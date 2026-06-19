ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از ادامه بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تاسیسات هستهای، گفت این اقدام برخلاف نص صریح قانون تعلیق همکاری با آژانس است.
او در پیامی در شبکه ایکس نوشت مجلس در برابر «قانونشکنی و وادادگی» خواهد ایستاد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اختلافنظرها درباره تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در میان مقامهای جمهوری اسلامی ادامه دارد. رضایی پیشتر با «نامتوازن» خواندن این تفاهم گفته بود که خطوط قرمز جمهوری اسلامی در آن رعایت نشده است.
سایمن گس، سفیر پیشین بریتانیا در تهران و مذاکرهکننده ارشد لندن در مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی، در یادداشتی برای فایننشال تایمز نوشت دستیابی به توافق هستهای جدید با جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر از سال ۲۰۱۵ و زمان امضای برجام خواهد بود؛ زیرا بازیگران بیشتری در این روند نقش دارند و مسائل مورد اختلاف نیز گستردهتر شده است.
او با اشاره به مهلت ۶۰ روزه تعیینشده برای مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، تاکید کرد این زمان کافی نیست و یادآور شد مذاکرات برجام حدود ۲۰ ماه طول کشید. به گفته او، علاوه بر پیچیدگیهای فنی، در هر دو کشور نیز بحثهای سیاسی دشواری درباره حدود امتیازدهی شکل خواهد گرفت.
گس همچنین نوشت یادداشت تفاهمی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شد، از دقت کافی برخوردار نیست و میتواند زمینهساز تفسیرهای متفاوت از سوی دو طرف شود.
او در بخش دیگری از این یادداشت نوشت مقامهای جمهوری اسلامی در گذشته نشان دادهاند که برای دستیابی به اهداف راهبردی خود حاضرند فشارهای اقتصادی و سیاسی طولانیمدت را تحمل کنند. به گفته او، نسل جدید سیاستمداران امنیتمحور در تهران احتمالا «تابآوری و مقاومت» را بر مصالحه سریع ترجیح میدهند.
سفیر پیشین بریتانیا همچنین نوشت نفوذ نهادهای امنیتی، بهویژه سپاه پاسداران، در ساختار قدرت جمهوری اسلامی افزایش یافته و بسیاری در این نهادها معتقدند درگیریها دیر یا زود از سر گرفته خواهد شد و مذاکرات ادامه همان تقابل از مسیری دیگر است.
محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، از تفاهم اعلامشده با آمریکا درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و پرسید چرا کشتیهای اسرائیلی میتوانند بدون پرداخت هزینه از تنگه هرمز عبور کنند.
او در شبکه ایکس نوشت که بر اساس اعلام شورای عالی امنیت ملی، جمهوری اسلامی به مدت ۶۰ روز از کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت نمیکند. نبویان همچنین این پرسش را مطرح کرد که این تصمیم ناشی از خواست جمهوری اسلامی است یا تحت فشار آمریکا اتخاذ شده است.
این نماینده مجلس جمهوری اسلامی با استناد به مواضع مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره قطع شریان اقتصادی اسرائیل، عبور کشتیهای اسرائیلی از تنگه هرمز بدون پرداخت هزینه را با این سیاست در تناقض دانست.
نبویان پیشتر نیز در پیامی در شبکه ایکس خطاب به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی نوشت که عقبنشینی از هر یک از بندهای تفاهم، از جمله «احترام به حاکمیت لبنان و پایان اشغالگری اسرائیل»، طرف مقابل را برای عمل نکردن به سایر تعهدات جسورتر میکند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، گفت هرگونه گشایش در تنگه هرمز پیش از برقراری کامل آتشبس در لبنان و عقبنشینی اسرائیل، به معنای پذیرش اجرای یادداشت تفاهم از سوی جمهوری اسلامی است.
او در شبکه ایکس نوشت بازگشایی تنگه هرمز پیش از تحقق این شرایط به منزله پذیرش «تولد نارس» اجرای این یادداشت تفاهم است.
این در حالی است که ظهوریان پیشتر در شبکه ایکس نوشت محتوای یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن هر چه باشد، جمهوری اسلامی پس از جنگ از نظر «قدرت سخت» و «قدرت نرم» در موقعیتی قویتر و مقتدرتر از پیش از آن قرار دارد.
حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جمهوری اسلامی، در گفتوگو با دیدهبان ایران، با اشاره به ادامه «تعطیلی مجلس» گفت: «مجلس را بستند تا هر آنچه خواستند امضا کنند.»
او با تاکید بر اینکه تفاهمنامه با آمریکا در نهایت باید به تصویب مجلس برسد، افزود: «گذشت آن زمان که برجام را در ۲۰ دقیقه در مجلس تصویب کردند. ما یک بار از این موضوع آسیب دیدهایم و نباید دوباره همان اتفاق تکرار شود.»
شهریاری همچنین از اظهارات عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، درباره احتمال رقیقسازی اورانیوم غنیشده انتقاد کرد و گفت موضوع هستهای نباید در مذاکرات مطرح شود، زیرا به گفته او «جزو خطوط قرمز» جمهوری اسلامی است.
وزارت خارجه لبنان اعلام کرد یوسف رَجی، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، درباره تحولات لبنان، منطقه و روابط دوجانبه گفتوگو کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه لبنان، وزیر خارجه کانادا در این تماس درباره پیامدهای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای لبنان پرسوجو کرد و بر حمایت کشورش از لبنان و ادامه کمکها به این کشور در شرایط کنونی تاکید کرد.
یوسف رَجی نیز با تاکید بر اینکه اولویت اصلی لبنان برقراری آتشبس است، از هر توافقی که به ثبات منطقه کمک کند استقبال کرد.
او در عین حال گفت لبنان به مسیر مذاکرات پایبند است، اما این روند را مستقل از مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن دنبال میکند و هدف آن دستیابی به راهحلی جامع برای حفظ حاکمیت و ثبات لبنان است.