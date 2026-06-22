بازنشستگان مخابرات در ادامه «دوشنبه‌های اعتراضی»‌ دوشنبه اول تیر در شهرهای اهواز، سنندج و تهران تجمع کردند.

در اهواز، تجمع‌کنندگان مقابل صندوق بازنشستگی مخابرات استان خوزستان نسبت به «اجرا نشدن احکام قانونی» اعتراض کردند.

کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، نوشت که در پی این تجمع، مسئولان صندوق بازنشستگی مخابرات وعده دادند که مرحله سوم متناسب‌سازی در تیرماه اجرا شود.

مرحله سوم طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، بخش نهایی قانون برنامه هفتم توسعه است که در سال ۱۴۰۵ با هدف رساندن حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسورات شاغلان هم‌تراز اعلام شد.

در این مرحله، باید افزایش۳۰ درصدی در احکام حقوقی در نظر گرفته شود.

در همین حال، پژواک کار ایران افزود که در سنندج، بازنشستگان با شعارهایی علیه بی‌عدالتی و تضییع حقوق خود، نسبت به پیامدهای خصوصی‌سازی شرکت مخابرات و کاهش مداوم قدرت خرید خود اعتراض کردند.

همچنین در تهران، بازنشستگان در تجمع اعتراضی خود، شرکت مخابرات و سهام‌داران بزرگ آن را مسئول اجرا نشدن تعهدات و انباشت مطالبات معوقه خود دانستند. آن‌ها شعار دادند: «حسین، حسین، شعارشون - دزدی و غارت کارشون.»

کانال تلگرامی «پژواک کار ایران» اشاره کرد که تداوم این تجمع‌های اعتراضی نشان می‌دهد که وعده‌های تکراری و تعویق مداوم مطالبات، نه‌تنها از دامنه نارضایتی‌ها نکاسته، بلکه بازنشستگان را بیش از پیش به تداوم اعتراضات خیابانی سوق داده است.

در همین ارتباط، گروه اتحاد بازنشستگان گفت بازنشستگان مخابرات نسبت به تضییع حقوق قانونی خود پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی معترض هستند.

این تشکل صنفی اشاره کرد سهام‌داران عمده‌ شرکت مخابرات، «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» هستند.

در سالیان اخیر، بازنشستگان تامین اجتماعی، مخابرات و ذوب‌آهن هر هفته تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌ و از جمله خواستار بهبود شرایط معیشتی خود شده‌اند.



« بحران بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نتیجه غارت، فساد و دست‌اندازی دولت است»

سایت کولبر‌نیوز در گزارشی بحران بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در ایران را نتیجه غارت، فساد و دست‌اندازی دولت دانست.

این سایت نوشت: «بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در هر جامعه‌ باید یکی از مهم‌ترین ستون‌های امنیت اجتماعی باشند. فلسفه وجودی این نهادها آن است که کارگران، مزدبگیران، تهیدستان و اقشار آسیب‌پذیر در دوران بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی و سالمندی بی‌پناه نمانند. حقوق بازنشستگی، بیمه درمانی و حمایت‌های اجتماعی حاصل سال‌ها کار، پرداخت حق بیمه و بخشی از حقوق انباشته‌شده کارگران و حقوق‌بگیران است.»

اما به‌نوشته کولبر‌نیوز، «در ایران، این نهادهای حیاتی به‌دلیل غارت دارایی‌ها، فساد ساختاری، سوءمدیریت، انجام نشدن تعهدات دولت و سلطه نهادهای حکومتی و نظامی، به ورشکستگی کشانده شده‌اند.»

در این گزارش اشاره شده است که بخش بزرگی از کارگران و اقشار فرودست اساساً خارج از پوشش بیمه‌ای قرار دارند.

کولبر‌نیوز‌ افزود: «اشتغال غیررسمی، قراردادهای موقت، بیکاری، عدم ثبت‌نام در نظام بیمه، فرار کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و ضعف نظارت، میلیون‌ها نفر را از ابتدایی‌ترین حمایت‌های اجتماعی محروم کرده است. اما حتی آن بخش از جامعه که ظاهراً زیر پوشش بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد نیز از امنیت واقعی برخوردار نیست.»

بر اساس این گزارش، «بازنشستگان و بیمه‌شدگانی که سال‌ها حق بیمه پرداخته‌اند، امروز می‌بینند صندوق‌هایی که باید پشتوانه زندگی آنان باشند، خود به دلیل فساد و دست‌اندازی دولت و نهادهای وابسته، ناتوان و ورشکسته شده‌اند.»

این سایت اضافه کرد برای کاهش این بحران، «دولت و کارفرمایان بزرگ باید سهم قانونی خود را به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی به‌طور منظم و کامل پرداخت کنند»، «بدهی‌های دولت به صندوق‌ها باید به‌صورت واقعی تسویه شود، نه با واگذاری سهام شرکت‌های ورشکسته»، «صندوق‌های بیمه‌ای باید از دام بنگاه‌داری رانتی و مدیریت شرکت‌های زیان‌ده رها شوند»، و «نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان باید در تصمیم‌گیری‌ها، نظارت و مدیریت دارایی‌ها نقش داشته باشند.»

کولبر‌نیوز تاکید کرد: «اصل بنیادین این باشد که صندوق‌های بیمه‌ای نهادهای اجتماعی‌اند، نه شرکت‌های سودآور در خدمت دولت و باندهای قدرت.»

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خوزستان

کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خوزستان دوشنبه با برپایی تجمع اعتراضی، نارضایتی خود را از وضعیت دستمزدها، تبعیض در نظام پرداخت و شرایط شغلی اعلام کردند.

معترضان با تاکید بر وخامت وضعیت معیشتی خود، خواستار جلوگیری از کاهش مزایای رفاهی پرداختی، بهبود سطح حقوق، خروج از قانون خدمات کشوری یا تبدیل وضعیت به کارگری و پایان دادن به تبعیض در پرداخت حقوق، مزایا، بیمه و بازنشستگی شدند.

اجرای کامل مواد قانونی مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم از دیگر مطالبات مطرح شده در این تجمع بود.

کانال تلگرامی «پژواک کار ایران» نوشت این تجمع در ادامه موج اعتراض‌های کارکنان برق منطقه ای در شهرهای مختلف کشور برگزار شد، و تاکید کرد: «حفظ همبستگی، هماهنگی میان کارکنان و تداوم پیگیری جمعی مطالبات، مهم ترین عامل برای افزایش قدرت اعتراض و وادار کردن مسئولان به پاسخگویی در برابر خواسته های برحق کارکنان است.»

در روزهای اخیر هم کارکنان شرکت‌های برق منطقه‌ای در تهران، کرمانشاه، فارس، باختر، سیستان‌وبلوچستان و اصفهان در اعتراض به تبعیض در حقوق و مزایا، پایین بودن سطح دستمزدها، بی‌توجهی به مطالبات کارکنان و شرایط ناعادلانه استخدامی تجمع کرده‌اند.

در همین حال، کانال اعتراض مدنی بازار گزارش داد که نیروهای مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب، دوشنبه در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و مشکلات روزافزون معیشتی، تجمع کردند.

تاخیر دو ماهه در پرداخت دستمزد کارگران پیمانکاری ذوب‌آهن اصفهان

کانال تلگرامی «پژواک کار ایران» از ادامه تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران پیمانکاری مجتمع ذوب‌آهن اصفهان خبر داد و نوشت: «کارگران شرکت‌های پیمانکاری تارابگین، پرندگستر سپاهان، پویش ساخت و همچنین کارگران بخش مکانیزه فضای سبز» دستمزدهای اردیبهشت و خرداد را دریافت نکرده‌اند.

این در شرایطی است که هزینه‌های معیشت، اجاره مسکن، درمان و سایر نیازهای ضروری زندگی به‌طور مداوم افزایش یافته و تأخیر در پرداخت دستمزدها فشار سنگینی بر خانواده‌های کارگری وارد کرده است.

پژواک کار ایران نوشت کارگران پیمانکاری مجتمع ذوب‌آهن اصفهان همچنین به تداوم مشکلاتی مانند اجبار به اضافه‌کاری، کمبود امکانات رفاهی و بی‌توجهی پیمانکاران به وضعیت معیشتی نیروی کار معترض هستند. بر اساس این گزارش، تاخیرهای مکرر در پرداخت حقوق در میان برخی شرکت‌های پیمانکاری فعال در ذوب‌آهن اصفهان به مسئله‌ای تکراری تبدیل شده و بار دیگر نارضایتی گسترده کارگران را برانگیخته است.