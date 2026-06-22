تصاویر منتشرشده در خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد کاروان هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی صبح دوشنبه یکم تیر از اقامتگاه بورگن‌اشتوک در سوئیس خارج شد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که پس از پایان «نخستین نشست کمیته عالی» میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بخشی از هیات نمایندگی جمهوری اسلامی، از جمله محمدباقر قالیباف، به تهران بازگشتند.

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به گفته بقائی، بخشی از تیم مذاکره‌کننده که مسئول گفت‌وگوهای فنی است، در سوئیس مانده است.

او افزود مذاکرات فنی از دوشنبه آغاز شده و کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه، ریاست هیات جمهوری اسلامی در این گفت‌وگوها را بر عهده دارد.