد که کاهش تحریمها علیه جمهوری اسلامی و رویکردی که آن را «مماشات با اسلامگرایی» خواند، نه تنها به صلح در خاورمیانه منجر نخواهد شد، بلکه به تقویت حکومت ایران و دیگر بازیگران اسلامگرا در منطقه خواهد انجامید.
وزیر امور دیاسپورای اسرائیل، در یادداشتی که چهارشنبه سوم تیر در روزنامه واشینگتنپست منتشر شده، از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده و آن را نمونهای از «پیروزی امید بر تجربه» دانسته است.
او با اشاره به ادامه درگیریها در لبنان پس از اعلام پایان جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، نوشت که حملات حزبالله و کشته شدن چند سرباز اسرائیلی نشان میدهد نگرانی اسرائیل از یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه به مساله بقا، بازدارندگی و توازن قدرت در خاورمیانه مربوط میشود.
چیکلی ضمن تمجید از حمایتهای دونالد ترامپ از اسرائیل، از جمله به رسمیت شناختن اورشلیم بهعنوان پایتخت اسرائیل، به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای جولان، شکلگیری پیمان ابراهیم و سیاست فشار بر جمهوری اسلامی، تاکید کرد که پایان دادن به جنگ با لغو تحریمها علیه [حکومت] ایران تفاوت دارد و کاهش فشار اقتصادی بر تهران بدون دریافت امتیازهای قابل توجه، یک «اشتباه راهبردی جدی» است.
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اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس از آمریکا خواست «از تفسیرهای کاملا مغایر با نص صریح متن یادداشت تفاهم» خودداری کند.
او نوشت: «آمریکا هیچگاه در رفتارش صداقت نشان نداده اما جمهوری اسلامی در عین اینکه برای این بدگمانی منطق داشت، با حسن نیت وارد روند دیپلماتیک شد و یادداشت تفاهم خاتمه جنگ را امضا کرد.»
بقایی افزود: «اظهارات ضد و نقیض مقامات آمریکا درباره تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، کمکی به کاهش بدگمانی متراکم ایرانیان نخواهد کرد و صرفا یادآور بدعهدیهای پیشین است.»
ایراناینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، دست یافته که نشان میدهد سپاه پاسداران، مجموعهای مجهز و مخفی در کوچه مفید تهران برای محافظت از جان او ساخته بود که یک اتاق ضد انفجار دارد.
براساس نسخه کامل نقشه این سازه که منبع داخلی در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده و یک منبع امنیتی آن را تایید کرده، سپاه پاسداران در یک بازه زمانی ده ساله، مجموعهای زیرزمینی موسوم به «حبیب ابراهیمی» را کنار بیت خامنهای ساخته است. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنهای بود که پیش از آغاز این پروژه فوت شد.
مخفیگاه مورد نظر، روبهروی کوچه مفید بین خیابان خوش زبان و انستیتو پاستور واقع شده و خودروها از کوچه مفید وارد مجموعه میشوند و به عمق ۳۰ متری میروند.
مخفیگاه «حبیب ابراهیمی» با یک تونل ۲۷ متری به خروجیها متصل میشود که یکیشان در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولیعصر، و دیگری به خیابان پاستور غربی میرسد.
سه خروجی هم در خیابان جنگ قرار گرفته است، یکی روبهروی خیابان ۲۹ فروردین، و یکی در ساختمانی موسوم به ولایت ۲. تونل دیگری از عمق ۱۲ متری مخفیگاه به پارکینگ ۱۲ فروردین در تقاطع خیابان جمهوری میرسد.
ایراناینترنشنال به تصویر خروجی به تونل پناهگاه در عمق ۳۰ متری در زمان ساخت دست یافته است. در تصویری دیگر، مجموعهای ۵ طبقه از دفاتر فرماندهان و مدیران «بیت رهبری» در حال ساخت دیده میشود که از عمق ۳۰ متری تا ۱۵ متری زمین ادامه پیدا کرده است.
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وو باهیانا، پیشگوی برزیلی مدعی شده است که در جریان دیدار برزیل و اسکاتلند در جام جهانی ۲۰۲۶ که بامداد پنجشنبه در فلوریدا برگزار میشود، فضاییها به زمین حمله خواهند کرد. او که بیش از ۲۳ میلیون دنبالکننده دارد، حتی ویدیویی تولیدشده با هوش مصنوعی از ربوده شدن افراد منتشر کرده است.
گفته میشود بابا وانگا، پیشگوی مشهور بلغاری، وقوع یک تهاجم فضایی در جریان یک رویداد بزرگ ورزشی را پیشبینی کرده بود.
باهیانا در واقع با استناد به همین ادعای بابا وانگا، مدعی شده است که در جام جهانی فوتبال در ۲۴ ژوئن، فضاییها به زمین حمله خواهند کرد.
آناترسیا دا سیلوا گونسالوس، که نزد هوادارانش با نام «وو باهیانا» شناخته میشود، در یک پیام ویدیویی احساسی گفت موجوداتی خزندهمانند وارد زمین خواهند شد و بازیکنان را در جریان آخرین دیدار گروه C در ورزشگاه هارد راک خواهند ربود.
او مدعی شد اندرو رابرتسون، اسکات مکتامینی و جان مکگین از جمله بازیکنانی هستند که ربوده خواهند شد.
این زن ۴۰ ساله همچنین گفت که بار دیگر همین صحنه را در خواب دیده است.
باهیانا میگوید در این ماه دو بار چنین اتفاقی را در خواب دیده است.
وو باهیانا پیشتر مدعی شده بود که دو سفینه عظیم بر فراز ورزشگاه ظاهر خواهند شد و بازیکنان و تماشاگران را مقابل دیدگان میلیاردها بیننده از زمین مسابقه خواهند ربود.
او به روزنامه اسکاتیش سان گفت: «یک سفینه بسیار بزرگ دیدم. از داخل آن موجودات فضایی بیرون آمدند و با استفاده از چیزی شبیه بازوهای بسیار بزرگ، بازیکنان حاضر در زمین را گرفتند و داخل سفینه قرار دادند.»
او افزود: «سپس سفینه دیگری ظاهر شد. داخل آن موجوداتی بودند که آنها را خزندهسان تشخیص دادم.»
به گفته او، این موجودات ظاهری ترسناک داشتند و از تماشای انسانها لذت میبردند.
باهیانا همچنین در یک پست اینستاگرامی، در حالی که اشک میریخت، گفت: «باید به شما بگویم که دوباره خواب دیدم فضاییها به زمین فوتبال در میامی حمله میکنند. من بهوضوح دیدم بازیکنان توسط نخستین سفینهای که رسید، با خود برده شدند.»
باهیانا ادعا کرد که در خواب داخل یک سفینه فضایی بوده و سپس سفینه مادر از راه رسیده و هزاران نفر را از داخل ورزشگاه با خود برده است.
او گفت: «فریادهای زیادی دیدم، گریههای زیادی دیدم، اشک و رنج فراوانی دیدم.»
این مدعی پیشگویی همچنین گفت موجودات فضایی از دستگاههایی شبیه بازوهای مکانیکی عظیم برای ربودن افراد استفاده خواهند کرد. به گفته او، پس از آن سفینه دیگری حامل موجوداتی موسوم به «خزندهسانان» یا «رپتیلینها» وارد صحنه خواهد شد.
بر اساس برخی نظریههای توطئه، رپتیلینها گروهی از موجودات فرازمینی هستند که در میان انسانها روی زمین زندگی میکنند.
این ادعاها واکنشهای زیادی در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته و بیشتر کاربران آن را به تمسخر گرفتهاند.
شهرت باهیانا به دلیل برخی پیشبینیهای گذشته
باهیانا گفت: «خیلی ترسیدهام، چون این دومین بار است که چنین خوابی میبینم.»
او در برزیل طرفداران زیادی دارد و مدعی است برخی رویدادهای مهم را پیشبینی کرده است. هوادارانش میگویند او سیلهای ویرانگر ایالت ریو گرانده دو سول و همچنین مرگ دو موسیقیدان برزیلی، کریستیان و ژوائو کارنیرو، را از قبل پیشبینی کرده بود.
در سالهای اخیر، بهویژه پس از آنکه دونالد ترامپ دستور انتشار اسناد مربوط به پدیدههای ناشناس پرنده را صادر کرد، توجه عمومی به موضوع بشقابپرندهها و موجودات فرازمینی افزایش یافته است. از آن زمان تاکنون چندین مجموعه سند منتشر شده که شامل گزارشهایی از مشاهدات و رویدادهای توضیحدادهنشده است.
با این حال، دولت آمریکا همچنان تاکید میکند هیچ مدرکی مبنی بر حضور موجودات فرازمینی روی زمین در اختیار ندارد.