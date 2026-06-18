کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل، آیپک، در واکنش به تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کرد این توافق اولیه، پرسش‌های مهمی درباره روند مذاکرات و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده است.

این سازمان نوشت: جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته با آمریکا و متحدانش در تقابل بوده لذا هر توافق نهایی باید به طور دائمی و قابل راستی‌آزمایی به برنامه هسته‌ای ایران پایان دهد.

آیپک همچنین خواستار دسترسی کامل کنگره به جزییات توافق شد و تاکید کرد موضوع موشک‌های بالستیک، پهپادها، ذخایر اورانیوم غنی‌شده و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح منطقه‌ای باید بخشی از مذاکرات نهایی باشد. این سازمان بر نقش محوری کنگره در بررسی هرگونه توافق نهایی تاکید کرد.