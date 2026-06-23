پنج بلوک جمهوری‌خواه در بیانیه‌ مشترکیاز تفاهم و آغاز مذاکره میان جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کردند و آن را گامی مثبت در جهت «کاهش تنش‌ها، جلوگیری از گسترش جنگ و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای زندگی مردم ایران، منطقه و جهان» دانستند.

همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران، کانون همکاری نهادهای جمهوری خواه ایران، کنگره مشترک جمهوری خواهان دموکرات و فدرال دموکرات، نهادهای شهری جمهوری خواهان، و بلوک همگرایی جمهوری خواهان دموکرات نوشتند مردم ایران، ملت‌های منطقه و حتی اقتصاد جهانی از پیامدهای حمله‌ نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران متضرر شدند.

آن‌ها تاکید کردند که جمهوری اسلامی با تداوم سیاست‌های تنش زا و مخرب، زمينه را برای چنين تهاجمی فراهم آورد، و ابراز امیدواری کردند که پایان این مخاصمه، «آغازی برای مرحله‌ای تازه در تاریخ ایران باشد؛ مرحله‌ای که در آن مردم ایران بتوانند با اتکا به اراده و توان خود، برای دستیابی به آزادی، رفاه، حاکمیت قانون، عدالت و آینده‌ای بهتر، تلاش کنند.»

این سازمان‌ّای جمهوری‌خواه خواستار «توقف فوری اعدام‌ها و به‌ویژه اعدام‌ زندانيان سیاسی، آزادی فوری و بی‌قیدوشرط زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی، پاسخ‌گویی حقوقی حکومت ایران و جبران خسارت قربانیان سرکوب داخلی، همراه با جبران خسارات واردشده به شهروندان و زیرساخت‌های غیرنظامی، و استقرار سازوکار نظارتی مستقل، پایدار و بین‌المللی با حضور گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای معتبر حقوق بشری برای رصد وضعیت حقوق بشر در ایران» ‌شدند.