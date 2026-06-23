احمدرضا پوردستان، رییس مرکز مطالعات و تحقیقات ارتش جمهوری اسلامی، به خبرگزاری ایسنا گفت تدبیر «جانشین‌پروری» از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تمامی سطوح نیروهای مسلح نهادینه شده بود و به همین دلیل پس از کشته شدن هر فرمانده، فرد جایگزین به سرعت مسئولیت را بر عهده گرفت.

او گفت: «جایگزینی و انتصاب جانشین برای فرماندهان و در یک راهبرد کلی به نام جانشین‌پروری، یکی از تدابیر اصلی و مهم فرماندهی علی خامنه‌ای بود.»

رییس مرکز مطالعات و تحقیقات ارتش جمهوری اسلامی افزود این تدابیر هم به‌صورت مکتوب به نیروهای مسلح ابلاغ شده بود و هم در دیدارهای فرماندهان با خامنه‌ای مورد تاکید قرار می‌گرفت.

پوردستان گفت: «این سیاست در همه سطوح فرماندهی و مدیریتی نیروهای مسلح اجرا شده بود و همین موضوع موجب شد پس از کشته شدن فرماندهان، روند فرماندهی و مدیریت در نیروهای مسلح بدون وقفه ادامه پیدا کند.»