خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران برنامهای برای مذاکره با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ندارد.
این منبع افزود آمریکا خواستار حضور گروسی در مذاکرات بوده، اما جمهوری اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
به گزارش تسنیم، این منبع همچنین گفت تمرکز هیات جمهوری اسلامی بر اجرای ماده ۱۳ تفاهمنامه، بهویژه بند مربوط به پایان جنگ در همه جبههها، و نیز پیگیری آزادسازی داراییهای ایران و رفع تحریمهای نفتی است.
اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، گفت سه تیم فنی در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در بورگناشتوک سوئیس حضور دارند و در حال گفتوگو درباره پرونده هستهای، داراییهای مسدودشده ایران و لبنان هستند.
ماجد بن محمد الانصاری، مشاور نخستوزیر و سخنگوی وزارت خارجه قطر، نیز اعلام کرد همزمان با آغاز اجلاس دریاچه لوسرن و نخستین نشست کمیته عالی با حضور نمایندگان آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان، گروههای فنی و تخصصی برای مذاکره درباره توافق نهایی تشکیل شدهاند.
او گفت این گروهها مسئول بررسی مفاد توافق نهایی و پیگیری اجرای یادداشت تفاهم هستند. الانصاری افزود قطر در کنار پاکستان به عنوان دو کشور میانجی، به تلاش برای پیشبرد مذاکرات و دستیابی به توافقی جامع و پایدار ادامه خواهد داد.
رسانههای ایران گزارش دادند شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدار با محمدباقر قالیباف درباره اجرای تعهدات آمریکا در تفاهمنامه اسلامآباد گفتوگو کردند.
بر اساس این گزارشها، یکی از محورهای اصلی این دیدار پیگیری اجرای بند مربوط به پایان جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان، بود.
رسانههای ایران همچنین نوشتند طرفها بر ضرورت اجرای کامل تعهدات مندرج در تفاهمنامه اسلامآباد تاکید کردند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در مراسم «سالگرد مصطفی چمران» گفت نگرانی اصلی او این است که دولت نتواند رضایت مردم را جلب کند و نارضایتیها به اعتراضهای خیابانی منجر شود.
پزشکیان گفت: «از آنچه میترسم این است که نتوانیم به مردم به درستی خدمت بدهیم، ناراضی شوند و به خیابان بیایند و اعتراض کنند. آن وقت ابهت ما فرو میریزد.»
او افزود مهمترین قدرت جمهوری اسلامی، وحدت مردم است و مسئولان نباید اجازه دهند کمبودها، کسریها و نواقص باعث نارضایتی مردم شود. به گفته پزشکیان، بروز چنین وضعیتی موجب «خوشحالی دشمنان» خواهد شد.
رسانههای ایران گزارش دادند نشست سهجانبه جمهوری اسلامی، آمریکا و قطر در محل مذاکرات سوئیس با محوریت آتشبس فراگیر در لبنان و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران در حال برگزاری است.
خبرگزاری ایسنا نوشت موضوع آتشبس در لبنان به بند یک تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی مربوط میشود که بر پایان جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان، تاکید دارد.
بر اساس این گزارش، آزادسازی داراییهای مسدودشده نیز در بند ۱۱ تفاهمنامه آمده است و هیات جمهوری اسلامی اعلام کرده است پیگیری اجرای پنج بند از این توافق، از جمله این دو موضوع، هدف اصلی حضور در مذاکرات سوئیس است.
واینت گزارش داد یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به گزارشهایی درباره محدود شدن آزادی عمل ارتش اسرائیل در لبنان، گفت هیچ محدودیتی برای نیروهای ارتش این کشور در اقدام علیه تهدیدها وجود ندارد.
کاتز افزود آتشبس اعلامشده، نیروهای ارتش اسرائیل را در همه مواضع خود در منطقه حائل امنیتی که از شهرکهای شمالی اسرائیل محافظت میکند، حفظ کرده است.
وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت حفاظت از جان شهروندان و نیروهای ارتش، اولویت اصلی دولت اسرائیل است و این کشور از منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.