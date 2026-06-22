دولت قطر و پاکستان بامداد دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند نخستین دور گفت‌وگوهای سطح عالی در چارچوب «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» در اقامتگاه بورگن‌اشتوک در سوئیس با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و دو کشور میانجی به پایان رسیده است.

در این بیانیه آمده است که نشست دریاچه لوسرن در فضایی «مثبت و سازنده» برگزار شد و پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای از جمله ایجاد سازوکاری برای ادامه مذاکرات فنی حاصل شده است.

بر اساس این بیانیه، طرف‌ها با تشکیل یک کمیته عالی موافقت کرده‌اند که مسئولیت نظارت سیاسی بر روند میانجی‌گری را بر عهده خواهد داشت. مذاکره‌کنندگان ارشد نیز موظف خواهند بود به‌طور منظم به این کمیته گزارش دهند و ریاست کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های هسته‌ای، تحریم‌ها و همچنین کارگروه نظارت و حل‌وفصل اختلافات را برای تضمین اجرای مؤثر یادداشت تفاهم و رسیدگی به سایر موضوعات بر عهده بگیرند.

قطر و پاکستان همچنین اعلام کردند که کمیته عالی بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز به توافق رسیده و بر همین اساس، مذاکرات فنی بلافاصله آغاز خواهد شد.

در بیانیه مشترک دو کشور میانجی آمده است که برای دوره زمانی پیش‌بینی‌شده در بند پنجم یادداشت تفاهم، یک خط ارتباطی مستقیم میان طرف‌ها ایجاد شده است تا از بروز حوادث و سوءتفاهم جلوگیری شود و عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تضمین شود.

این بیانیه همچنین از توافق طرف‌ها برای ایجاد یک مرکز هماهنگی کاهش تنش با مشارکت ایران، آمریکا، لبنان و با تسهیل‌گری قطر و پاکستان خبر می‌دهد. بر اساس این توافق، این مرکز وظیفه خواهد داشت بر اجرای تعهدات مربوط به پایان عملیات نظامی در لبنان، مطابق مفاد یادداشت تفاهم، نظارت کند.

قطر و پاکستان اعلام کردند که مذاکرات فنی درباره تمامی موضوعات تا پایان هفته در اقامتگاه بورگن‌اشتوک ادامه خواهد یافت و دو کشور میانجی نیز به تلاش‌های خود برای حفظ فضای سازنده مذاکرات و کمک به دستیابی طرف‌ها به توافق نهایی ادامه خواهند داد.

در پایان این بیانیه، دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به دلیل ادامه پایبندی به مسیر دیپلماسی و تلاش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه قدردانی کردند. دو کشور همچنین از «کشورهای برادر و دوست» به دلیل حمایت مستمر و مشارکت در روند مذاکرات تقدیر کردند.

