مسی در دو مسابقه نخست آرژانتین پنج گل به ثمر رسانده و با عبور از رکورد میروسلاو کلوزه، به تنهایی عنوان بهترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی را در اختیار گرفته است. ام‌باپه و هالند نیز هر کدام چهار گل به ثمر رسانده‌اند و هری کین با دو گل، خود را به جمع مدعیان آقای گلی رسانده است.

در مقابل، رونالدو هنوز موفق به باز کردن دروازه حریفان نشده و همین موضوع باعث افزایش انتقادها از کاپیتان پرتغال شده است. برخی کارشناسان معتقدند او دیگر مهاجم مرگبار سال‌های اوج خود نیست و نمی‌تواند به تنهایی بار هجومی تیمش را به دوش بکشد. حتی برخی از روبرتو مارتینس خواسته‌اند وابستگی کمتری به ستاره ۴۱ ساله تیمش داشته باشد.

فضای انتقادی زمانی جدی‌تر شد که ژوائو نوس، هافبک جوان پرتغال، پس از یکی از بازی‌های تیمش گفت: «رونالدو هم مثل همه بازیکنان تیم است.»

با این حال، کمتر کسی حاضر است رونالدو را از معادلات حذف کند. او بارها در طول دوران حرفه‌ای خود نشان داده که در سخت‌ترین شرایط می‌تواند پاسخ منتقدان را در زمین مسابقه بدهد. به همین دلیل، دیدار برابر ازبکستان به یکی از جذاب‌ترین مسابقات مرحله گروهی تبدیل شده است.

اکنون همه منتظرند ببینند آیا شماره ۷ پرتغال می‌تواند طلسم گل نزدن را بشکند یا نه. در حالی که مسی همچنان رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند، رونالدو به دنبال اثبات این موضوع است که هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.