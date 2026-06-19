نماینده مجلس: بازگشایی تنگه هرمز پیش از آتشبس در لبنان به معنای پذیرش اجرای تفاهم است
میثم ظهوریان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، گفت هرگونه گشایش در تنگه هرمز پیش از برقراری کامل آتشبس در لبنان و عقبنشینی اسرائیل، به معنای پذیرش اجرای یادداشت تفاهم از سوی جمهوری اسلامی است.
او در شبکه ایکس نوشت بازگشایی تنگه هرمز پیش از تحقق این شرایط به منزله پذیرش «تولد نارس» اجرای این یادداشت تفاهم است.
این در حالی است که ظهوریان پیشتر در شبکه ایکس نوشت محتوای یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن هر چه باشد، جمهوری اسلامی پس از جنگ از نظر «قدرت سخت» و «قدرت نرم» در موقعیتی قویتر و مقتدرتر از پیش از آن قرار دارد.