رسانههای ایران و پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال از بروز اختلال گسترده در سامانههای بانکی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارشها، برخی پایانههای فروشگاهی، درگاههای بانکی و اپلیکیشنهای بانکها از صبح سهشنبه دوم تیر با اختلال یا کندی در ارائه خدمات مواجه شدهاند.
رسانههای ایران و پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال از بروز اختلال گسترده در سامانههای بانکی کشور خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، برخی پایانههای فروشگاهی، درگاههای بانکی و اپلیکیشنهای بانکها از صبح سهشنبه دوم تیر با اختلال یا کندی در ارائه خدمات مواجه شدهاند.
وبسایت دیدهبان ایران نوشت: «بر اساس گزارشهای کاربران، از صبح سهشنبه دوم تیر مجددا برخی سامانهها و خدمات بانکی کشور با اختلال گسترده و کندی مواجه شدهاند.»
این رسانه افزود بروز مشکل در انجام تراکنشها، عدم دسترسی به خدمات آنلاین و اختلال در برخی درگاههای بانکی از جمله مشکلات گزارششده از سوی کاربران است. همچنین گزارشهایی از اختلال در خدمات بانک ملت در استان البرز منتشر شده است.
پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال نیز از بروز مشکلات مشابه در بانکهای مختلف حکایت دارد. برخی کاربران اعلام کردهاند که امکان انجام نقل و انتقال بانکی را نداشتهاند و خدمات بانکهایی از جمله صادرات، سپه، تجارت، رسالت، ملت، توسعه تعاون و ملی با اختلال مواجه شده است. یکی از مخاطبان گفت که «هیچ نقل و انتقالی در این بانکها انجام نمیشود» و خدمات بانکی از دسترس خارج شده است.
مقامهای بانکی تا زمان انتشار این گزارش درباره علت اختلالها یا زمان رفع آنها توضیحی ارائه نکردهاند.
یافتههای پژوهشی به سرپرستی دانشگاه بریستول نشان میدهد برخی پروانههای مناطق گرمسیری احتمالا در جریان تکامل، به سازوکاری شگفتانگیز برای کند کردن روند پیری، حفظ سلامت و افزایش طول عمر خود دست یافتهاند.
به گزارش پایگاه خبری «ساینسدیلی»، این پروانهها به سرده هلیکونیوس تعلق دارند و در جنگلهای بارانی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی یافت میشوند.
پژوهشگران میگویند این حشرات از رکوردداران طول عمر در میان پروانهها به شمار میروند و میتوانند به الگویی مهم برای مطالعه فرآیندهای زیستی مرتبط با طول عمر و پیری تبدیل شوند.
ساینسدیلی نوشت بیشتر پروانهها پس از رسیدن به مرحله بلوغ، تنها چند هفته عمر میکنند، اما برخی گونههای هلیکونیوس بهطور متوسط حدود سه برابر بیشتر از نزدیکترین خویشاوندان خود زنده میمانند و عمر برخی از آنها حتی به حدود یک سال میرسد.
یکی از چشمگیرترین نمونهها مربوط به «هلیکونیوس هویتسونی» بوده که حداکثر طول عمر آن به ۳۴۸ روز رسیده است. در مقابل، گونهای نزدیک به آن با نام «دیونه جونو» تنها ۱۴ روز زنده مانده؛ اختلافی چشمگیر که نشاندهنده تفاوتی ۲۵ برابری در بیشینه طول عمر این دو گونه است.
به باور پژوهشگران، پروانههای هلیکونیوس در طول تکامل به سازوکاری ویژه برای افزایش طول عمر دست یافتهاند. این راهبرد میتواند سرنخهای ارزشمندی درباره چگونگی کند شدن روند پیری در طبیعت در اختیار دانشمندان قرار دهد.
حفظ توانمندیهای جسمانی همزمان با افزایش سن
ساینسدیلی در ادامه نوشت تیم تحقیق در همکاری با پژوهشگران موسسه تحقیقات استوایی اسمیتسونین در پاناما، به نتیجهای جالب توجه دست یافت: دستکم یک گونه از پروانههای هلیکونیوس، موسوم به «هلیکونیوس هکاله»، با وجود افزایش سن، کاهش محسوسی در تواناییهای جسمانی خود نشان نمیدهد.
برای سنجش عملکرد فیزیکی، پژوهشگران از آزمون قدرت چنگزدن استفاده کردند. نتایج نشان داد پروانههای مسن این گونه به اندازه افراد جوان توانمند هستند و نشانهای از افت عملکرد ناشی از پیری در آنها دیده نمیشود.
در مقابل، گونه نزدیک دیگری به نام «درایاس یولیا» که عمر کوتاهتری دارد، با بالا رفتن سن دچار کاهش قابل توجه در عملکرد فیزیکی میشود.
این یافتهها احتمال وجود سازوکارهایی را تقویت میکند که به برخی پروانههای هلیکونیوس امکان میدهد برخلاف اکثر حیوانات، از افت تواناییهای جسمانی ناشی از پیری در امان بمانند.
پژوهشگران برای رسیدن به این نتایج، دادههای بهدستآمده از خانههای پرورش پروانه، مطالعات «نشانگذاری، رهاسازی و بازصید» در طبیعت، و آزمایشهای کنترلشده در شرایط آزمایشگاهی را با یکدیگر ترکیب کردند.
بر اساس یافتهها، پروانههای هلیکونیوس بهطور مداوم از میانگین و حداکثر طول عمر بیشتری برخوردارند، نرخ پایه مرگومیر پایینتری دارند و روند پیری در آنها کندتر از گونههای خویشاوندی است که از گرده گل تغذیه نمیکنند.
تغذیه یا شاهکار تکامل؟
به گزارش ساینسدیلی، دانشمندان از مدتها پیش میدانستند پروانههای هلیکونیوس عمر بسیار طولانیتری نسبت به اکثر پروانهها دارند، اما علت آن تاکنون بهطور قطعی مشخص نشده است.
یکی از مهمترین فرضیهها بر توانایی نادر این پروانهها در تغذیه از گرده گل در دوران بلوغ متمرکز است.
برخلاف بیشتر گونههای پروانه که عمدتا از شهد گلها تغذیه میکنند، پروانههای هلیکونیوس قادرند از گرده گل بهعنوان منبع غذایی استفاده کنند.
برای بررسی این فرضیه، پژوهشگران گونه گردهخوار هلیکونیوس هکاله را با خویشاوند نزدیکش، درایاس یولیا، که از گرده گل تغذیه نمیکند، مقایسه کردند.
طبق یافتهها، هلیکونیوس هکاله برای مدت طولانیتری توده بدنی و عملکرد عضلانی خود را حفظ میکند و برخلاف درایاس یولیا، نشانههای معمول افت جسمانی ناشی از افزایش سن را بروز نمیدهد.
با این حال، مزیت طول عمر این پروانه تنها به تغذیه از گرده گل محدود نمیشود.
آزمایشها نشان دادند حتی پس از حذف گرده از رژیم غذایی هلیکونیوس هکاله، این گونه همچنان بهطور قابل توجهی بیشتر از درایاس یولیا عمر میکند.
این یافتهها حاکی از آن است که طول عمر استثنایی پروانههای هلیکونیوس حاصل ترکیبی از تغذیه ویژه و سازگاریهای تکاملی است.
جسیکا فولی، نویسنده اصلی این مقاله و پژوهشگر دانشکده علوم زیستی دانشگاه بریستول، در همین رابطه گفت این پروانهها به «الگویی بسیار امیدوارکننده» برای پژوهش در زمینه زیستشناسی پیری و عوامل موثر بر طول عمر تبدیل شدهاند و میتوانند به درک بهتر سازوکارهای افزایش عمر در جانوران کمک کنند.
یافتههای این تحقیق در شماره اخیر مجله «نیچر کامیونیکیشنز» منتشر شده است.
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چهره شهر نیز دستخوش تغییر شده و پرچمهای جمهوری اسلامی در خیابانها و مسیرهای اصلی اسلامآباد نصب شدهاند.
مقامهای پاکستانی اعلام کردهاند منطقه قرمز اسلامآباد بهطور کامل بسته خواهد شد و تنها مقامهای مرتبط اجازه ورود به آن را خواهند داشت.
به گزارش رسانههای پاکستانی، همچنین تدابیر امنیتی در مسیر حرکت پزشکیان از فرودگاه تا منطقه قرمز افزایش یافته و بیش از هزار نیروی پلیس به همراه نیروهای شبهنظامی در این مسیر مستقر شدهاند.
پلیس پاکستان همچنین در حال بررسی اطلاعات مهمانان هتلها و مهمانسراهای واقع در منطقه قرمز و مناطق اطراف آن است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران نه دیداری با رافائل گروسی در سوئیس داشته و نه برنامهای برای بازدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تاسیسات هستهای آسیبدیده در جنگ دارد.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با ارزیابی این مواضع گفت دو احتمال مطرح است؛ یا این اظهارات برای مصرف داخلی و آرام کردن مخالفان تفاهم بیان شده است، یا جمهوری اسلامی از همان گامهای نخست در حال فاصله گرفتن از تعهدات پیشبینیشده در تفاهمنامه است.
در حالی که مسی با پنج گل برای آرژانتین میدرخشد و امباپه و هالند نیز در کورس آقای گلی قرار دارند رونالدو هنوز در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق به گلزنی نشده است. حالا همه نگاهها به دیدار پرتغال و ازبکستان دوخته شده؛ مسابقهای که شاید سرنوشت آخرین جام جهانی فوقستاره پرتغالی را تغییر دهد.
مسی در دو مسابقه نخست آرژانتین پنج گل به ثمر رسانده و با عبور از رکورد میروسلاو کلوزه، به تنهایی عنوان بهترین گلزن تاریخ جامهای جهانی را در اختیار گرفته است. امباپه و هالند نیز هر کدام چهار گل به ثمر رساندهاند و هری کین با دو گل، خود را به جمع مدعیان آقای گلی رسانده است.
در مقابل، رونالدو هنوز موفق به باز کردن دروازه حریفان نشده و همین موضوع باعث افزایش انتقادها از کاپیتان پرتغال شده است. برخی کارشناسان معتقدند او دیگر مهاجم مرگبار سالهای اوج خود نیست و نمیتواند به تنهایی بار هجومی تیمش را به دوش بکشد. حتی برخی از روبرتو مارتینس خواستهاند وابستگی کمتری به ستاره ۴۱ ساله تیمش داشته باشد.
فضای انتقادی زمانی جدیتر شد که ژوائو نوس، هافبک جوان پرتغال، پس از یکی از بازیهای تیمش گفت: «رونالدو هم مثل همه بازیکنان تیم است.»
با این حال، کمتر کسی حاضر است رونالدو را از معادلات حذف کند. او بارها در طول دوران حرفهای خود نشان داده که در سختترین شرایط میتواند پاسخ منتقدان را در زمین مسابقه بدهد. به همین دلیل، دیدار برابر ازبکستان به یکی از جذابترین مسابقات مرحله گروهی تبدیل شده است.
اکنون همه منتظرند ببینند آیا شماره ۷ پرتغال میتواند طلسم گل نزدن را بشکند یا نه. در حالی که مسی همچنان رکوردهای جدیدی ثبت میکند، رونالدو به دنبال اثبات این موضوع است که هنوز حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
در حالی که مقامهای آمریکایی بر مشروط بودن آزادی داراییهای مسدودشده ایران تاکید دارند، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در نحوه استفاده از این منابع هیچ محدودیتی نخواهد داشت. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از آزاد شدن بخشی از اموال مسدودشده ایران خبر داد.