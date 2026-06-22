خبرگزاری خانه ملت گزارش داد، محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس، گفت خطوط قرمز جمهوری اسلامی «به هیچوجه قابل مذاکره نیست» و آمریکا باید بداند هرگونه «زیادهخواهی» با «سد آهنین ایستادگی» مواجه خواهد شد.
جوکار با اشاره به پیام اخیر مجتبی خامنهای گفت آمدن رییسجمهور آمریکا به پای میز مذاکره، نه از سر حسننیت، بلکه ناشی از «استیصال و شکست سیاست فشار حداکثری» در برابر جمهوری اسلامی است.
او افزود تاکید خامنهای بر اینکه «مذاکرات حضوری آتی» به معنای تسلیم در برابر اراده دشمن نیست، نشاندهنده پویایی «دیپلماسی مبتنی بر مقاومت فعال» است.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: «مسعود پزشکیان اکنون بار سنگین مسئولیت مطلق این مسیر را بر دوش دارد و باید با بالاترین سطح از هوشیاری، نگذارد که این اعتماد، مورد سوءاستفاده دشمن بدعهد قرار گیرد.»
جوکار همچنین گفت تضمین دستاوردهای «جبهه مقاومت» و «استیفای کامل حقوق اقتصادی و سیاسی ملت ایران»، از شروط قطعی هرگونه تفاهم با آمریکا است.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، گفت که صبح دوشنبه با پادشاه گفتوگو کرده تا تصمیمش را برای استعفا به او اطلاع دهد. او گفت تا زمان تکمیل رقابت بر سر نخستوزیری، در سمت خود باقی خواهد ماند و هر کاری از دستش بربیاید انجام خواهد داد تا انتقال قدرت به شکلی منظم انجام شود.
استارمر، دوشنبه اول تیر ماه گفت: «از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهم خواست جدول زمانیای تعیین کند؛ بهطوری که نامزدها از ۹ ژوییه (۱۸ تیر) ثبتنام را آغاز کنند و روند تا تعطیلات تابستانی تکمیل شود.»
به این ترتیب، به گفته او این روند تضمین میکند که در صورت برگزاری رقابت، رهبر جدید پیش از شروع کار پارلمان در ماه سپتامبر، در جای خود باشد.
انتظار میرفت که استارمر امروز جدول زمانی خروج خود از نخستوزیری را اعلام و زمینه را برای انتقال قدرت به اندی برنهام، رقیبش، فراهم کند.
این اقدام راه را برای بر سر کار آمدن هفتمین نخستوزیر در بریتانیا در طول یک دهه گذشته، هموار خواهد کرد.
استارمر کمتر از دو سال پس از آن که با پیروزی قاطع در انتخابات وعده پایان دادن به آشفتگی سیاسی در بریتانیا را داد، از قدرت خارج خواهد شد.
خبرگزاری رویترز اول تیر به نقل از یک منبع نوشت نخستوزیر آخر هفته (شنبه و یکشنبه ۳۰ و ۳۱ خرداد) را صرف بررسی این موضوع کرد که آیا باید کنار برود یا در رقابت رهبری حزب کارگر مبارزه کند.
تهدید علیه استارمر که ماهها در حال شکلگیری بود، ۲۹ خرداد بهطور چشمگیری شدت گرفت؛ زمانی که اندی برنهام، شهردار منچستر، در انتخابات پارلمانی پیروزی قاطعی به دست آورد و برای بازگشت به وستمینستر موفق شد نامزد حزب اصلاح بریتانیا (ریفرم) به رهبری نایجل فاراژ را شکست دهد. حزبی که بیش از یک سال است در نظرسنجیهای سراسری پیشتاز بوده است.
این پیروزی به نمایندگان حزب کارگر امید داد که برنهام، سیاستمداری با سابقه که به مهارتهای ارتباطی خود مشهور است، بتواند وضعیت حزبی را که در دوران رهبری استارمر بخشی از حمایت عمومی خود را از دست داده، متحول کند؛ استارمری که میزان محبوبیتش به پایینترین سطح ثبتشده برای هر رهبر بریتانیایی رسیده است.
اما تغییر رهبری که بسیاری آن را محتمل میدانند، بدون خطر نیست.
برنهام تاکنون فراتر از تاکید بر نیاز کشور به تغییرات بنیادین و کاهش هزینههای زندگی، دیدگاه خود را درباره سیاست خارجی، اقتصاد و دفاع بهطور روشن بیان نکرده است.
او نیز مانند استارمر ممکن است دریابد که فضای مانور چندانی ندارد؛ از یک سو با سرمایهگذاران بازار اوراق قرضه که با هرگونه استقراض بیشتر مخالفاند روبهرو است و از سوی دیگر با رایدهندگانی خشمگین مواجه است که معتقدند کشور بهدرستی اداره نمیشود.
بریتانیا هماکنون به دلیل بدهی بالا، هزینههای سنگین بهره، سالها رشد اقتصادی ضعیف، دشواری در کاهش هزینههای عمومی و نیاز به سرمایهگذاری در حوزههایی مانند دفاع، بالاترین هزینه استقراض را در میان کشورهای عضو گروه هفت دارد.
اقتصاددانهای سیتیبانک گفتند: «از نظر ما، دولت برنهام با وضعیتی مالی شکننده روبهرو خواهد شد و ابزارهای اندکی برای ایجاد تغییرات معنادار در اختیار خواهد داشت.»
استارمر جمعه گفته بود که در هر رقابت رسمی برای رهبری حزب کارگر که با هدف جایگزینی او برگزار شود شرکت خواهد کرد. اما به نظر میرسد این موضع در طول آخر هفته (شنبه و یکشنبه) تغییر کرده باشد.
این میزان جابهجایی در رهبری ــ که بالاترین سطح در بریتانیا طی نزدیک به دو قرن گذشته است ــ نشاندهنده دشواری حفظ حمایت رایدهندگانی است که از ناکامیهای پیاپی دولتها در بهبود سطح زندگی، ارتقای خدمات عمومی و مقابله با مهاجرت غیرقانونی خشمگین هستند.
خبرگزاری ایسنا گزارش داد، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، گفت بانک مرکزی اقدامات لازم را برای آزادسازی منابع ارزی مسدودشده ایران آغاز کرده، اما او از جزییات، مقدار این داراییها و زمان ورود احتمالی آنها اطلاعی ندارد.
مدنیزاده در پاسخ به پرسشی درباره زمان دسترسی ایران به نخستین بخش داراییهای بلوکهشده و برنامه وزارت اقتصاد برای مدیریت این منابع گفت این داراییها مربوط به بانک مرکزی است و جزییات آن باید از این نهاد پیگیری شود.
او افزود: «من اطلاعی ندارم که تاکنون داراییهای بلوکهشده وارد شده است یا نه.»
ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، گفت به درخواست «مکرر قشرهای مختلف مردم عراق»، مراسمی برای تشییع جنازه خامنهای روز ۱۷ تیر در نجف و کربلا برگزار میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، مراسم رسمی «وداع» با جنازه خامنهای از شنبه ۱۳ تیر آغاز میشود و به مدت دو روز در مصلا ادامه خواهد داشت.
عطارزاده افزود مراسم تشییع روز سهشنبه در قم برگزار میشود و پس از آن جنازه خامنهای به عراق منتقل خواهد شد.
به گفته او، مراسم تشییع در مشهد نیز ۱۹ تیر برگزار میشود.
عطازاده گفت که چندینبار مقدمات مراسم تشییع انجام شده بود، اما به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد.
ابوالفضل بازرگان، تحلیلگر نزدیک به نهادهای امنیتی، در اعتراض به اقدامات هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در حساب ایکس خود نوشت این هیات در دو روز «دو دروغ» به مردم گفته است.
او با اشاره به اعلام بسته شدن تنگه هرمز و همچنین تهدیدهای ترامپ علیه هیات مذاکرهکننده تهران نوشت: «اول گفتید در واکنش به حملات به لبنان تنگه را میبندیم و نبستید. گفتید در واکنش به توهینها و تهدیدات ترامپ، مذاکرات را متوقف میکنیم و نکردید و هنوز در اتاق در حال مذاکره مستقیم با ونس هستید.»
بازرگان در ادامه خطاب به مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی نوشت: «آقایان، رقیب آن طرف است، نه اینجا. گل به خودی میزنید؟»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد تاکنون هیچ مذاکرهای درباره برنامه هستهای انجام نشده و تا زمان اجرای بند ۱۳ یادداشت تفاهم، زمان آغاز مذاکرات هستهای فرا نخواهد رسید.
این در حالی است که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، ساعاتی پیش گفت در نشست سوئیس «گفتوگوی بسیار کوتاهی» درباره موضوع هستهای انجام شده است.
منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده به تسنیم گفت هیات جمهوری اسلامی برای پیگیری اجرای بند ۱۳ یادداشت تفاهم به سوئیس سفر کرده و اولویت اصلی آن، پیگیری اجرای تعهدات مربوط به پایان جنگ در لبنان بوده است.
این منبع افزود جمهوری اسلامی بازگشایی تنگه هرمز را معادل رفع محاصره دریایی نمیداند و اجرای سایر تعهدات، از جمله تحولات مربوط به لبنان، رفع تحریمهای فروش نفت و آغاز آزادسازی داراییهای ایران را با این موضوع مرتبط میداند. به گفته این منبع، در صورت اجرا نشدن بند ۱۳، جمهوری اسلامی تعهدات خود را بازگشتپذیر تلقی خواهد کرد.
او در ادامه به تسنیم گفت مذاکرات هیات اصلی جمهوری اسلامی در سوئیس به پایان رسیده، اما کارشناسان همچنان در این کشور حضور دارند و روند اجرای یادداشت تفاهم را پیگیری میکنند.
این منبع افزود در سوئیس هیچ مذاکرهای با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انجام نشده و موضوع آزادسازی داراییهای ایران و رفع تحریمهای فروش نفت، پتروشیمی و مشتقات آن مطرح شده است.