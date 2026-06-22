مایک هرتزوگ، سفیر پیشین اسرائیل در آمریکا، درباره نشست سوئیس گفت که اسرائیل باید در حفظ روابط خود با آمریکا منفعت راهبردی ببیند و از تشدید تنش با واشینگتن پرهیز کند.

او اظهار داشت که تضعیف روابط با آمریکا، توافق احتمالی میان واشینگتن و تهران را به عقب بازنمی‌گرداند و تنها به زیان اسرائیل خواهد بود. هرتزوگ گفت اسرائیل در شرایطی قرار گرفته که در مسائل راهبردی با محدودیت نفوذ مواجه است.

سفیر پیشین اسرائیل در آمریکا همچنین افزود که اسرائیل در «پایین‌ترین سطح راهبردی» قرار دارد؛ وضعیتی که به گفته او، تصمیم‌های مهم بدون مشارکت اسرائیل گرفته می‌شوند و در موضوعات حیاتی به این کشور تحمیل می‌شوند.