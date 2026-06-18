سازمان«اتحاد علیه ایران هستهای»: از تفاهمنامه کنونی آمریکا با حکومت ایران حمایت نمیکنیم
سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» (یوآنی) اعلام کرد از تفاهمنامه امضا شده میان تهران و واشینگتن در شکل کنونی آن پشتیبانی نمیکند.
این نهاد نوشت: متن توافق بهطور عمدی کلی و مبهم تنظیم شده و قضاوت درباره آن باید بر اساس اقدامات عملی جمهوری اسلامی در ماههای آینده انجام شود.
یوآنی همچنین نسبت به کاهش تحریمها، آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران و صدور معافیت برای صادرات نفت ابراز نگرانی کرد و هشدار داد این اقدامات میتواند بخشی از اهرم فشار اقتصادی آمریکا را تضعیف کند.
سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» خواستار توقف کامل غنیسازی، خروج ذخایر اورانیوم غنیشده از ایران و اعمال بازرسیهای گسترده شد.