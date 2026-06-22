اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد در جریان مذاکرات در سوئیس «پیشرفتهای خوبی» حاصل شده است.
او تاکید کرد که جنگ در همه جبههها از جمله لبنان باید پایان یابد و افزود: «در خصوص باقی بندها که برای آغاز مذاکرات نهایی ضروری است، گفتوگوهایی انجام شد.»
بقایی اشاره کرد: «درباره صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت و آزادسازی داراییهای ایران بحث شد و پیشرفتهای خوبی صورت گرفت.»
او در مورد عبور کشتیها از تنکه هرمز هم گفت: «قرار شد سازوکاری ترتیب داده شود که مهم است.»
بقایی در بخش دیگری از سخنانش در این مورد که چرا هیات اعزامی جمهوری اسلامی یکشنبه حاضر به ادامه نشست چهار جانبه نشد، «اظهارنظر تهدیدآمیز آمریکا» را دلیل این اقدام دانست و اضافه کرد: «ما به نوعی، روز بسیار طولانی داشتیم. نشستها از صبح یکشنبه شروع شد. در زمان نشست چهارجانبه، اظهارنظر تهدیدآمیز آمریکا منتشر شد که باعث شد ایران اعلام کند در چنین شرایطی حاضر به ادامه نشست چهارجانبه نیست.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «قطر و پاکستان تلاش کردند گفتوگوها ادامه پیدا کند و ما گفتیم به صورت چهارجانبه نخواهد بود.»
او در توجیه این روش هیات جمهوری اسلامی گفت: «نگاه این است که باید گریبان طرف مقابل را برای اجرای تعهدات بگیریم.»
بقایی اضافه کرد که در جلسات چهارجانبه و قبل از آن، «نگرانی ما در رابطه با بدعهدی طرف مقابل بیان شد» و در این مورد به آنچه «تداوم نقض آتشبس» توسط اسرائیل نامید، اشاره کرد.
او در مورد جریان گفتوگوها افزود: «برای آغاز مذاکرات و برای توافق نهایی بحث شد و قرار شد گروههای فنی به کار خود درباره موضوعاتی که لازمه اجرای موثر این یادداشت تفاهم است، ادامه دهند.»
بقایی اشاره کرد که در این مرحله، کار هیات مذاکرهکننده تمام شده است، اما تیمهای فنی دوشنبه کار خود را ادامه میدهند.
او همچنین اعلام کرد که دو کشور میانجی؛ قطر و پاکستان یک متن را صادر خواهند کرد که بهعنوان «سند توافقاتی که در جریان ۱۸ ساعت صورت گرفت» معرفی میشود.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد: «فروش نفت ایران و بحث آزادسازی اموال مسدودشده ایران مهم است. این اتفاقات باید بیفتد تا طبق بند ۱۳ تفاهمنامه وارد مذاکرات برای توافق نهایی شویم.»
بقایی گفت: «طبق بند ۱۲، سازوکار نظارت بر اجرای تعهدات طرفین را خواهیم داشت و فردا [دوشنبه] با حضور میانجیها باید مذاکراتی انجام شود.»