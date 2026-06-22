قالیباف: در مورد ایجاد یک خط ارتباطی برای عبور بدون اشکال از تنگه هرمز توافق کردیم
محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی، به صداوسیما گفت که تهران موافقت کرده برای موضوع عبور کشتیها در تنگه هرمز یک خط ارتباطی داشته باشد تا از درگیری و حوادث در این آبراه راهبردی جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قالیباف گفت: «ممکن است مشکلاتی در تنگه هرمز پیش بیاید؛ بنابراین توافق کردیم مرکزی ایجاد و یک خط تلفنی برقرار شود تا در دوره ۳۰ روزه، اگر اشکالاتی پیش آمد، بتوانیم با سرعت بیشتری مشکلات را حل کنیم. اقتصاد منطقه رونق بگیرد.»
او افزود: «این خط تماس برای مجوز نیست؛ مجوز مسیر خود را دارد. این خط صرفاً برای حل مشکلات کشتیها یا حوادث احتمالی است تا روشنگری صورت بگیرد. این نیز از آن جهت است که مدیریت تنگه با ایران است و اشکالات را ما رفع میکنیم.»