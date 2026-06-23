سفر پزشکیان به اسلامآباد
دولت پاکستان اعلام کرد سفر مسعود پزشکیان به اسلامآباد فرصتی برای گفتوگو درباره «تعاملات دیپلماتیک جاری» پس از یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا فراهم میکند.
گفتوگو با جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال
دولت پاکستان اعلام کرد سفر مسعود پزشکیان به اسلامآباد فرصتی برای گفتوگو درباره «تعاملات دیپلماتیک جاری» پس از یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا فراهم میکند.
گفتوگو با جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال
احمدرضا پوردستان، رییس مرکز مطالعات و تحقیقات ارتش جمهوری اسلامی، به خبرگزاری ایسنا گفت تدبیر «جانشینپروری» از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در تمامی سطوح نیروهای مسلح نهادینه شده بود و به همین دلیل پس از کشته شدن هر فرمانده، فرد جایگزین به سرعت مسئولیت را بر عهده گرفت.
او گفت: «جایگزینی و انتصاب جانشین برای فرماندهان و در یک راهبرد کلی به نام جانشینپروری، یکی از تدابیر اصلی و مهم فرماندهی علی خامنهای بود.»
رییس مرکز مطالعات و تحقیقات ارتش جمهوری اسلامی افزود این تدابیر هم بهصورت مکتوب به نیروهای مسلح ابلاغ شده بود و هم در دیدارهای فرماندهان با خامنهای مورد تاکید قرار میگرفت.
پوردستان گفت: «این سیاست در همه سطوح فرماندهی و مدیریتی نیروهای مسلح اجرا شده بود و همین موضوع موجب شد پس از کشته شدن فرماندهان، روند فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح بدون وقفه ادامه پیدا کند.»
بر اساس دادههای مارینترافیگ که شبکه سیانان روز دوشنبه بررسی کرده است، دستکم ۲۴ کشتی تجاری در ۲۴ ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردهاند. این آمار نشان میدهد تردد دریایی در یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان نسبت به هفتههای گذشته افزایش یافته است.
کشتیهای عبوری شامل هشت نفتکش و دو کشتی باری بودند که از خلیج فارس خارج شدند. همچنین هشت نفتکش و شش کشتی باری نیز در همین بازه زمانی وارد خلیج فارس شدند.
این ارقام در مقایسه با سطح پایین تردد دریایی در بخش عمده دوره جنگ علیه جمهوری اسلامی، که از اسفندماه آغاز شد، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. با این حال، حجم تردد همچنان فاصله زیادی با شرایط پیش از جنگ دارد.
پیش از آغاز درگیریها، بهطور متوسط روزانه حدود ۱۱۰ کشتی از تنگه هرمز عبور میکردند؛ آماری که نشان میدهد سطح کنونی تردد هنوز به شرایط عادی بازنگشته است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه و رییس هیات مذاکرات فنی جمهوری اسلامی، اعلام کرد گفتوگوهای فنی چهار کشور به پایان رسیده و طرفها بر سر ترتیبات و سازوکار مذاکرات آتی به توافق رسیدهاند.
غریبآبادی گفت پس از برگزاری نشست کمیته عالیرتبه پیگیری اجرای یادداشت تفاهم در یکشنبه، که تا بامداد دوشنبه ادامه داشت، مذاکرات فنی برای تعیین سازوکارهای اجرایی این یادداشت تفاهم و بیانیه پایانی نشست نیز برگزار شد و تفاهمات لازم میان طرفها حاصل شد.
به گفته او، بر اساس توافقهای بهدستآمده، مذاکرات آتی زیر نظر کمیته عالیرتبه و با حضور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، معاون اول رییسجمهوری آمریکا و نخستوزیران پاکستان و قطر برگزار خواهد شد.
رییس هیات مذاکرات فنی جمهوری اسلامی افزود که طرفها همچنین با تشکیل چهار کارگروه در حوزههای خاتمه تحریمها، هستهای، بازسازی و توسعه اقتصادی، و نظارت و اجرا موافقت کردهاند.
غریبآبادی همچنین گفت بر اساس تفاهمات کمیته عالیرتبه و بیانیه پایانی مذاکرات، مقرر شده است «یک نقطه تماس» میان کشورهای عضو یادداشت تفاهم برای تسهیل عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز ایجاد شود. همچنین یک واحد جلوگیری از درگیری در لبنان با مشارکت کشورهای عضو، پاکستان و قطر تشکیل خواهد شد.
او اضافه کرد روسای هیاتهای فنی چهار کشور بر فعالیت کارگروهها و دو سازوکار یادشده نظارت خواهند داشت و گزارش روند اجرای توافقها را به کمیته عالیرتبه ارائه خواهند کرد.
بازتاب تحولات مربوط به ایران در رسانههای استرالیایی همچنان ادامه دارد. تمرکز بخش قابل توجهی از این گزارشها بر روند مذاکرات میان تهران و واشینگتن و تنشها در تنگه هرمز است.
گفتوگو با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
دوشنبه یکم تیرماه، ۱۱۵ روز پس از آغاز حمله مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، تهران و واشینگتن بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز آینده به توافق رسیدند. پاکستان و قطر، میانجیهای مذاکرات گفتند گفتوگوهای فنی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
بخشی از هیاتهای مذاکرهکننده جمهوری اسلامی و آمریکا از سوئیس بازگشتند و تیمهای فنی دو طرف به گفتوگوهای خود ادامه دادند.
جیدی ونس، مذاکرهکننده ارشد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت این مذاکرات «پایهای بسیار مناسب برای دستیابی به یک توافق نهایی موفق» ایجاد کرده است.
دونالد ترامپ نیز اعلام کرد در صورتی که جمهوری اسلامی به خواستههای واشینگتن احترام بگذارد، نیازی به ازسرگیری درگیریها نخواهد بود. او در عین حال هشدار داد که اگر ایران به توافق پایبند نباشد، «هر کاری که لازم باشد» انجام خواهد داد.
در یکی از موضوعات مورد اختلاف، جیدی ونس گفت تهران با بازگشت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کشور موافقت کرده است. با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی بعدا اعلام کردند هیچ تعهد جدیدی در این زمینه نپذیرفتهاند.
دونالد ترامپ نیز در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت تهران «با بازرسیهای گسترده تسلیحاتی» موافقت خواهد کرد تا از «شفافیت هستهای» اطمینان حاصل شود.
همزمان، لبنان روزی نسبتا آرام را پشت سر گذاشت و از زمان دستیابی به توافق آتشبس، گزارشهای کمتری از درگیریها منتشر شده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بار دیگر تاکید کرد ارتش اسرائیل به حضور خود در جنوب لبنان پایان نخواهد داد و برای مقابله با حزبالله «آزادی عمل کامل» دارد.