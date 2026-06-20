علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی، شنبه ۳۰ خرداد در نشست خبری با اشاره به موضوع تحریم‌ها و مذاکرات گفت: «به دشمن اعتماد نداریم، اما اگر قرار بر لغو تحریم‌ها باشد، باید با قدرت خواسته‌های خود را بر آن‌ها تحمیل کنیم.»

او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تفویض اختیارات به استان‌ها پرداخت و گفت اختیاراتی در حوزه‌های توسعه، تسهیل‌گری، واردات کالا و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری به استان‌ها واگذار شده است، اما در حوزه امنیت ملی و مسائل حاکمیتی عملا تفویض اختیاری صورت نمی‌گیرد.

زینی‌وند همچنین گفت برخی از منتقدان جمهوری اسلامی که سابقه زندان داشته‌اند، در زمان جنگ در کنار مردم قرار گرفتند و مواضعی همسو با جامعه اتخاذ کردند.

او افزود دولت باید دیدگاه‌ها و انتقادهای این افراد را بشنود و گفت مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در سفر خود به نیویورک با شماری از این افراد دیدار و گفت‌وگو کرده است.

سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره مراسم تشییع علی خامنه‌ای گفت این مراسم در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد. به گفته او، زمان پایان تجمع‌های شبانه مرتبط با این مراسم هنوز در دست بررسی است.

زینی‌وند افزود شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع خامنه‌ای تحت پوشش بیمه رایگان قرار خواهند گرفت.