بونسام این بار مدعی شده قصد دارد هری کین، کاپیتان و مهاجم تیم ملی انگلیس، را از درخشش مقابل غنا بازدارد. کین پس از گلزنی در دیدار نخست انگلیس برابر کرواسی، تنها یک گل با شکستن رکورد گری لینکر به عنوان بهترین گلزن تاریخ انگلیس در جام‌های جهانی فاصله دارد.

این جادوگر غنایی در گفت‌وگو با دیلی استار گفت: «دارم روی هری کین کار می‌کنم. قبلا نشان داده‌ام چه توانایی‌هایی دارم و می‌دانم برای متوقف کردن او باید چه کاری انجام دهم. قصد ندارم آسیب جدی به او بزنم، فقط به اندازه‌ای که نتواند مقابل کشورم موثر باشد.»

بونسام همچنین ادعای قدیمی خود درباره کریستیانو رونالدو را تکرار کرد و گفت پیش از جام جهانی ۲۰۱۴ تلاش کرده بود مانع حضور موثر او مقابل غنا شود.

در حالی که این اظهارات در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته، اردوی تیم ملی انگلیس تمرکز خود را روی مسائل فنی حفظ کرده است. جد اسپنس، مدافع انگلیس، درباره توماس توخل گفت: «او مربی فوق‌العاده‌ای است و استانداردهای بسیار بالایی از بازیکنان می‌خواهد. همه ما یک هدف مشترک داریم و برای آن تلاش می‌کنیم.»

انگلیس که در نخستین دیدار خود کرواسی را ۴ بر ۲ شکست داد، با سه امتیاز در صدر گروه L قرار دارد. شاگردان توخل سه‌شنبه شب در بوستون به مصاف غنا خواهند رفت و در صورت پیروزی، گام بلندی برای صعود به مرحله حذفی برمی‌دارند.