او در پیامی که شامگاه پنجشنبه ۲۸ خرداد منتشر شد، خطاب به «ملت پرشور و باوفای ایران» نوشت در مسیر رسیدن به این توافق اولیه، «مسئولان امر، از سر دلسوزی و با حسن نظر، تلاش‌های زیادی» انجام دادند. او در عین حال مدعی شد که رییس‌جمهوری آمریکا «از روی استیصال» از «انواع اهرم‌ها» برای رسیدن به این تفاهم‌نامه استفاده کرده است.

خامنه‌ای در ادامه این پیام نوشت: «بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رییس‌جمهور محترم به‌عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم.»

او همچنین گفت رییس‌جمهوری ایران تصریح کرده است که اگر طرف آمریکایی بخواهد «زیاده‌خواهی» کند، زیر بار آن نخواهد رفت.

مجتبی خامنه‌ای در بخش دیگری از پیام خود نوشت: «از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود.»

او تاکید کرد مذاکرات حضوری که در آینده برگزار خواهد شد، «به معنی پذیرش نظر دشمن» نخواهد بود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، شامگاه چهارشنبه ۲۷ خرداد در حالی که برای ضیافت شامی به میزبانی رییس‌جمهوری فرانسه در کاخ ورسای بود، یادداشت تفاهمی را امضا کرد که چارچوب اولیه برای آغاز مذاکرات میان کشورش با جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

پس از امضای او، رسانه‌های دولتی ایران نیز بامداد پنجشنبه به نقل از اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گزارش دادند که متن توافق میان ایالات متحده و ایران را روسای جمهور دو کشور امضا کرده‌اند.

مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی‌، نیز با انتشار تصویری از سند امضاشده نوشت: «صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت و جمهوری اسلامی به صلح جهانی پایبند است.»

با اینکه مسعود پزشکیان عملا در فرآیند مذاکرات پس از آتش‌بس نقشی کاملا حاشیه‌ای داشته، محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی او، پس از انتشار پیام مجتبی خامنه‌ای گفت: پزشکیان در اجماع‌سازی و استدلال برای اینکه این تفاهم در شورای‌عالی امنیت ملی به تصویب برسد نقش اساسی داشت.»

قائم‌پناه افزود: «پزشکیان نقش اول را در این تفاهم داشت. او توانست این تفاهم‌نامه را به امضای همه به جز یک نفر برساند. کار بزرگی کردند که این تفاهم‌نامه را در چارچوبی که رهبری تعیین کردند به امضای اکثریت سهام برسانند.»

او گفت: «این یادداشت تفاهم پیشنهاد وزارت امور خارجه بر پایه پیشنهاد شهید لاریجانی است.»