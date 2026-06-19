محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، از تفاهم اعلامشده با آمریکا درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و پرسید چرا کشتیهای اسرائیلی میتوانند بدون پرداخت هزینه از تنگه هرمز عبور کنند.
او در شبکه ایکس نوشت که بر اساس اعلام شورای عالی امنیت ملی، جمهوری اسلامی به مدت ۶۰ روز از کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت نمیکند. نبویان همچنین این پرسش را مطرح کرد که این تصمیم ناشی از خواست جمهوری اسلامی است یا تحت فشار آمریکا اتخاذ شده است.
این نماینده مجلس جمهوری اسلامی با استناد به مواضع مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره قطع شریان اقتصادی اسرائیل، عبور کشتیهای اسرائیلی از تنگه هرمز بدون پرداخت هزینه را با این سیاست در تناقض دانست.
نبویان پیشتر نیز در پیامی در شبکه ایکس خطاب به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی نوشت که عقبنشینی از هر یک از بندهای تفاهم، از جمله «احترام به حاکمیت لبنان و پایان اشغالگری اسرائیل»، طرف مقابل را برای عمل نکردن به سایر تعهدات جسورتر میکند.