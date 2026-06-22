بازتاب دور تازه مذاکرات تهران و واشینگتن در رسانههای بینالمللی
دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در سوئیس با بازتاب گسترده در رسانههای بینالمللی همراه شد.
جزییات بیشتر با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در سوئیس با بازتاب گسترده در رسانههای بینالمللی همراه شد.
جزییات بیشتر با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقامهای امنیتی این کشور در حال بررسی واگذاری کنترل یک مجتمع زیرزمینی حزبالله در روستای تبنیت به ارتش لبنان هستند. اسرائیل این اقدام را آزمونی برای سنجش توانایی و اراده ارتش لبنان در مقابله با حزبالله میداند.
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد که مقامهای امنیتی این کشور در حال بررسی دادن اجازه به ارتش لبنان برای کنترل یک مجتمع زیرزمینی حزبالله در روستای تبنیت در جنوب لبنان هستند.
به گفته این منابع، این ایده در روزهای اخیر در بحثهای سیاسی و نظامی مطرح شده و ممکن است در مذاکرات آینده سهشنبه دوم تیر هم مورد بحث قرار گیرد.
کانال ۱۲ نوشت اسرائیل معتقد است که انتقال مسئولیت به ارتش لبنان میتواند به عنوان آزمایشی برای توانایی و تمایل آن برای اقدام علیه حزبالله باشد.
یک منبع اسرائیلی هم گفت: «این موضوع میتواند آزمایشی برای توانایی و انگیزه ارتش لبنان برای برخورد علنی و بیسابقه با حزبالله باشد.»
با این حال، مقامات امنیتی اسرائیل اشاره کردند که ارتش لبنان در گذشته برای اقدام علیه این «سازمان تروریستی با مشکل مواجه بوده است.»
نخستین دور مذاکرات مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس بامداد دوشنبه با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
مذاکرات در حالی برگزار شد که همزمان تهران بار دیگر از بستن تنگه هرمز خبر داد و ترامپ جمهوری اسلامی را به ازسرگیری حملات نظامی تهدید کرد.
قطر و پاکستان اعلام کردند جمهوری اسلامی و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز توافق کردهاند. دو کشور میانجی همچنین از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت میانجیگری قطر و پاکستان پیشرفتهای مهمی برای پایان جنگ لبنان به همراه داشته است.
او از معافیت صادرات نفت و پتروشیمی، لغو محاصره و آزادسازی بخشی از داراییهای ایران خبر داد و «کاهش تنش در لبنان» را نخستین آزمون واقعی تفاهمنامه دانست.
او افزود: «صادرات نفت و پتروشیمی [از تحریم] معاف شده، محاصره لغو شده، برخی از داراییهای مسدود شده آزاد شده و طرح بزرگ بازسازی و توسعه برای ایران آغاز شده است.»
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کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقامهای امنیتی این کشور در حال بررسی واگذاری کنترل یک مجتمع زیرزمینی حزبالله در روستای تبنیت به ارتش لبنان هستند. اسرائیل این اقدام را آزمونی برای سنجش توانایی و اراده ارتش لبنان در مقابله با حزبالله میداند.
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد که مقامهای امنیتی این کشور در حال بررسی دادن اجازه به ارتش لبنان برای کنترل یک مجتمع زیرزمینی حزبالله در روستای تبنیت در جنوب لبنان هستند.
به گفته این منابع، این ایده در روزهای اخیر در بحثهای سیاسی و نظامی مطرح شده و ممکن است در مذاکرات آینده سهشنبه دوم تیر هم مورد بحث قرار گیرد.
کانال ۱۲ گفت: اسرائیل معتقد است که انتقال مسئولیت به ارتش لبنان میتواند به عنوان آزمایشی برای توانایی و تمایل آن برای اقدام علیه حزبالله باشد.
یک منبع اسرائیلی هم گفت: «این موضوع میتواند آزمایشی برای توانایی و انگیزه ارتش لبنان برای برخورد علنی و بیسابقه با حزبالله باشد.»
با این حال، مقامات امنیتی اسرائیل اشاره کردند که ارتش لبنان در گذشته برای اقدام علیه این «سازمان تروریستی با مشکل مواجه بوده است.»
نخستین دور مذاکرات مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس بامداد دوشنبه با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت. مذاکرات در حالی برگزار شد که همزمان تهران بار دیگر از بستن تنگه هرمز خبر داد و ترامپ ایران را به ازسرگیری حملات نظامی تهدید کرد.
خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه نخستین دور مذاکرات میان مقامهای ارشد حکومت ایران و آمریکا در اقامتگاه بورگناشتوک سوئیس پس از دو روز گفتوگو به پایان رسید، نوشت بر اساس بیانیه مشترک قطر و پاکستان، دو کشور میانجی، تهران و واشینگتن بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز به توافق رسیدند و مذاکرات فنی نیز تا پایان هفته در همین محل ادامه خواهد یافت.
در این بیانیه آمده است که دو طرف علاوه بر تعیین نقشه راه، بر ایجاد سازوکاری برای پایان دادن به درگیریها در لبنان و ایجاد یک خط ارتباطی مستقیم برای تضمین عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز توافق کردهاند.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، مذاکرات را روز یکشنبه و بر اساس یادداشت تفاهمی که هفته گذشته برای تمدید دستکم ۶۰ روزه آتشبس شکننده برقرارشده از ماه آوریل امضا شده بود، آغاز کرد. این مذاکرات تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه ادامه یافت.
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تیم ملی مصر در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، پس از آنکه با یک گل از نیوزیلند عقب افتاد، با سه گل متوالی به پیروزی ۳ بر ۱ رسید و با این برد، با چهار امتیاز به صدر جدول گروه G صعود کرد.
تیمهای ملی مصر و نیوزیلند یکشنبه شب در دومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و در چارچوب رقابتهای گروه G در ونکوور کانادا به مصاف یکدیگر رفتند؛ مسابقهای حساس که با توجه به تساوی بدون گل ایران و بلژیک، میتوانست معادلات صعود این گروه را دگرگون کند.
مصر که در بازی نخست برابر بلژیک به تساوی ۱-۱ رسیده بود و نیوزیلند که مقابل ایران به تساوی ۲-۲ دست یافته بود، هر دو برای کسب نخستین پیروزی خود به میدان آمدند. شاگردان حسام حسن با امید به درخشش محمد صلاح و عمر مرموش پا به این دیدار گذاشتند و نیوزیلند نیز با اتکا به کریس وود و الیجا جاست به دنبال خلق شگفتی بود.
نیوزیلند بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۱۵ روی ضربه فین سورمن به گل نخست رسید تا مصر را غافلگیر کند. با این حال، مصریها در ادامه نیمه نخست مالکیت و موقعیتهای بیشتری خلق کردند، اما موفق به باز کردن دروازه حریف نشدند.
فشار حملات مصر سرانجام در دقیقه ۵۸ نتیجه داد و مصطفی زیکو گل تساوی را به ثمر رساند. این گل جریان مسابقه را کاملاً به سود نماینده آفریقا تغییر داد.
تنها ۹ دقیقه بعد، محمد صلاح ستاره مصر، گل دوم تیمش را وارد دروازه نیوزیلند کرد تا شاگردان حسام حسن کامبک خود را کامل کنند و برای نخستین بار در این دیدار پیش بیفتند.
حملات مصر ادامه یافت و در دقیقه ۸۲ محمود ترزگه گل سوم را به ثمر رساند تا پیروزی ۳ بر ۱ مصر قطعی شود و بازگشت این تیم پس از عقب افتادن، با یک برد ارزشمند به پایان برسد.
این نخستین پیروزی مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ بود؛ بردی که شاگردان حسام حسن را با چهار امتیاز به صدر جدول گروه G رساند و آنها را در آستانه صعود به مرحله حذفی قرار داد. در مقابل، نیوزیلند با یک امتیاز کار دشواری برای صعود در دیدار پایانی خواهد داشت. ایران و بلژیک نیز با دو امتیاز در ردههای دوم و سوم جدول قرار دارند و برای صعود در هفته آخر به مصاف مصر و نیوزیلند خواهند رفت.