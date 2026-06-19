وزارت خارجه ژاپن جمعه ۲۹ خرداد اعلام کرد یک نفتکش متعلق به یک شرکت ژاپنی که سه خدمه ژاپنی در آن حضور داشتند، روز جمعه با عبور ایمن از تنگه هرمز، از خلیج فارس خارج شده است.
این وزارتخانه اعلام کرد این کشتی که به دلیل جنگ در خلیج فارس متوقف مانده بود، اکنون در مسیر ژاپن قرار دارد.
به گفته مقامهای ژاپنی، دولت توکیو برای عبور این کشتی با جمهوری اسلامی هماهنگی کرده بود.
شرکت مالک این کشتی اعلام کرد نفتکش یادشده با پرچم لیبریا تردد میکند و متعلق به شرکت ژاپنی «کیوئی تانکر» است.
وزارت خارجه ژاپن افزود همه کشتیهای مرتبط با ژاپن که خدمه ژاپنی داشتند، اکنون از خلیج فارس خارج شدهاند.
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دولت ژاپن پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، به تلاشهای دیپلماتیک خود برای ازسرگیری سریع تردد آزاد و ایمن کشتیها در تنگه هرمز ادامه خواهد داد.
او همچنین گفت ۳۷ کشتی مرتبط با ژاپن همچنان در انتظار عبور از تنگه هرمز هستند.