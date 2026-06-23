همزمان با سفر مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، به پاکستان، مقامهای اسلامآباد تدابیر امنیتی گستردهای را به اجرا گذاشتهاند که شامل تعطیلی پایانههای اتوبوسرانی و اعمال محدودیت در منطقه موسوم به «منطقه قرمز» پایتخت میشود.
چهره شهر نیز دستخوش تغییر شده و پرچمهای جمهوری اسلامی در خیابانها و مسیرهای اصلی اسلامآباد نصب شدهاند.
مقامهای پاکستانی اعلام کردهاند منطقه قرمز اسلامآباد بهطور کامل بسته خواهد شد و تنها مقامهای مرتبط اجازه ورود به آن را خواهند داشت.
به گزارش رسانههای پاکستانی، همچنین تدابیر امنیتی در مسیر حرکت پزشکیان از فرودگاه تا منطقه قرمز افزایش یافته و بیش از هزار نیروی پلیس به همراه نیروهای شبهنظامی در این مسیر مستقر شدهاند.
پلیس پاکستان همچنین در حال بررسی اطلاعات مهمانان هتلها و مهمانسراهای واقع در منطقه قرمز و مناطق اطراف آن است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران نه دیداری با رافائل گروسی در سوئیس داشته و نه برنامهای برای بازدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تاسیسات هستهای آسیبدیده در جنگ دارد.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با ارزیابی این مواضع گفت دو احتمال مطرح است؛ یا این اظهارات برای مصرف داخلی و آرام کردن مخالفان تفاهم بیان شده است، یا جمهوری اسلامی از همان گامهای نخست در حال فاصله گرفتن از تعهدات پیشبینیشده در تفاهمنامه است.
در حالی که مسی با پنج گل برای آرژانتین میدرخشد و امباپه و هالند نیز در کورس آقای گلی قرار دارند رونالدو هنوز در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق به گلزنی نشده است. حالا همه نگاهها به دیدار پرتغال و ازبکستان دوخته شده؛ مسابقهای که شاید سرنوشت آخرین جام جهانی فوقستاره پرتغالی را تغییر دهد.
مسی در دو مسابقه نخست آرژانتین پنج گل به ثمر رسانده و با عبور از رکورد میروسلاو کلوزه، به تنهایی عنوان بهترین گلزن تاریخ جامهای جهانی را در اختیار گرفته است. امباپه و هالند نیز هر کدام چهار گل به ثمر رساندهاند و هری کین با دو گل، خود را به جمع مدعیان آقای گلی رسانده است.
در مقابل، رونالدو هنوز موفق به باز کردن دروازه حریفان نشده و همین موضوع باعث افزایش انتقادها از کاپیتان پرتغال شده است. برخی کارشناسان معتقدند او دیگر مهاجم مرگبار سالهای اوج خود نیست و نمیتواند به تنهایی بار هجومی تیمش را به دوش بکشد. حتی برخی از روبرتو مارتینس خواستهاند وابستگی کمتری به ستاره ۴۱ ساله تیمش داشته باشد.
فضای انتقادی زمانی جدیتر شد که ژوائو نوس، هافبک جوان پرتغال، پس از یکی از بازیهای تیمش گفت: «رونالدو هم مثل همه بازیکنان تیم است.»
با این حال، کمتر کسی حاضر است رونالدو را از معادلات حذف کند. او بارها در طول دوران حرفهای خود نشان داده که در سختترین شرایط میتواند پاسخ منتقدان را در زمین مسابقه بدهد. به همین دلیل، دیدار برابر ازبکستان به یکی از جذابترین مسابقات مرحله گروهی تبدیل شده است.
اکنون همه منتظرند ببینند آیا شماره ۷ پرتغال میتواند طلسم گل نزدن را بشکند یا نه. در حالی که مسی همچنان رکوردهای جدیدی ثبت میکند، رونالدو به دنبال اثبات این موضوع است که هنوز حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
در حالی که مقامهای آمریکایی بر مشروط بودن آزادی داراییهای مسدودشده ایران تاکید دارند، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در نحوه استفاده از این منابع هیچ محدودیتی نخواهد داشت. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از آزاد شدن بخشی از اموال مسدودشده ایران خبر داد.
گزارش احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
لبنان، سهشنبه در واشینگتن وارد دور تازهای از مذاکرات با اسرائیل میشود. گفتوگوهایی که بیروت بر ادامه مستقیم آن تاکید دارد، اما تصمیم تهران برای وارد کردن لبنان به مذاکرات خود با آمریکا، بر این امر سایه انداخته است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه دوم تیر گزارش داد مقامهای لبنانی تاکید کردهاند مذاکره رو در رو با اسرائیل تنها راه پایان دادن به جنگی است که از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ و به دنبال حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند آغاز شد؛ وقتی گروه مسلح حزبالله در حمایت از تهران به سوی اسرائیل آتش گشود که حملات هوایی و زمینی اسرائیل را به دنبال داشت. حملاتی که بیش از چهار هزار کشته در لبنان بر جا گذاشت.
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بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدار با شرکتکنندگان دوره افسران رزمی ذخیره در منطقه گوش عتصیون گفت رویارویی با جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن همچنان ادامه دارد و آینده اسرائیل به میزان قدرت این کشور بستگی خواهد داشت.
نتانیاهو گفت: «اکنون در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن ایستادهایم. ما به آنها ضربه زدیم. این موضوع هنوز پایان نیافته است، اما به قدرت ما بستگی دارد.»
او افزود جایگاه اسرائیل در دهههای آینده به توانمندی و قدرت این کشور وابسته است و به همین دلیل دولت اسرائیل در حال تقویت ظرفیتهای خود است.
نخستوزیر اسرائیل گفت: «اینکه ۳۰ سال دیگر در چه جایگاهی باشیم، به قدرت ما وابسته است. به همین دلیل، آنچه اکنون انجام میدهیم، ساختن قدرتی بیشتر است.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرد و گفت: «من برای حمایتی که از سوی دوستان آمریکاییمان دریافت کردهایم ارزش بسیاری قائلم، اما باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خودمان ایجاد کنیم.»
نتانیاهو افزود اسرائیل باید توان تولید تسلیحات مورد نیاز خود را داشته باشد و همزمان با توسعه فناوریهای جدید، نسلهای بیشتری از فرماندهان نظامی را آموزش دهد.
او گفت: «ما به یک ساختار تسلیحاتی مستقل نیاز داریم. باید تسلیحات خود را خودمان تولید کنیم.»