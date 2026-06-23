انگلیس ۰-۰ غنا؛ بیداستانترین بازی جام جهانی!
تیم ملی فوتبال انگلیس در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ که در استادیوم بوستون مقابل غنا برگزار شد، با تساوی بدون گل متوقف شد.
تیم ملی فوتبال انگلیس در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ که در استادیوم بوستون مقابل غنا برگزار شد، با تساوی بدون گل متوقف شد.
دفاع سفت و سخت و چندلایه تیم کارلوس کیروش اجازه نداد هیچ موقعیت گل قابل توجهی برای ستارههای انگلیس ساخته شود و البته غنا هم با کمترین شوت و شانس گل بازی را به پایان برد.
هرچند هری کین و دیگر بازیکنان انگلیس هم با بیدقتی در گلزنی ناکام بودند.
تیم ملی فوتبال انگلیس امیدوار بود پس از پیروزی در بازی نخست مقابل کرواسی، با شکست غنا گام بلندی برای صدرنشینی در گروه L بردارد، در نهایت با تساوی بدون گل مقابل این تیم متوقف شد.
جود بلینگام، هافبک تیم ملی انگلیس، و کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی غنا، هنگام ترک زمین و رفتن به رختکن در پایان نیمه نخست، وارد یک مشاجره لفظی شدند.
این دو در حالی که به سمت رختکنهای خود میرفتند، به نظر میرسید جملات تندی را رد و بدل کردهاند. در نهایت بازیکنان و اعضای کادر فنی دو تیم مانع ادامه این تنش شدند و آنها را از یکدیگر دور کردند.
موقعیتهای بیفایده
انگلیس در بیشتر دقایق مسابقه جریان بازی را در اختیار داشت. سهشیرها ۵۹ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و با ۱۸ شوت در برابر دو شوت غنا، برتری محسوسی از نظر خلق موقعیت نشان دادند.
با این حال، بازیکنان انگلیس نتوانستند از فرصتهای خود استفاده کنند. تنها چهار شوت این تیم در چارچوب بود و بسیاری از ضربات بازیکنان انگلیس راهی بالای دروازه شد.
انگلیس در دقایق پایانی برای رسیدن به گل فشار بیشتری وارد کرد. بوکایو ساکا، بازیکن تعویضی، با یک ضربه خطرناک دروازه غنا را تهدید کرد، اما بنجامین آساره با واکنشی تماشایی توپ را مهار کرد.
لحظاتی بعد، ساکا با یک ارسال، نیکو اورایلی را در محوطه جریمه صاحب موقعیت کرد، اما ضربه سر این بازیکن ۲۱ ساله به تیر افقی دروازه برخورد کرد و به گل تبدیل نشد.
این تساوی باعث شد انگلیس و غنا فارغ از نتیجه دیدار کرواسی و پاناما، با چهار امتیاز در صدر گروه L باقی بمانند.
با این حال، انگلیس به لطف تفاضل گل بهتر، در آستانه بازیهای پایانی مرحله گروهی، برتری اندکی نسبت به غنا برای صدرنشینی در گروه دارد.
ماجرای جادوگر غنایی
نانا کوآکو بونسام، جادوگر مشهور غنایی پیش از این بازی گفته بود: «دارم روی هری کین کار میکنم. قبلا نشان دادهام چه تواناییهایی دارم و میدانم برای متوقف کردن او باید چه کاری انجام دهم. قصد ندارم آسیب جدی به او بزنم، فقط به اندازهای که نتواند مقابل کشورم موثر باشد.»