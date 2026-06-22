شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی در چارچوب یادداشت تفاهم اسلامآباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا در برگناشتوک سوئیس «با موفقیت» پایان یافته است.
او در شبکه ایکس نوشت این گفتوگوها در فضایی «مثبت و سازنده» برگزار شد و به «پیشرفتهای امیدوارکننده» انجامید؛ از جمله توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز، تشکیل کمیتهای عالیرتبه برای نظارت سیاسی و آغاز گفتوگوهای فنی بیشتر.
شریف از رهبران آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل «تعهد به تعامل سازنده» قدردانی کرد و از قطر و دولت سوئیس برای کمک به پیشبرد و میزبانی این گفتوگوها تشکر کرد.
او همچنین از عاصم منیر، اسحاق دار و محسن نقوی، مقامهای ارشد پاکستان، بهدلیل نقششان در موفقیت این گفتوگوها قدردانی کرد و گفت پاکستان به نقش «صادقانه و خالصانه» خود در پیشبرد گفتوگو و دیپلماسی برای دستیابی به راهحلی صلحآمیز و پایدار ادامه خواهد داد.
تصاویر منتشرشده در خبرگزاری رویترز نشان میدهد کاروان هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی صبح دوشنبه یکم تیر از اقامتگاه بورگناشتوک در سوئیس خارج شد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که پس از پایان «نخستین نشست کمیته عالی» میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بخشی از هیات نمایندگی جمهوری اسلامی، از جمله محمدباقر قالیباف، به تهران بازگشتند.
به گفته بقائی، بخشی از تیم مذاکرهکننده که مسئول گفتوگوهای فنی است، در سوئیس مانده است.
او افزود مذاکرات فنی از دوشنبه آغاز شده و کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزیر خارجه، ریاست هیات جمهوری اسلامی در این گفتوگوها را بر عهده دارد.
یک منبع اسرائیلی به سیانان گفت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته با لبنان در واشینگتن، در حال بررسی اعلام عقبنشینیهای «نمادین» از بخشهایی از مناطق جنوب لبنان است.
به گفته این منبع، این موضوع پیش از سه روز گفتوگو میان اسرائیل و لبنان که قرار است این هفته زیر نظر دولت ترامپ در واشینگتن برگزار شود، مطرح شده است.
این عقبنشینیها شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد «خط زرد» خواهد بود؛ خطی که مرز محدوده تحت کنترل ارتش اسرائیل پس از آتشبس پیشین در ماه آوریل را مشخص میکند.
این منبع گفت اسرائیل این عقبنشینی محدود را بهعنوان «نشانه حسننیت» در قبال دولت لبنان بررسی میکند تا مسیر دیپلماتیک را در اولویت قرار دهد و پرونده لبنان را از مذاکرات آتشبس آمریکا و جمهوری اسلامی جدا کند.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در جریان یک همایش گفت مجتبی خامنهای پس از تعیین شروط جمهوری اسلامی، اذن «مذاکره از موضع عزت و قدرت» را داده و پیام اخیر او به معنای مخالفت با مذاکره نیست.
جوانی گفت برخی افراد پیام اخیر خامنهای را مطابق خواسته خود تفسیر کرده و آن را نشانه مخالفت او با اصل مذاکره دانستهاند، اما این برداشت که «علیالاصول با آمریکا مذاکره نه»، «درست نیست»، زیرا به گفته او «نظام درگیر مذاکره بود».
او افزود پس از آنکه آمریکا به اهداف خود نرسید، خواهان آتشبس و مذاکره شد، اما جمهوری اسلامی تصمیم گرفت جنگ را با این منطق ادامه دهد که دشمن «آنقدر آسیب ببیند» که بر اساس شروط جمهوری اسلامی آماده مذاکره شود، نه شروط خود.
معاون سیاسی سپاه همچنین گفت سیاست نظام این است که جنگی را که به گفته او جمهوری اسلامی در میدان نظامی در آن «پیروز» بوده، در مذاکرات با «شروط و خواستههای خود» دنبال کند.
رسانههای بلژیکی و اروپایی پس از تساوی بدون گل تیم ملی بلژیک با ایران، بهشدت از شاگردان رودی گارسیا انتقاد کردند.
صبح دوشنبه، رسانههای بلژیک بهوضوح ناامیدی خود را بازتاب دادند. روزنامه فلامانزبان هت لایسته نیوز (Het Laatste Nieuws) در صفحه اول خود از واژه «شرمآور» استفاده کرد و نوشت: «شیاطین سرخ ما را ناامید کردند. روملو لوکاکو که فیکس بازی میکرد، بهوضوح فاقد آمادگی و ریتم لازم بود و نتوانست موقعیتهایش را به گل تبدیل کند. بازی در برخی لحظات، بهشدت شبیه به یک فوتبال مضطرب و دستپاچه بود».
روزنامه هت نیوزبلاد (Het Nieuwsblad) نیز با تیتر «یک ناامیدی دیگر» به استقبال این بازی رفت. این روزنامه عملکرد شیاطین سرخ را «بد» توصیف کرد و نوشت: «تعداد زیادی از بازیکنان، بهویژه مهرههای کلیدی مانند دیبروینه و تیلمانس، بار دیگر پایینتر از سطح خود ظاهر شدند.
مونیه با آن همه تجربه نیز بیش از حد کمفروغ بود. لوکاکو هنوز از نظر بدنی آماده نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که در طول این جام جهانی آماده شود».
روزنامه فرانسوی اکیپ، بهطور ویژه بر عملکرد روملو لوکاکو که در نوک پیکان خط حمله فیکس بود، تمرکز کرد و نوشت: «او نتوانست تاثیری در بازی بگذارد؛ موضوعی که این ایده را تقویت میکند که او تنها زمانی میتواند موثر باشد که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شود».
این روزنامه همچنین به عملکرد کوین دیبروینه اشاره کرد که «پایینتر از حد خود» بود: «بلژیک بیبرنامه و ناکارآمد بود و این بزرگترین انتقادی است که میتوان به تیمی وارد کرد که اسیر احساسات خود شد و اعتمادبهنفس بیش از حد و کاذبی به تنوع تاکتیکهای هجومیاش داشت».
روزنامه گاردین هم بلژیک را تیمی «بدون زهر» توصیف کرد و نوشت: «بلژیک همچنان به ناامید کردن ادامه میدهد، در حالی که ایران در خط دفاعی عالی ظاهر شد».
روزنامه گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا نیز نوشت که بلژیکیها با یک دیوار روبرو شدند. ایتالیاییها همچنین به تمجید از عملکرد تیبو کورتوا پرداختند.
در نهایت، روزنامه اسپانیایی مارکا اینگونه نتیجهگیری کرد: «تیبو کورتوا، بلژیک را از یک فاجعه نجات داد».
خبرگزاری خانه ملت گزارش داد، محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس، گفت خطوط قرمز جمهوری اسلامی «به هیچوجه قابل مذاکره نیست» و آمریکا باید بداند هرگونه «زیادهخواهی» با «سد آهنین ایستادگی» مواجه خواهد شد.
جوکار با اشاره به پیام اخیر مجتبی خامنهای گفت آمدن رییسجمهور آمریکا به پای میز مذاکره، نه از سر حسننیت، بلکه ناشی از «استیصال و شکست سیاست فشار حداکثری» در برابر جمهوری اسلامی است.
او افزود تاکید خامنهای بر اینکه «مذاکرات حضوری آتی» به معنای تسلیم در برابر اراده دشمن نیست، نشاندهنده پویایی «دیپلماسی مبتنی بر مقاومت فعال» است.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: «مسعود پزشکیان اکنون بار سنگین مسئولیت مطلق این مسیر را بر دوش دارد و باید با بالاترین سطح از هوشیاری، نگذارد که این اعتماد، مورد سوءاستفاده دشمن بدعهد قرار گیرد.»
جوکار همچنین گفت تضمین دستاوردهای «جبهه مقاومت» و «استیفای کامل حقوق اقتصادی و سیاسی ملت ایران»، از شروط قطعی هرگونه تفاهم با آمریکا است.