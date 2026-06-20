دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروثسوشال نوشت: «در طول دوره آتشبس، به مدت ۶۰ روز هیچگونه عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت، و پس از پایان دوره ۶۰ روزه نیز هیچگونه عوارضی وجود نخواهد داشت، مگر اینکه توسط و به نفع ایالات متحده آمریکا اعمال شود.»
او افزود: «در صورتی که توافق نهایی نشود؛ این موضوع در چارچوب خدماتی است که بهعنوان "فرشته نگهبان" برای کشورهای خاورمیانه ارائه شده و با هدف جبران هزینهها در گذشته، حال و آینده مطرح میشود.»
تیم ملی فوتبال هلند در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی با نتیجه پنج بر یک برابر سوئد پیروز شد و با چهار امتیاز در صدر جدول گروه F قرار گرفت. برایان بروبی و کودی خاکپو هر کدام دو بار و کریسنسیو سامرویل یک گل برای شاگردان کومان به ثمر رساندند.
در دقیقه پنجم، هلند تنها با هفت لمس توپ از یک سوی زمین به سوی دیگر رسید. بروبی توپ بلند ارسالی از بارت فربروخن، دروازهبان تیم، را مهار کرد و آن را به خاکپو در جناح چپ سپرد. سپس وارد محوطه جریمه شد و ارسال زمینی این وینگر را به گل نخست مسابقه تبدیل کرد.
بروبی ۱۲ دقیقه بعد دومین گل خود را نیز به ثمر رساند. او پس از فرار از یارگیری ایساک هین، مدافع سوئد، روی ارسال زمینی دنزل دامفریس توپ را وارد دروازه کرد.
سوئد در وقتهای تلفشده نیمه نخست تصور میکرد یکی از گلها را جبران کرده است؛ جایی که گوستاف لاگربیِلکه پس از پیشی گرفتن از فربروخن روی یک ضربه آزاد، توپ را با ضربه سر وارد دروازه خالی کرد، اما پرچم کمکداور به نشانه آفساید بالا رفت.
تلاش سوئد برای بازگشت به بازی کمتر از دو دقیقه پس از آغاز نیمه دوم ناکام ماند. خاکپو روی یک ارسال خطرناک دیگر از دامفریس که از مقابل دروازه عبور کرد، در تیر دوم صاحب موقعیت شد و گل سوم هلند را به ثمر رساند.
خاکپو در دقیقه ۵۴ دومین گل خود را نیز زد. سامرویل که در بین دو نیمه وارد زمین شده بود، با پیشروی خود زمینهساز این گل شد و توپ را برای مهاجم لیورپول مهیا کرد تا با ضربهای زمینی، کریستوفر نوردفلدت را مغلوب کند.
این گل تعداد گلهای زدهشده در این جام جهانی را به ۱۰۰ گل در ۳۳ مسابقه رساند؛ سریعترین زمانی که شمار گلها به عدد ۱۰۰ رسیده است، از جام جهانی ۱۹۵۸ به این سو؛ رقابتهایی که این رکورد در ۳۲ یا ۳۳ بازی ثبت شده بود، زیرا برخی مسابقات همزمان برگزار میشدند.
سوئدِ تحت هدایت گراهام پاتر پنج دقیقه بعد یکی از گلها را جبران کرد. آنتونی الانگا، بازیکن تعویضی، روی یک پاس عمقی صاحب توپ شد و با ضربهای چیپ توپ را از بالای سر فربروخن عبور داد و وارد دروازه کرد.
سامرویل در ادامه نمایش خوب خود در نیمه دوم، با یک فرار در دقایق پایانی و ضربهای دقیق به گوشه پایین دروازه، گل پنجم هلند را به ثمر رساند.
هلند با چهار امتیاز به صدر جدول گروه F صعود کرد، در حالی که سوئد احتمالا برای قطعی کردن حضور خود در مرحله حذفی، به کسب نتیجه مقابل ژاپن در آخرین دیدار مرحله گروهی نیاز خواهد داشت.
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل هدف اولیه آمریکا در مذاکراتی که قرار است یکشنبه در سوئیس با جمهوری اسلامی آغاز شود، دستیابی به توافقی برای اجازه دادن به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی جهت بازرسی از سایتهای هستهای ایران است.
این شبکه افزود که در صورت موافقت تهران، بازرسی آژانس از تاسیسات اتمی ایران برای نخستین بار از زمان جنگ ۱۲ روزه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، در ازای موافقت حکومت ایران با بازگشت بازرسان به این سایتها که احتمالا شامل فردو، نطنز و اصفهان میشود، آمریکا آماده است چندین میلیارد دلار از داراییهای ایران را که در قطر نگهداری میشود آزاد کند.
طبق این گزارش، این منابع قرار است توسط حکومت ایران برای خرید غذا، دارو و دیگر نیازهای انسانی استفاده شود.
بر اساس گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر این باور است که بخش عمده ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای۶۰ درصد ایران در تاسیسات اصفهان نگهداری میشود و بقیه آن در نطنز و فردو قرار دارد.
پیشتر سیبیاس اعلام کرد رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در مذاکرات سوئیس شرکت خواهد کرد.
یک منبع آگاه به این رسانه گفت که انتظار میرود گروسی بخشی از مذاکرات فنی مربوط به برنامه هستهای ایران را هدایت کند.
یادداشت تفاهم ۱۴ بندی، تصریح میکند که آژانس بینالمللی انرژی اتمی وظیفه انجام بازرسیها و راستیآزمایی را بر عهده خواهد داشت و همچنین بر فرآیند رقیقسازی اورانیوم غنیشده ایران نظارت خواهد کرد.
مطالعه مجموعه پیامهای منتشرشده طی ماههای نخست رهبری مجتبی خامنهای، تصویری نسبتا روشن از اولویتهای سیاسی او ارائه میدهد. این پیامها تنها بیانیههایی مناسبتی نیستند، بلکه بهتدریج چارچوب فکری و راهبردی رهبر جدید جمهوری اسلامی را آشکار میکنند.
مهمترین ویژگی مشترک این پیامها، استمرار همان نگاهی است که طی سه دهه رهبری علی خامنهای بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی سایه انداخته بود؛ یعنی تقدم «محور مقاومت» بر منافع ملی ایران.
در این مجموعه پیامها، «جبهه مقاومت» صرفا یکی از موضوعات سیاست خارجی نیست؛ بلکه به یکی از ارکان هویت نظام تبدیل شده است؛ هویتی که حتی در پیامهایی که ظاهرا درباره ارتش، حج، نوروز، خلیج فارس یا سالگرد درگذشت شخصیتهای سیاسی هستند نیز خود را نشان میدهد.
مقاومت؛ جزء جداییناپذیر انقلاب
صریحترین بیان این نگاه در نخستین پیام پس از آغاز رهبری مجتبی خامنهای دیده میشود؛ جایی که مینویسد: «ما، کشورهای جبهه مقاومت را بهترین دوستان خود میدانیم و امر مقاومت و جبهه مقاومت، جزئی جداییناپذیر از ارزشهای انقلاب اسلامی است.»
این جمله تنها اعلام حمایت از متحدان منطقهای نیست. در اینجا «جبهه مقاومت» نه یک ابزار سیاست خارجی، بلکه بخشی از هویت انقلاب اسلامی معرفی میشود. به بیان دیگر، از همان آغاز روشن میشود که رهبر جدید، بقای جمهوری اسلامی را با بقای این شبکه منطقهای گره زده است.
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در پی سخنان محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در یک برنامه تلویزیونی، معاونت سیاسی صداوسیما اعلام کرد سخنان او و اشارهاش به برخی اسناد دارای طبقهبندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است.
او شنبه ۳۰ خرداد گفت سازمان صداوسیما پیگیریهای لازم را در این خصوص در دستور کار قرار میدهد.
معاونت سیاسی صداوسیمای جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد در همین رابطه یک مدیرکل این سازمان استعفا کرده و «برخوردهای انضباطی لازم» در این خصوص به عمل خواهد آمد.
محمود نبویان در این برنامه تلویزیونی گفته بود که مجتبی خامنهای ۱۱ شرط درباره مذاکرات مشخص کرده بود که گرفتن غرامت از آمریکا، حق غنیسازی، رفع تحریمها، آزادی اموال مسدودشده و اعمال حاکمیت در تنگه هرمز از جمله آنها بوده است.
او همچنین گفته که مجتبی خامنهای خواسته بود اخذ عوارض از تنگه هرمز از همین حالا آغاز شود.
نبویان با خواندن متونی که نامههای بهکلی سری مجتبی خامنهای خوانده شده، اضافه کرد که پس از مذاکرات اسلامآباد، مجتبی خامنهای برای تیم مذاکرهکننده نوشته است: «آنچه در مذاکرات پاکستان رقم خورده با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده، تفاوت کلی دارد و مذاکرات باید متوقف شود.»
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لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، درباره افزایش تنشها میان اسرائیل و حزبالله و تاثیر آن بر تفاهمنامه اسلامآباد گفت: «با وجود حملات و تنشهایی که امروز هم شاهد بودیم، هم نمایندگان جمهوری اسلامی و هم هیات آمریکایی به سوئیس رفتند.»
او افزود: «این نشان میدهد که هر دو طرف، هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی، مصمم هستند مسیر گفتوگوها ادامه پیدا کند.»