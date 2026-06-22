نخستین دور مذاکرات مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس بامداد دوشنبه با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت. مذاکرات در حالی برگزار شد که هم‌زمان تهران بار دیگر از بستن تنگه هرمز خبر داد و ترامپ ایران را به ازسرگیری حملات نظامی تهدید کرد.

خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه نخستین دور مذاکرات میان مقام‌های ارشد حکومت ایران و آمریکا در اقامتگاه بورگن‌اشتوک سوئیس پس از دو روز گفت‌وگو به پایان رسید، نوشت بر اساس بیانیه مشترک قطر و پاکستان، دو کشور میانجی، تهران و واشینگتن بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز به توافق رسیدند و مذاکرات فنی نیز تا پایان هفته در همین محل ادامه خواهد یافت.

در این بیانیه آمده است که دو طرف علاوه بر تعیین نقشه راه، بر ایجاد سازوکاری برای پایان دادن به درگیری‌ها در لبنان و ایجاد یک خط ارتباطی مستقیم برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز توافق کرده‌اند.

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، مذاکرات را روز یکشنبه و بر اساس یادداشت تفاهمی که هفته گذشته برای تمدید دست‌کم ۶۰ روزه آتش‌بس شکننده برقرارشده از ماه آوریل امضا شده بود، آغاز کرد. این مذاکرات تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه ادامه یافت.

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