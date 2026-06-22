صبح دوشنبه، رسانه‌های بلژیک به‌وضوح ناامیدی خود را بازتاب دادند. روزنامه فلامان‌زبان هت لایسته نیوز (Het Laatste Nieuws) در صفحه اول خود از واژه «شرم‌آور» استفاده کرد و نوشت: «شیاطین سرخ ما را ناامید کردند. روملو لوکاکو که فیکس بازی می‌کرد، به‌وضوح فاقد آمادگی و ریتم لازم بود و نتوانست موقعیت‌هایش را به گل تبدیل کند. بازی در برخی لحظات، به‌شدت شبیه به یک فوتبال مضطرب و دستپاچه بود».

روزنامه هت نیوزبلاد (Het Nieuwsblad) نیز با تیتر «یک ناامیدی دیگر» به استقبال این بازی رفت. این روزنامه عملکرد شیاطین سرخ را «بد» توصیف کرد و نوشت: «تعداد زیادی از بازیکنان، به‌ویژه مهره‌های کلیدی مانند دی‌بروینه و تیلمانس، بار دیگر پایین‌تر از سطح خود ظاهر شدند.

مونیه با آن همه تجربه نیز بیش از حد کم‌فروغ بود. لوکاکو هنوز از نظر بدنی آماده نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که در طول این جام جهانی آماده شود».

روزنامه فرانسوی اکیپ، به‌طور ویژه بر عملکرد روملو لوکاکو که در نوک پیکان خط حمله فیکس بود، تمرکز کرد و نوشت: «او نتوانست تاثیری در بازی بگذارد؛ موضوعی که این ایده را تقویت می‌کند که او تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شود».

این روزنامه همچنین به عملکرد کوین دی‌بروینه اشاره کرد که «پایین‌تر از حد خود» بود: «بلژیک بی‌برنامه و ناکارآمد بود و این بزرگ‌ترین انتقادی است که می‌توان به تیمی وارد کرد که اسیر احساسات خود شد و اعتمادبه‌نفس بیش از حد و کاذبی به تنوع تاکتیک‌های هجومی‌اش داشت».

روزنامه گاردین هم بلژیک را تیمی «بدون زهر» توصیف کرد و نوشت: «بلژیک همچنان به ناامید کردن ادامه می‌دهد، در حالی که ایران در خط دفاعی عالی ظاهر شد».

روزنامه گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا نیز نوشت که بلژیکی‌ها با یک دیوار روبرو شدند. ایتالیایی‌ها همچنین به تمجید از عملکرد تیبو کورتوا پرداختند.

در نهایت، روزنامه اسپانیایی مارکا این‌گونه نتیجه‌گیری کرد: «تیبو کورتوا، بلژیک را از یک فاجعه نجات داد».