اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، گفت سه تیم فنی در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در بورگن‌اشتوک سوئیس حضور دارند و در حال گفت‌وگو درباره پرونده هسته‌ای، دارایی‌های مسدودشده ایران و لبنان هستند.

ماجد بن محمد الانصاری، مشاور نخست‌وزیر و سخنگوی وزارت خارجه قطر، نیز اعلام کرد همزمان با آغاز اجلاس دریاچه لوسرن و نخستین نشست کمیته عالی با حضور نمایندگان آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان، گروه‌های فنی و تخصصی برای مذاکره درباره توافق نهایی تشکیل شده‌اند.

او گفت این گروه‌ها مسئول بررسی مفاد توافق نهایی و پیگیری اجرای یادداشت تفاهم هستند. الانصاری افزود قطر در کنار پاکستان به عنوان دو کشور میانجی، به تلاش برای پیشبرد مذاکرات و دستیابی به توافقی جامع و پایدار ادامه خواهد داد.