رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، سهشنبه به شبکه اناچکی ژاپن گفت بازرسی از تاسیسات هستهای ایران انجام خواهد شد و هرچه زودتر آغاز شود بهتر است.او افزود که اولویت اصلی آژانس، شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است.
گروسی گفت که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهزودی با مقامهای جمهوری اسلامی درباره زمانبندی و جزییات بازرسیها گفتوگو خواهد کرد.
او تاکید کرد که آژانس این بازرسیها را بهطور مستقل انجام میدهد و نیازی به نظارت یا کمک دیگران ندارد.
پیشتر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت که ما نه دیداری با رافائل گروسی در سوئیس داشتیم و نه برنامهای برای بازدید آژانس از سایتهای آسیبدیده در جنگ داریم.
تیم ملی پرتغال در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، ازبکستان را با نتیجه پر گل ۵ بر صفر شکست داد و با ۴ امتیاز در صدر گروه K جام قرار گرفت. کریستیانو رونالدو با دو گلی که در این بازی، به ثمر رساند، به تنها بازیکن تاریخ تبدیل شد که در شش دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی میشود.
او با به ثمر رساندن گل اول بازی در دقیقه ۷، به نخستین بازیکنی شد که در شش دوره جام جهانی گل میزند و با زدن سومین گل پرتغال در دقیقه ۳۹، دهمین گل خود در این مسابقات را به ثمر رساند.
فوقستاره پرتغالی با این گلها از تعداد گلهای اوزبیو بهعنوان برترین گلزن تاریخ تیم ملی پرتغال در جامهای جهانی عبور کرد.
کریس رونالدو در دقایق ۶ و ۳۹، نونو مندز در دقیقه ۱۷، خوسانوف (گل به خودی) در دقیقه ۶۰ و لیائو در دقیقه ۸۷، گلهای بازی را به ثمر رساندند.
ازبکستان با این نتیجه عملا از جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شد.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه آمریکا در گفتوگویی با مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره توافق میان دولت دونالد ترامپ و ایران ابراز تردید کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
او در پاسخ به پرسشی درباره این توافق گفت: «تاریخ نشان داده است که ارسال میلیاردها دلار به افراطگرایان تئوکراتی که میخواهند ما را به قتل برسانند، ایده بسیار بدی است. بنابراین امیدوارم چنین کاری انجام نشود.»
کروز همچنین در واکنش به احتمال دستیابی به توافق نهایی در بازه ۶۰ روزه اظهار داشت: «من کاملا انتظار دارم که ایرانیها در پایان این ۶۰روز، باز هم موضوع را به تعویق بیندازند و زمان بیشتری بخرند.»
او در ادامه با انتقاد از رفتار جمهوری اسلامی افزود: «ایرانیها طی سالها نشان دادهاند که آیتالله و ملاها قابل اعتماد نیستند. آنها بهطور فعال در حال دروغ گفتن هستند و هر پولی که در اختیارشان قرار گیرد، برای تأمین مالی تروریسم استفاده خواهد شد. و صرفنظر از هر وعدهای که بدهند، آیتالله همچنان به دنبال دستیابی به سلاح هستهای است، زیرا میخواهد بتواند از آن علیه ایالات متحده استفاده کند. و این یک تهدید بسیار جدی برای آمریکا است.»
آسوشیتدپرس به نقل از وزارت امنیت داخلی آمریکا خبر داد که محدودیتهای اعمالشده برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را کاهش یافته است و آمریکا به این تیم اجازه داده است دو روز پیش از مسابقه بعدی خود وارد خاک آمریکا شود. وزارت امنیت داخلی روز سهشنبه این موضوع را اعلام کرد.
با این حال، سخنگوی این وزارتخانه گفت تیم فوتبال ایران همچنان موظف است پس از دیدار روز جمعه در سیاتل، خاک آمریکا را ترک کند.
سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران نیز تایید کرد که تیم ملی روز چهارشنبه اردوگاه خود در تیخوانای مکزیک را ترک خواهد کرد و راهی سیاتل میشود.
اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید، به آسوشیتدپرس گفت: «این موضوع از ابتدا در برنامه ما قرار داشت. قرار بود نحوه انجام دو جابهجایی نخست تیم را بررسی کنیم و اگر همهچیز بهخوبی پیش میرفت، با توجه به طولانیتر بودن مسیر سفر برای بازی سوم، یک روز اضافه در اختیار تیم قرار دهیم.»
مقامات فدراسیون فوتبال ایران پیشتر از محدودیتهای سفر و مشکلاتی که تیم ملی پس از آغاز جنگ با آن روبهرو شده بود، انتقاد کرده بود.
در دو مسابقه نخست که در لسآنجلس برگزار شد، این تیم تنها یک روز پیش از بازی اجازه ورود به آمریکا را داشت. همچنین چند هفته پیش از شروع جام جهانی، کمپ اصلی تیم ملی از توسان آریزونا به مکزیک منتقل شد و شماری از مقامها و اعضای کادر پشتیبانی تیم نیز اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکردند.
سفر تیمها یک روز پیش از مسابقه موضوعی غیرمعمول نیست و با مقررات فیفا هم مطابقت دارد، اما فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی خواهان زمان بیشتری برای تطبیق با شرایط شهرهای میزبان و ریکاوری پس از مسابقات شده بود.
علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی ایران، پس از تساوی برابر بلژیک گفته بود که امیدوار است تیم هرچه زودتر راهی سیاتل شود تا فرصت بیشتری برای سازگاری با شرایط محل برگزاری دیدار مقابل مصر داشته باشد.
او گفت: «ما درخواست زیادی نداریم. فقط همان روندی را میخواهیم که برای ۴۷ تیم دیگر حاضر در مسابقات در نظر گرفته شده است. امیدوارم بتوانیم همه افرادی را که در کنار تیم هستند و به ما کمک میکنند، همراه خود داشته باشیم.»
کریستیانو رونالدو با گلزنی برابر ازبکستان ضمن ثبت اولین گل خود در جام جهانی ۲۰۲۶، به تنها بازیکن تاریخ تبدیل شد که در شش دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی میشود.
این نهمین گل رونالدو ۴۱ ساله در ادوار جام جهانی و گل شماره ۹۷۴ دوران حرفهای این بازیکن بود.
فوقستاره پرتغالی با این گل با تعداد گلهای اوزبیو بهعنوان برترین گلزن تاریخ تیم ملی پرتغال در جامهای جهانی برابری کرد.
اسطوره تمامنشدنی دنیای فوتبال اولین بار در سن ۲۱ سالگی در جام جهانی ۲۰۰۶ برابر تیم ملی ایران گلزنی کرده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره حضور بازرسان انرژی اتمی در ایران گفت: «بازرسان در زمان مناسب در محل حضور خواهند داشت.»
به گزارش رویترز، او سهشنبه هنگام ورود به ایالت پنسیلوانیا افزود: «آنها (جمهوری اسلامی) در مورد بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی اشتباه میکنند.»
او تاکید کرد که آمریکا در قبال ایران «خیلی خوب» پیش میرود و «نکته اصلی این است که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت.»
او در پاسخ به این پرسش که بازرسان چه زمانی واقعا در محل مستقر خواهند شد، گفت: «در زمان مناسب. در زمان مناسب. عجلهای وجود ندارد، اما آنها در زمان مناسب در محل حاضر خواهند شد.»
ترامپ تاکید کرد: «ما ایران را در موقعیتی قرار دادهایم که هیچکس تا حالا نتوانسته بود آن را در چنین موقعیتی قرار دهد. این کاری بود که باید روسایجمهور دیگر در طول ۴۷ سال گذشته انجام میدادند. ما ایران را در وضعیتی قرار دادهایم که ارتشش کاملا نابود شده، رهبریاش از بین رفته، رادارهایش نابود شده و همه چیزش از بین رفته است. آنها در موقعیت خوبی برای مذاکره نیستند.»
ترامپ همچنین گفت: «با وجود این، پولی که از ایران گرفته خواهد شد، به کشاورزان ما خواهد رسید تا ذرت، سویا و گندم به ایران بدهند؛ چون آنها مشکل گرسنگی دارند، مشکل غذا دارند، مشکل دارو دارند، مشکلات زیادی دارند. تورم هم دارند. تورم آنها حالا به ۳۰۰ درصد رسیده است. بنابراین مشکلات زیادی دارند.»