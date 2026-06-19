حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران، با اشاره به ادامه «تعطیلی مجلس» گفت: «مجلس را بستند تا هر آنچه خواستند امضا کنند.»

او با تاکید بر اینکه تفاهم‌نامه با آمریکا در نهایت باید به تصویب مجلس برسد، افزود: «گذشت آن زمان که برجام را در ۲۰ دقیقه در مجلس تصویب کردند. ما یک بار از این موضوع آسیب دیده‌ایم و نباید دوباره همان اتفاق تکرار شود.»

شهریاری همچنین از اظهارات عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، درباره احتمال رقیق‌سازی اورانیوم غنی‌شده انتقاد کرد و گفت موضوع هسته‌ای نباید در مذاکرات مطرح شود، زیرا به گفته او «جزو خطوط قرمز» جمهوری اسلامی است.