بلومبرگ گزارش داد ایران پس از وقفهای حدودا ششهفتهای، بارگیری نفت خام از پایانه صادراتی جزیره خارک را از سر گرفته است. این گزارش علت این اقدام را رفع محاصره بنادر ایران از سوی نیروی دریایی آمریکا عنوان کرد.
این گزارش میگوید ایران پس از امضای یک توافق صلح موقت و کاهش تنشها با ایالات متحده، از نخستین طرفهای بهرهمند از این شرایط بوده و بهسرعت صادرات نفت خود را از سر گرفته است.
بر اساس این گزارش، با وجود آنکه برخی شرکتهای بینالمللی کشتیرانی همچنان به دلیل نگرانیهای امنیتی از عبور از تنگه هرمز خودداری میکنند، ایران حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام را با استفاده از نفتکشهایی که پیشتر در نزدیکی چابهار لنگر انداخته بودند، جابهجا کرده است.
بلومبرگ همچنین گزارش داد دستکم ۲۰ نفتکش با اندازههای مختلف همچنان در شرق جزیره خارک لنگر انداختهاند؛ موضوعی که نشان میدهد ایران ممکن است نفت خام بیشتری را برای صادرات از خلیج فارس آماده کرده باشد.
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، رم را به کمک نکردن به ایالات متحده در جنگ علیه ایران متهم کرد، گفت که او همیشه برای «دفاع از منافع ملی ایتالیا» اقدام میکند.
پیشتر ترامپ شنبه در تروتسوشالنوشته بود که ملونی «با این سطح از محبوبیت در ایتالیا عملکرد ضعیفی دارد، احتمالاً به این دلیل که او درخواست ایالات متحده آمریکا، کشوری که واقعاً ایتالیا را دوست دارد و از آن محافظت میکند، را در مورد جلوگیری از دستیابی یا توسعه سلاح هستهای توسط ایران رد کرد (البته ناتو هم همینطور بود).»
ترامپ افزوده بود: «او حتی به ما اجازه نمیداد از باندهای فرود یا فرودگاههای ایتالیا استفاده کنیم، که یک دردسر بزرگ لجستیکی است، و این بهرغم این واقعیت است که ایالات متحده سالانه صدها میلیارد دلار برای محافظت از ایتالیا و دیگر متحدان به اصطلاح ناتو کمک میکند.»
به گزارش شبکه خبری فاکس، ملونی در واکنش به انتقادهای ترامپ، خطاب به او گفت: «این حملات مداوم و بیدلیل، معنا ندارد» و افزود: «در مورد محبوبیت من، دوست شما بودن قطعاً کمکی به آن نکرده است و به رابطه من با شما نیز بستگی ندارد. محبوبیت من به توانایی من در دفاع از منافع ملی ایتالیا بستگی دارد و این دقیقاً همان کاری است که من همیشه انجام دادهام.»
او همچنین گفت: «این همان کاری است که من در مورد پایگاههای نظامی آمریکا در ایتالیا انجام دادم. استفاده از آنها تابع توافقنامههایی است که ما همیشه به آنها احترام گذاشتهایم و تا زمانی که من نخستوزیر هستم، نمیتوان آنها را نقض کرد. ایتالیا همچنان یک کشور مستقل است. در هر صورت، محبوبیت من به شما ربطی ندارد. پیشنهاد میکنم روی محبوبیت خود تمرکز کنید.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وضعیت جسمانی آمنه بیرقداری، زندانی سیاسی ۶۱ ساله، که پیشتر بهطور ناگهانی به بند مجرمان خطرناک زندان وکیلآباد مشهد منتقل شده بود، به شدت وخیم شده است.
بر پایه این اطلاعات، او در روزهای اخیر قربانی زورگیری در داخل زندان شده و در پی بروز فلج عصبی موقت، در بهداری این بند بستری شده است.
بر اساس این اطلاعات، آمنه بیرقداری کرهرودی، معلم بازنشستهای که در جریان سرکوب اعتراضات دیماه با اتهام «لیدری اعتراضات» در فریمان، شامگاه ۱۷ دی ۱۴۰۴ در منزلش در این شهر بازداشت شد، از ۲۸ خرداد، برخلاف اصل تفکیک جرائم، به بند دو زندان زنان وکیلآباد مشهد، محل نگهداری مجرمان خطرناک، منتقل شده است.
منبع مطلعی که درباره وضعیت او با ایراناینترنشنال صحبت کرد، گفت «بند ۲ محل نگهداری زندانیان جرائم خشن و سابقهدار است که از جمله به خاطر قتل، توزیع مواد مخدر، زورگیری و سرقت بازداشت و محکوم شدهاند.»
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مارک اسپر، وزیر دفاع پیشین آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت اگرچه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را کنترل نمیکند، اما تهدیدهایش به تنهایی میتواند ترافیک کشتیرانی را از طریق این آبراه حیاتی مختل کند.
او افزود نگرانی بزرگتر این است که آیا تهران به تهدید کشتیرانی تجاری ادامه میدهد یا خیر، که این وضعیت میتواند شرکتهای بیمه، صاحبان کشتی، کاپیتانها و خدمه کشتیها را از فعالیت در این منطقه منصرف کند.
اسپر گفت: «تا زمانی که آنها تهدید و به آن عمل کنند، شرکتهای بیمه، کاپیتانهای کشتی، صاحبان کشتی و خدمه را فراری خواهند داد.»
او اشاره کرد که مقامهای آمریکایی هنوز باید مینهای دریایی را از منطقه پاکسازی کنند، و اضافه کرد که بهبود ترافیک تجاری ممکن است زمان ببرد.
اسپر گفت: مذاکرات در سوئیس میتواند نشانه واضحتری از این باشد که آیا ایران قصد دارد به آتشبس احترام بگذارد و مذاکرات را پیش ببرد یا خیر.
رجا نیوز، رسانه نزدیک به جریانهای محافظهکار، گزارش داد مجتبی خامنهای نسبت به مطرح شدن پرونده هستهای جمهوری اسلامی در مذاکرات و رعایت نشدن شرایطی که پیشتر تعیین شده بود، اعتراض کرده و این مذاکرات را «خلاف شرع» دانسته است.
بر اساس این گزارش، اعضای شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در نامهای به خامنهای از ضرورت طرح موضوع هستهای در مذاکرات دفاع کرده و نسبت به ادامه درگیریها و احتمال حمله به زیرساختهای کشور ابراز نگرانی کردهاند.
رجا نیوز نوشت خامنهای در پاسخ به این نامه تاکید کرده است مذاکرات «نه در دنیا و نه در آخرت منفعتی نخواهد داشت» و مانع حمله به زیرساختهای ایران نیز نخواهد شد.
کمپین حقوق بشر ایران نوشت با گذشت بیش از پنج ماه از اعتراضات خونین دیماه ۱۴۰۴ و بازداشت گسترده هزاران شهروند معترض در صدها شهر ایران، شمار قابل توجهی از بازداشتشدگان همچنان در بازداشتگاهها و زندانهای کشور در بلاتکلیفی به سر میبرند.
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد در حالی که خانوادهها از وضعیت عزیزان خود بیخبرند و نگرانیها درباره سرنوشت آنان رو به افزایش است، گزارشها حاکی از «تداوم بازجوییها، طرح اتهامهای بسیار سنگین و اخذ اعترافهای اجباری» است.
کمپین با اشاره به شماری از بازداشتشدگان دیماه ۱۴۰۴ تاکید کرد که تداوم نگهداری آنها در وضعیت بلاتکلیف، بر شدت نگرانیها درباره روند پروندهسازی نهادهای امنیتی و قضایی علیه آنان را بهطور جدی افزوده است.
در گزارش آمده است: «این وضعیت، در بستر نبود شفافیت قضایی و محرومیت ساختاری از حق دسترسی به وکیل انتخابی، و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان جوانانی هستند که پیشتر هیچ تجربهای از بازداشت و بازجویی نداشتهاند، میتواند زمینهساز صدور و اجرای احکام بسیار سنگین، از جمله مجازات بیرحمانه اعدام، علیه شمار بیشتری از بازداشتشدگان بینام باشد.»