سوزان کالینز سناتور جمهوریخواه خواستار توضیح کامل ترامپ درباره تفاهم با حکومت ایران شد
سوزان کالینز، سناتور جمهوریخواه ایالت مین، خواستار ارائه توضیحات کامل دولت آمریکا به سنا درباره جزییات تفاهمنامه میان واشینگتن و تهران شد.
سناتور کالینز تاکید کرد که قانونگذاران باید پیش از هرگونه قضاوت نهایی به اطلاعات دقیقتری درباره تعهدات دو طرف دسترسی داشته باشند.
در حالی که بحثها درباره مفاد تفاهمنامه ادامه دارد، کالینز از دولت ترامپ خواست جزییات بیشتری درباره سازوکار اجرای توافق و پیامدهای آن برای امنیت و منافع آمریکا ارائه کند.