سایمن گس، سفیر پیشین بریتانیا در تهران و مذاکرهکننده ارشد لندن در مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی، در یادداشتی برای فایننشال تایمز نوشت دستیابی به توافق هستهای جدید با جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر از سال ۲۰۱۵ و زمان امضای برجام خواهد بود؛ زیرا بازیگران بیشتری در این روند نقش دارند و مسائل مورد اختلاف نیز گستردهتر شده است.
او با اشاره به مهلت ۶۰ روزه تعیینشده برای مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، تاکید کرد این زمان کافی نیست و یادآور شد مذاکرات برجام حدود ۲۰ ماه طول کشید. به گفته او، علاوه بر پیچیدگیهای فنی، در هر دو کشور نیز بحثهای سیاسی دشواری درباره حدود امتیازدهی شکل خواهد گرفت.
گس همچنین نوشت یادداشت تفاهمی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شد، از دقت کافی برخوردار نیست و میتواند زمینهساز تفسیرهای متفاوت از سوی دو طرف شود.
او در بخش دیگری از این یادداشت نوشت مقامهای جمهوری اسلامی در گذشته نشان دادهاند که برای دستیابی به اهداف راهبردی خود حاضرند فشارهای اقتصادی و سیاسی طولانیمدت را تحمل کنند. به گفته او، نسل جدید سیاستمداران امنیتمحور در تهران احتمالا «تابآوری و مقاومت» را بر مصالحه سریع ترجیح میدهند.
سفیر پیشین بریتانیا همچنین نوشت نفوذ نهادهای امنیتی، بهویژه سپاه پاسداران، در ساختار قدرت جمهوری اسلامی افزایش یافته و بسیاری در این نهادها معتقدند درگیریها دیر یا زود از سر گرفته خواهد شد و مذاکرات ادامه همان تقابل از مسیری دیگر است.