هم‌زمان با ادامه واکنش‌ها به تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، شماری از مخاطبان دیدگاه‌های خود را درباره پیامدهای این تفاهم، آینده تحولات سیاسی ایران و نقش بازیگران داخلی و خارجی مطرح کرده‌اند.

بخشی از مخاطبان با تاکید بر تداوم اعتراض‌ها و تغییرات سیاسی، نسبت به تاثیر این تفاهم بر روند تحولات داخلی ابراز تردید کردند. یکی از مخاطبان نوشت: «به مردم آگاه ما، امیدمونو از دست ندادیم. ما محکوم به انقلابیم و تمام. دیر و زود داره، سوخت و سوز نه.»

برخی دیگر از تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای دستیابی به تفاهم با جمهوری اسلامی انتقاد کردند. در یکی از پیام‌ها آمده است: «آقای ترامپ، مگر جنگ با جمهوری اسلامی را به دلیل گرانی بنزین یا کاهش ارزش سهام در آمریکا شروع کردید که حالا از تفاهم و پایین آمدن قیمت بنزین و بالا رفتن ارزش سهام ابراز خوشحالی و پیروزی می‌کنید؟ تسلیم کامل شدید.»

گروهی از مخاطبان نیز معتقدند این تفاهم تاثیری بر وضعیت داخلی ایران نخواهد داشت. یکی از آن‌ها نوشت: «صد تا تفاهم دیگه هم وضعیت این کشور را درست نمی‌کند. تا این‌ها نرن، هیچی درست نمی‌شه.»

در مقابل، برخی مخاطبان خواستار پرهیز از قضاوت زودهنگام شدند. در یکی از پیام‌ها آمده است: «مردم عزیز ایران، لطفا این‌قدر سریع قضاوت نکنید. ما بعد از این همه فرازونشیب باید پخته‌تر فکر کنیم و سنجیده‌تر رفتار کنیم.»