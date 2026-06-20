قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد نظر به بدعهدی و پیمانشکنی آشکار آمریکا نسبت بهعدم اجرای بند اول تفاهمنامه پایان جنگ، و در واکنش به نقض بیوقفه و مستمر آتشبس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین با توجه بهعدم عقبنشینی ارتش این کشور از لبنان، تنگه هرمز مجددا بسته خواهد شد.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اضافه کرد این گام اول «پاسخ به عهدشکنی دشمن» است و در صورت ادامه این وضعیت، گامهای بعدی برای «پایبند کردن دشمن به اجرای تعهدات»، برنامهریزی و اقدام خواهد شد.
رویترز در گزارشی نوشت امپراتوری تجاری سپاه پاسداران در صورت لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، سود قابلتوجهی خواهد برد. فایننشال تایمز نیز گزارش داد دولت دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد به ۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده خود در قطر دسترسی پیدا کند.
آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال، درباره مزایای اقتصادی توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی میگوید.
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، شنبه ۳۰ خرداد در یک نشست خبری گفت کشور همچنان در «میانه جنگ» قرار دارد. او تاکید کرد: «مردم نباید تصور کنند با امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا همه مشکلات برطرف شده است.»
زینیوند در واکنش به انتقادها درباره بحران اقتصادی و افزایش قیمتها گفت: «دولت باید پاسخگو باشد، ولی پیچ انصافتان را تنظیم کنید و عملکرد دولت را از روز تحلیف تاکنون بررسی کنید.»
زینیوند همچنین درباره یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت: «حتما ایراداتی به این تفاهم وارد است. مگر میشود در یک مذاکره به ۱۰۰ درصد خواستهها رسید؟ اگر اینگونه باشد، دیگر مذاکره معنا ندارد.»
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی، شنبه ۳۰ خرداد در نشست خبری با اشاره به موضوع تحریمها و مذاکرات گفت: «به دشمن اعتماد نداریم، اما اگر قرار بر لغو تحریمها باشد، باید با قدرت خواستههای خود را بر آنها تحمیل کنیم.»
او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تفویض اختیارات به استانها پرداخت و گفت اختیاراتی در حوزههای توسعه، تسهیلگری، واردات کالا و صدور مجوزهای سرمایهگذاری به استانها واگذار شده است، اما در حوزه امنیت ملی و مسائل حاکمیتی عملا تفویض اختیاری صورت نمیگیرد.
زینیوند همچنین گفت برخی از منتقدان جمهوری اسلامی که سابقه زندان داشتهاند، در زمان جنگ در کنار مردم قرار گرفتند و مواضعی همسو با جامعه اتخاذ کردند.
او افزود دولت باید دیدگاهها و انتقادهای این افراد را بشنود و گفت مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در سفر خود به نیویورک با شماری از این افراد دیدار و گفتوگو کرده است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره مراسم تشییع علی خامنهای گفت این مراسم در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد. به گفته او، زمان پایان تجمعهای شبانه مرتبط با این مراسم هنوز در دست بررسی است.
زینیوند افزود شرکتکنندگان در مراسم تشییع خامنهای تحت پوشش بیمه رایگان قرار خواهند گرفت.
جرمی دوکو، ستاره تیم ملی بلژیک و باشگاه منچسترسیتی، اعلام کرد برای حضور در زمان تولد نخستین فرزندش اردوی تیم ملی کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶ را ترک میکند. به همین دلیل ممکن است بازی با ایران را از دست بدهد.
دوکو پیش از آغاز جام جهانی درباره این موضوع گفته بود: «همه چیز به زمان تولد بستگی دارد، اما این نخستین فرزند من است و قطعا دوست دارم کنار خانوادهام باشم. هیچکس نمیخواهد لحظه تولد اولین فرزندش را از دست بدهد.»
این وینگر ۲۴ ساله در دیدار نخست بلژیک در جام جهانی مقابل مصر به میدان رفت.
همین موضوع باعث شد فرانس پیرون، خبرنگار اکیپ، در اظهاراتی جنجالی در یک برنامه تلویزیونی گفت: «چطور میشود جام جهانی را از دست داد؟ قرار است برای بریدن بند ناف نوزاد بازی را رها کنی؟ صدها فوتبالیست آرزو دارند جای تو در جام جهانی باشند، اما تو میخواهی این فرصت را کنار بگذاری تا در زمان تولد فرزندت حاضر باشی.»
این اظهارات با مخالفت برخی حاضران در برنامه روبهرو شد. ابراهیم اصلوم، بوکسور سابق فرانسوی، در پاسخ گفت: «چه کسی باید از مادر حمایت کند؟ یک فرزند تمام زندگی انسان است. جام جهانی را میتوان برد یا از دست داد، اما لحظه تولد فرزند تکرار نمیشود.»
هنوز فدراسیون فوتبال بلژیک درباره احتمال غیبت دوکو در بازی با ایران موضع رسمی نگرفته است. با این حال، ستاره منچسترسیتی تاکید کرده که میخواهد در جام جهانی ۲۰۲۶ نقش مهمتری نسبت به دوره گذشته برای تیم ملی کشورش ایفا کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از مواضع دموکراتها درباره وضعیت جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
ترامپ نوشت: «جالب است که دموکراتها میگویند ایران امروز نسبت به سه ماه پیش در موقعیت قویتری قرار دارد.»
او در ادامه نوشت: ««به همین دلیل است که من آنها را "داموکراتهای احمق مینامم.»