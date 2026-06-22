جیدی ونس: در درگیریهای اسرائیل و حزبالله گاهی با معمای «مرغ و تخممرغ» روبهرو هستیم
معاون رییسجمهوری آمریکا درباره درگیریهای اسرائیل و حزبالله گفت گاهی شرایط به «معمای مرغ و تخممرغ» شباهت پیدا میکند؛ وضعیتی که در آن مشخص نیست آغازگر تنش چه کسی بوده است. به گفته او، ممکن است یک فرمانده رده پایین حملهای انجام دهد و در نتیجه اسرائیل نیز به آن واکنش نشان دهد.
معاون رییسجمهوری آمریکا افزود در چنین شرایطی میتوان از طریق کانالهای ارتباطی و گفتوگو میان حزبالله، لبنان، اسرائیل و دیگر بازیگران منطقهای به نتیجهای آرامتر و موثرتر دست یافت.
گفت در مذاکرات بورگناشتوک سوئیس سازوکاری برای مدیریت تنشها میان اسرائیل و حزبالله ایجاد شده است تا طرفهای درگیر در زمان وقوع حوادث امنیتی بتوانند بهجای تشدید درگیری، از مسیر گفتوگو اقدام کنند.
مازیار کبیری چالشتری، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، اعلام کرد از مجموع ۳۵ هزار بافنده ثبتشده فرش در این استان، تنها ۱۰ هزار نفر هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند.
کبیری دوشنبه اول تیر در گفتوگو با ایلنا خبر داد از ۱۰ هزار بافنده فعال در چهارمحال و بختیاری، تنها ۴۴۰۰ نفر از بیمه برخوردارند.
او درباره دلایل افت قابل توجه تولید فرش دستباف اضافه کرد: «رکود بازارهای صادراتی، تحریمها و مشکلات نقلوانتقال مالی، سهم ایران از بازار جهانی را کاهش داده و رقبای خارجی جایگزین شدهاند.»
۲۱ خرداد، پایگاه خبری دیدهبان ایران گزارش داد فرش دستباف ایران که سالها بدون نیاز به تبلیغات گسترده در بازارهای جهانی اعتبار داشت، امروز با چالشهای متعددی روبهرو شده و بخشی از جایگاه سنتی خود را از دست داده است.
بر اساس این گزارش، کشورهایی مانند هند و پاکستان بهدلیل بهرهگیری از نیروی کار ارزانتر و سهولت دسترسی به بازارهای جهانی، حضور پررنگتری در بازار فرش پیدا کردهاند و با «کپی نقشههای اصیل ایرانی»، محصولات مشابه را با قیمت پایینتر عرضه میکنند.
دلایل افت کیفیت محصولات
کبیری در ادامه مصاحبه خود، با اشاره به افت کیفیت تولیدات چهارمحال و بختیاری گفت اکثر بافندگان این استان را زنان خانهدار تشکیل میدهند که در کنار فعالیتهای اصلی خود، به این شغل مشغول هستند.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: «این افراد بهدلیل هزینههای بالا، معمولا مواد اولیه مرغوب تهیه نمیکنند و ترجیح میدهند فرشهای کوچکپارچه را سریعتر ببافند تا به فروش برسانند.»
او رکود بازار و کاهش صادرات، نابهسامانیهای اقتصادی و رشد هزینهها، مشکل بیمه تامین اجتماعی، عدم تمایل نسل جوان به فعالیت در این حرفه، کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش، مشکلات زیرساختی و کمبود آموزشهای بهروز را از مهمترین چالشهای قالیبافان عنوان کرد.
پیشتر در سال ۱۴۰۳، مرتضی حاجیآقامیری، رییس کمیسیون فرش اتاق ایران، هشدار داده بود: «فرشهای افغانستانی با کیفیت و قیمت پایینتر به ایران قاچاق شده و به بازار و تولید داخل ضربه میزنند و در برخی موارد به نام فرش ایرانی به فروش میرسند.»
از دست رفتن جایگاه فرش دستباف ایران
ایران زمانی قطب صادرات فرش دستباف به شمار میرفت و از شهرتی جهانی در این زمینه برخوردار بود.
با این حال، در سالهای اخیر این هنر-صنعت با بحرانی گسترده مواجه شده؛ وضعیت بغرنجی که بازتاب آن از مرزهای ایران فراتر رفته و توجه رسانههای بینالمللی را نیز به خود جلب کرده است.
روزنامه فایننشالتایمز دیماه ۱۴۰۴ گزارش داد صنعت فرش دستباف ایران با سقوطی بیسابقه روبهرو شده و صادرات آن بهدلیل تحریمهای آمریکا و مقررات ارزی جمهوری اسلامی به پایینترین سطح خود رسیده است.
بر پایه این گزارش، فرشهای ایرانی که به ظرافت هنری و مهارت بافندگانشان شهرت دارند و سابقه تولید آنها به هزاران سال میرسد، امروز بسیار کمتر از دهههای گذشته تولید میشوند و ایران بخش بزرگی از جایگاه پیشین خود را در بازار جهانی فرش از دست داده است.
طبق آماری که مقامهای صنفی در سال ۱۴۰۳ اعلام کردند تعداد بافندگان کشور از ۲ میلیون نفر به کمتر از یک میلیون نفر کاهش یافته بود.
هرچند در دهه ۷۰، ظرفیت تولید فرش دستباف کشور حدود ۶ میلیون متر مربع در سال بود، این رقم در سال ۱۴۰۳ به کمتر از ۲ میلیون متر مربع سقوط کرد.
همزمان با مذاکرات برای توافق میان تهران و واشینگتن، شماری از مخاطبان از مواضع مقامهای آمریکایی درباره مردم ایران انتقاد کردند و گفتند در روند مذاکرات، تفاوت میان «جمهوری اسلامی» و «مردم ایران» نادیده گرفته شده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر با اشاره به مذاکرات گفت تمرکز گفتوگوها بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی و آتشبس لبنان خواهد بود.
او همچنین ابراز امیدواری کرد دو طرف بتوانند در این زمینهها به پیشرفت دست یابند.
شهروندان با اشاره به اظهارات اخیر او تاکید کردند که جمهوری اسلامی را نماینده خود نمیدانند و هرگونه توافق با این حکومت را به معنای نایده گرفتن مطالبات مردم ایران تلقی خواهند کرد.
یک شهروند در پیامی از مقامهای آمریکایی خواست از ملت ایران مایه نگذارند.
او نوشت: «مذاکره شما با جمهوری اسلامی، یعنی به دنبال مماشات با رژیم هستید.»
مخاطب دیگری هم در واکنش به سخنان ونس مبنی بر آغاز فصلی جدید در روابط با مردم ایران، گفت: «چطور این کار را میکنید وقتی ما مردم ایران به هیچ عنوان این حکومت را به رسمیت نمیشناسیم و آنها را نماینده خود نمیدانیم؟»
یک مخاطب نوشت: «کاش صدایمان به ونس میرسید و به او میگفتیم ما مردم ایران با کل دنیا دوست هستیم، جز جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش و نمیخواهیم شما به این رژیم دست دوستی بدهید و توافق کنید.»
برخی مخاطبان نیز معتقدند اگر بناست مذاکراتی درباره آینده ایران انجام شود، مطالبات مردم و مسائل حقوق بشری باید بخشی از آن باشد.
یکی از آنان نوشت: «اگر ترامپ واقعا طرف مردم ایران بود، حداقل بندی را تحت عنوان حقوق بشر به جمهوری اسلامی تحمیل میکرد.»
در کنار واکنشها به روند مذاکرات، آزادسازی احتمالی بخشی از داراییهای بلوکهشده نیز از جمله موضوعاتی است که در روزهای اخیر مورد توجه مخاطبان ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
شماری از مخاطبان نسبت به نحوه هزینهکرد این منابع در صورت آزادسازی، ابراز تردید کردند.
آنها گفتند تجربه توافقهای گذشته همچون برجام، نشان داده است منابع مالی آزادشده در نهایت صرف بهبود وضعیت معیشتی مردم نخواهد شد؛ حتی اگر این منابع با هدف «کمکهای بشردوستانه» آزاد شود.
به گفته یک شهروند، جمهوریاسلامی قادر است این کالاهای بشردوستانه را هم به پول بدل کرده و از رسیدن آن به دست مردم ممانعت کند.
برخی شهروندان هم بر این باورند که منابع آزادشده، خارج از ایران و در راستای ماجراجوییهای منطقهای حکومت هزینه خواهد شد.
مخاطبی با ذکر همین نکته نوشت: «به عنوان یک شهروند ایرانی، مخالف آزادسازی پولهای بلوکهشده هستم، چرا که مطمئنم این پول برای بازسازی و کمک به لبنان و یمن هزینه میشود.»
شهروند دیگری در پیام خود به ایراناینترنشنال نوشت: «چرا اینقدر سنگ لبنان را به سینه میزنند؟ حتی پایان جنگ نیز منوط به مذاکره بر سر لبنان بود، در حالی که ما مردم ایران خودمان به سختی داریم زندگی میکنیم.»
به گفته شهروندی دیگر، اگر آزادسازی پولهای بلوکهشده بدون مدیریت انجام شود، قطعا نه در راه مقاصد بشردوستانه و بهبود وضعیت مالی مردم ایران، بلکه دوباره در راه موشک و نیروهای نیابتی و لبنان خرج خواهد شد.
مخاطبی هم با اشاره به روند مذاکرات و توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت: «سالها ثروت مردم ایران را صرف ساخت موشک، نیروهای نیابتی و نیروهای سرکوبگر کردند تا چند روز بیشتر در قدرت بمانند.»
شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعهایی مقابل ادارههای آموزش و پرورش، خواستار تعویق امتحانات نهایی به پس از ایام اربعین شدند.
دانشآموزان معترض میگویند فشردگی برنامه امتحانات و فاصله کوتاه میان آزمونها، آنها را از فرصت کافی برای آمادگی و مطالعه محروم کرده است.
بر اساس ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، دانشآموزان دوشنبه اول تیرماه در چندین شهر با تجمع مقابل ادارههای آموزش و پرورش خواستار تغییر زمانبندی امتحانات شدند.
دانشآموزان چه میخواهند؟
این دانشآموزان در روزهای گذشته با انتشار فراخوانها و راهاندازی پویشهایی از سایر همکلاسیهای خود خواسته بودند برای پیگیری این مطالبه به اعتراضات بپیوندند.
امتحانات نهایی دانشآموزان نخست بنا بود دوم خرداد آغاز شود، اما بهدلیل رخدادهای دیماه و پیامدهای جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا به تعویق افتاد.
۱۶ خرداد، حسین صادقی، رییس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، خبر داد امتحانات نهایی بهگونهای تنظیم شده که پیش از اربعین به پایان برسد تا دانشآموزان امکان بهرهمندی از «فرصت معنوی و تربیتی اربعین» را داشته باشند.
در سوی دیگر، شماری از دانشآموزان نسبت به زمانبندی فعلی معترضاند و خواستار تعویق امتحانات به بعد از اربعین هستند.
در برخی استانها از جمله لرستان، برخی والدین نیز در کنار فرزندان خود در تجمعات حضور یافتند و با مسئولان آموزش و پرورش درباره درخواست دانشآموزان گفتوگو کردند.
همزمان با تجمعات امروز، برخی دانشآموزان از برخورد مسئولان با معترضان انتقاد کردند.
یکی از دانشآموزان در مشهد به ایراناینترنشنال گفت مسئولان برای جلوگیری از شکلگیری تجمع و انتشار تصاویر آن، دانشآموزان را تهدید کردهاند که تصاویرشان از طریق دوربینهای شهری ثبت خواهد شد و بعدتر باید درباره حضورشان در تجمع پاسخگو باشند.
دانشآموز دیگری در پیام خود نوشت تجمع دانشآموزان مقابل اداره آموزش و پرورش در تهران و کرج بهسرعت متفرق شد و مسئولان اجازه ادامه آن را ندادند.
به گفته او، شماری از دانشآموزان پس از آن مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند.
دانشآموزان میگویند فشرده شدن فاصله میان امتحانات نهایی و کنکور، در کنار تاثیر نمرات نهایی بر نتیجه آزمون سراسری، نگرانی آنان را افزایش داده است.
آنها معتقدند تغییرهای مکرر در زمانبندی آزمونها، فرصت کافی برای آمادگی در امتحانات و کنکور را از آنان گرفته است.
اعتراض به تاثیر معدل در شرایط آموزش مجازی و بیثباتی آموزشی
این نخستین بار نیست که دانشآموزان نسبت به تصمیمهای آموزشی اعتراض میکنند.
آنان پیشتر نیز در شهرهای مختلف از جمله تهران، شهرکرد و خرمآباد در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور و نحوه برگزاری امتحانات نهایی تجمع کرده بودند.
۱۲ خرداد، شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع زدند و با در دست داشتن بنرهایی خواستار لغو این مصوبه یا دستکم تبدیل آن به «تاثیر مثبت» شدند.
طی ماههای گذشته، بسیاری از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال به انتقاد از تغییرات مکرر در برنامههای آموزشی، شیوه برگزاری امتحانات و مقررات کنکور اختصاص داشته است.
دانشآموزان هشدار میدهند بیثباتی در تصمیمگیریهای آموزشی، برنامهریزی تحصیلی آنان را مختل کرده و فشار روانی مضاعفی بر آنان وارد کرده است.
اول تیرماه، شماری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکتری دانشگاه آزاد تهران نیز در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات، مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردهاند.
این رویداد نشان میدهد نحوه برگزاری آزمونها و تصمیمهای آموزشی به یکی از مطالبات مشترک دانشآموزان و دانشجویان تبدیل شده است.
دادههای کشتیرانی نشان میدهد چهار نفتکش حامل گاز طبیعی مایع تحت کنترل قطر در حال ورود به تنگه هرمز بودهاند. این در حالی است که پس از اعلام دوباره بسته شدن این آبراه از سوی جمهوری اسلامی در آخر هفته، تردد کشتیها کاهش یافته است.
دادههای رهگیری کشتیها از شرکت تحلیل داده «کپلر» نشان میدهد نفتکشهای «وادی السیل»، «مکاینس»، «السد» و «مسیمیر» دوشنبه اول تیر، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، از مسیر ایران وارد تنگه هرمز شدهاند.
شرکت «قطر انرژی» که صادرات گاز طبیعی مایع آن از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ بهشدت محدود شده است، به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
دادههای دیگری نیز نشان میدهد کشتی فلهبر «سامیت ساکسس» با پرچم جزایر مارشال نیز دوشنبه اول تیر، وارد خلیج فارس شده است.
بر اساس دادههای کپلر، ۳۱ خرداد تنها پنج کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که یک روز پیش از آن در ۳۰ خرداد، ۲۶ کشتی در این مسیر مشاهده شده بودند.
این کشتیها شامل سه نفتکش بسیار بزرگ بودند که هر یک دو میلیون بشکه نفت خام و نفت کوره عربستان سعودی را حمل میکردند و یکی از آنها عازم ژاپن بود.
با این حال، ممکن است شمار بیشتری از کشتیها با خاموش کردن سامانههای شناسایی خود از این آبراه عبور کرده باشند.
تهران هفته گذشته پس از اعلام تفاهم با ایالات متحده بهمنظور تمدید ۶۰ روزه آتشبسی که در ۱۹ فروردین برقرار شد و با هدف فراهم کردن فرصت برای مذاکرات صلح صورت گرفت، عملا محاصره تنگه هرمز را لغو کرد. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳۰ خرداد در واکنش به حملات اسرائیل در لبنان، بار دیگر بسته شدن این آبراه را اعلام کرد.
در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد ۳۰ خرداد - در همان روز که سپاه پاسداران اعلام کرده بود تنگه هرمز را دوباره بسته است - ۵۵ کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند که بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت را برای بازارهای جهانی حمل میکردند.
دادهها نشان میدهند در میان کشتیهایی که ۳۰ خرداد از تنگه هرمز خارج شدند، سه نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام از امارات متحده عربی، کویت و عراق حضور داشتند.
همچنین سه نفتکش دیگر نیز فرآوردههای مختلف نفتی حمل میکردند.
بر اساس همین دادهها، ۱۳ کشتی نیز ۳۰ خرداد وارد تنگه هرمز شدند که دو مورد از آنها نفتکشهای بسیار بزرگ بودند.
روزنامه گاردین در گزارشی به حاشیههای حضور تلویزیونی محمود نبویان، نماینده مجلس و افشای «نامههای محرمانه» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و آن را نشانه تنش در بالاترین سطوح حکومت ایران ارزیابی کرد.
گاردین دوشنبه اول تیر نوشت افشای آنچه «نامههای محرمانه» رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده، نبویان را با خطر پیگرد قضایی و حتی برکناری از مجلس روبهرو کرده است.
نبویان، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکی از اعضای پرشمار تیم مذاکرهکننده در اولین دور گفتوگوهای آتشبس در اسلامآباد بود.
او پیشتر در برنامهای تلویزیونی گفت مجتبی خامنهای ۱۱ شرط درباره مذاکرات مشخص کرده بود که گرفتن غرامت از آمریکا، «حق» غنیسازی، رفع تحریمها، آزادی اموال مسدودشده و اعمال حاکمیت در تنگه هرمز از جمله آنها است.
به گفته نبویان، رهبر جمهوری اسلامی خواسته است اخذ عوارض از تنگه هرمز «از همین حالا» آغاز شود.
این نماینده مجلس با خواندن بخشهایی از نامههای «بهکلی سری» خامنهای افزود پس از گفتوگوهای اسلامآباد، رهبر جمهوری اسلامی برای تیم مذاکرهکننده نوشت: «آنچه در مذاکرات پاکستان رقم خورده با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده، تفاوت کلی دارد و مذاکرات باید متوقف شود.»
به گزارش گاردین، «یک ساعت پس از پخش سانسورشده این برنامه، نسخه آرشیوی مصاحبه حذف شد» و یکی از مدیران ارشد صداوسیما نیز استعفا کرد.
سخنگوی تیم مذاکرهکننده اظهارات نبویان را «قدیمی و تحریفشده» توصیف و آن را رد کرد.
صداوسیما نیز اعلام کرد سخنان این نماینده مجلس «مصداق تخلف قانونی و مستحق پیگرد قضایی» است.
گاردین در ادامه گزارش داد اعضای نزدیک به محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگوهای جاری در سوئیس، از افشای اطلاعات محرمانه انتقاد کردند.
این رسانه افزود سیاستمداران موسوم به «میانهروها» و «اصلاحطلبان» مدتهاست استدلال میکنند که صداوسیما در عمل بهعنوان بازوی جریان تندرو جبهه پایداری عمل میکند؛ جریانی که نبویان از حامیان آن به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، حواشی اخیر نبویان افزون بر آنکه از وجود تنش در بالاترین سطوح حکومت پرده برمیدارد، نشان میدهد رهبر جدید جمهوری اسلامی نقشی بسیار پررنگتر از آنچه پیشتر تصور میشد، در روند مذاکرات ایفا کرده است.
خامنهای در هفتههای گذشته نه در انظار عمومی ظاهر شده و نه پیام صوتی یا تصویری منتشر کرده است. او مواضع خود را از طریق بیانیههای مکتوب اعلام میکند.
برخی گزارشها حاکی از آن است که هیات مذاکرهکننده گاه تا دو هفته برای دریافت نظرات او درباره نحوه ادامه گفتوگوها منتظر میماند و او نیز پرسشهای مفصلی برای مذاکرهکنندگان ارسال میکرد.
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهم اخیر با ایالات متحده داشته، با تعهد مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.