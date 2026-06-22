ترامپ: اگر ایران به توافق پایبند نماند، کاری را که باید انجام میدهم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا دوشنبه در کاخ سفید اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی به توافق با ایالات متحده پایبند نماند، «کاری را که باید» انجام میدهد.
به گزارش رویترز، ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «اگر ایران به توافقشان عمل نکند، یا اگر رفتار مناسبی نداشته باشند، من کاری را که باید انجام میدهم.»
رییسجمهوری آمریکا ادامه داد: «تا زمانی که ایران به ما احترام بگذارد، هیچ مشکلی نخواهیم داشت.»
در مورد تنگه هرمز نیز گفت «وضعیت بسیار خوبی داریم». او تاکید کرد: «تنگه هرمز کاملا باز است.»