ایمان شمسایی، رییس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس جمهوری اسلامی، با اشاره به پیام مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا، این پیام را «نشانه مردم‌سالاری و ضد دیکتاتوری» توصیف کرد.

او افزود: «اتاق فکر مذاکره همان اتاق فکر میدان است» و هر تهدیدی با واکنش سریع مواجه می‌شود.

مجتبی خامنه‌ای پیش‌تر در پیامی درباره تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت که با وجود مخالفت خود، پس از پذیرش مسئولیت از سوی مسعود پزشکیان، با اجرای این تفاهم موافقت کرده است.