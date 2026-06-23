حمید رسایی، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از ادامه تعطیلی صحن علنی مجلس، این پرسش را مطرح کرده است که چه نهادی اختیار تعطیل کردن قوه مقننه را دارد. او در یک نشست غیررسمی و وبیناری گفت پس از ماهها تعطیلی، انتظار میرفت مجلس فعالیت عادی خود را از سر بگیرد.
رسایی همچنین از محتوای این نشست انتقاد کرد و گفت موضوع مذاکرات و تفاهمنامه، که به گفته او مهمترین مساله روز کشور است، در دستور کار قرار نداشته است. او با اشاره به تحولات اخیر سیاسی افزود در صورت ادامه تعطیلی مجلس، به همراه شماری از نمایندگان در ساختمان مجلس حاضر خواهد شد و اگر امکان ورود فراهم نباشد، جلسهای در خارج از مجلس و با حضور مردم برگزار خواهد کرد.
همزمان، حسین صمصامی، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، نیز نسبت به ادامه تعطیلی صحن علنی واکنش نشان داد. او اعلام کرد بیش از ۱۰۰ روز از تعطیلی مجلس گذشته و در این مدت امکان ثبت استیضاح وزیران و صدور بیانیه در سامانه قانونگذاری نیز وجود نداشته است.
صمصامی در پیام خود این وضعیت را کمسابقه توصیف کرد و خواستار پاسخگویی درباره علت تداوم تعطیلی مجلس و محدودیتهای اعمالشده بر فعالیتهای نمایندگان شد.
در همین حال، کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس جمهوری اسلامی، از برنامهریزی برای اقدامی اعتراضی در روز هفتم تیر خبر داد. او در اطلاعیهای نوشت گروهی از نمایندگان ساعت ۸ صبح آن روز به ساختمان مجلس مراجعه خواهند کرد و در صورت بسته بودن مجلس، تا زمان بازگشایی در همان محل تحصن خواهند کرد.
اظهارات این سه نماینده در شرایطی مطرح میشود که انتقادها نسبت به تعطیلی طولانیمدت صحن علنی مجلس در هفتههای اخیر افزایش یافته و برخی نمایندگان خواستار از سرگیری جلسات رسمی و بازگشت روند قانونگذاری به روال عادی شدهاند.