سازمان حقوق‌بشری «فرانت لاین دیفندرز» حکم ۱۸ سال زندان، دو سال تبعید به سراوان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت دائم جواد علی‌کردی از وکالت را محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد او به دلیل فعالیت‌های حقوق‌بشری و پیگیری حقیقت درباره مرگ مشکوک برادرش هدف فشارهای قضایی قرار گرفت.

فرانت لاین دیفندرز در بیانیه‌ای که چهارشنبه سوم تیر منتشر شد، از ادامه هدف قرار گرفتن وکلای مدافع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صدای کسانی استفاده می‌کنند که در پی حقیقت، پاسخ‌گویی و عدالت هستند.

این سازمان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست محکومیت و حکم صادرشده علیه جواد علی‌کردی را لغو و او را فورا آزاد کنند، به هرگونه آزار و فشار قضایی علیه او پایان دهند و حق او برای فعالیت در حرفه وکالت را بازگردانند.

فرانت لاین دیفندرز همچنین خواستار لغو مجازات‌های تکمیلی علیه علی‌کردی، انجام تحقیقاتی مستقل و انتشار عمومی نتایج آن درباره مرگ خسرو علی‌کردی شد.

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