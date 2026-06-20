جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، پس از آن‌که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، رم را به کمک نکردن به ایالات متحده در جنگ علیه ایران متهم کرد، گفت که او همیشه برای «دفاع از منافع ملی ایتالیا» اقدام می‌کند.

پیش‌تر ترامپ شنبه در تروت‌سوشالنوشته بود که ملونی «با این سطح از محبوبیت در ایتالیا عملکرد ضعیفی دارد، احتمالاً به این دلیل که او درخواست ایالات متحده آمریکا، کشوری که واقعاً ایتالیا را دوست دارد و از آن محافظت می‌کند، را در مورد جلوگیری از دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران رد کرد (البته ناتو هم همینطور بود).»

ترامپ افزوده بود: «او حتی به ما اجازه نمی‌داد از باندهای فرود یا فرودگاه‌های ایتالیا استفاده کنیم، که یک دردسر بزرگ لجستیکی است، و این به‌رغم این واقعیت است که ایالات متحده سالانه صدها میلیارد دلار برای محافظت از ایتالیا و دیگر متحدان به اصطلاح ناتو کمک می‌کند.»

به گزارش شبکه خبری فاکس، ملونی در واکنش‌ به انتقادهای ترامپ، خطاب به او گفت: «این حملات مداوم و بی‌دلیل، معنا ندارد»‌ و افزود: «در مورد محبوبیت من، دوست شما بودن قطعاً کمکی به آن نکرده است و به رابطه من با شما نیز بستگی ندارد. محبوبیت من به توانایی من در دفاع از منافع ملی ایتالیا بستگی دارد و این دقیقاً همان کاری است که من همیشه انجام داده‌ام.»

او همچنین گفت: «این همان کاری است که من در مورد پایگاه‌های نظامی آمریکا در ایتالیا انجام دادم. استفاده از آنها تابع توافق‌نامه‌هایی است که ما همیشه به آنها احترام گذاشته‌ایم و تا زمانی که من نخست‌وزیر هستم، نمی‌توان آنها را نقض کرد. ایتالیا همچنان یک کشور مستقل است. در هر صورت، محبوبیت من به شما ربطی ندارد. پیشنهاد می‌کنم روی محبوبیت خود تمرکز کنید.»