رسانههای لبنان از زخمی شدن چند نفر در حملات پهپادی در جنوب این کشور خبر دادند
رسانههای لبنان گزارش دادند چند نفر در چند حمله پهپادی به مناطق منصوری و عزیه در جنوب این کشور زخمی شدند.
رسانههای لبنان گزارش دادند چند نفر در چند حمله پهپادی به مناطق منصوری و عزیه در جنوب این کشور زخمی شدند.
رضا حاجیحسینی، روزنامهنگار، به ایراناینترنشنال گفت به نظر میرسد متن تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به گونهای تنظیم شده که هر دو طرف بتوانند روایت مطلوب خود را ارائه کنند.
به گفته او، تعهدات محرمانه تهران برای واشینگتن اهمیت بیشتری از متن علنی توافق دارد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد متن منتشرشده از سوی بلومبرگ بهعنوان متن کامل تفاهمنامه تهران و واشینگتن، موسوم به «تفاهم اسلامآباد»، دقیق نیست و «نقایص متعددی» دارد.
این منبع به تسنیم گفت تفاهمنامه، همانطور که پیشتر اعلام شده، ۱۴ بند دارد و موضوعات مربوط به این بندها بارها در رسانهها مطرح شده، اما جزئیاتی که بلومبرگ درباره هر بند منتشر کرده، در موارد قابلتوجهی ناقص است.
او افزود بند اول و بند مربوط به تنگه هرمز در روایت بلومبرگ «مشخصا نادقیق» است و برخی کلیدواژههای مهم در آن نیامده است.
این منبع همچنین گفت متن تفاهمنامه، بر اساس توافق طرفین، جمعه و پس از امضا منتشر نخواهد شد.
بلومبرگ گزارش داد بر اساس پیشنویس یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وزارت خزانهداری آمریکا معافیتهایی برای صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران صادر خواهد کرد. بر پایه این سند، تهران در چارچوب یک توافق موقت با واشینگتن اجازه خواهد یافت بلافاصله صادرات نفت خود را از سر بگیرد و پس از آغاز مذاکرات برای دستیابی به یک توافق دائمی، به یک برنامه توسعه اقتصادی ۳۰۰ میلیارد دلاری دسترسی پیدا کند.
یک منبع آگاه به بلومبرگ گفت آمریکا متن این توافق موقت را در جریان نشست گروه هفت در فرانسه در اختیار کشورهای متحد خود قرار داده است، اما تاکنون هیچیک از دو طرف بهطور رسمی این سند را منتشر نکردهاند.
فرد دیگری که از محتوای این پیشنویس اطلاع دارد و نخواست نامش فاش شود، گفت جزییات فنی توافق همچنان در حال بررسی است و به همین دلیل ممکن است متن نهایی پیش از امضا دستخوش تغییر شود.
بلومبرگ نوشت نسخهای از این پیشنویس را مشاهده کرده و مفاد آن نشان میدهد جمهوری اسلامی در ازای پایان دادن به محدودیتهای اعمالشده بر تردد دریایی در تنگه هرمز و تاکید دوباره بر تعهد خود مبنی بر عدم تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای، از مزایای اقتصادی گستردهای برخوردار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، چارچوب کلی توافق تصویری نسبتا جامع از مشوقهای اقتصادی در نظر گرفتهشده برای جمهوری اسلامی ارائه میدهد؛ مشوقهایی که از ازسرگیری صادرات نفت تا مشارکت در یک برنامه توسعه اقتصادی چندصد میلیارد دلاری را در بر میگیرد.
تسنیم، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ابتدا گزارش داد که متن تفاهمنامه، بر اساس توافق طرفها، پس از امضا در روز جمعه منتشر نخواهد شد. این خبرگزاری دقایقی بعد با انتشار «اصلاحیه»ای خبر خود را تغییر داد و نوشت متن تفاهمنامه پس از امضا منتشر خواهد شد.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، نوشت هرگونه عهدنامه و موافقتنامه بینالمللی طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و نباید جزئیات تفاهمنامه با آمریکا از نمایندگان و مردم پنهان بماند.
کیهان با مقایسه این موضوع با برجام نوشت حتی اگر برخی «یادداشت تفاهم» را تعهدآور ندانند، طبق نظر تفسیری شورای نگهبان، هر یادداشت تفاهمی که ایجاد تعهد کند در حکم قرارداد است و باید ضوابط قانون اساسی درباره آن رعایت شود.
این روزنامه تاکید کرد متن تفاهمنامه باید پیش از امضا «کالبدشکافی و راستیآزمایی» شود و آگاهی مردم از کلیات و جزئیات آن، حق «قانونی و شرعی» آنهاست.
کیهان همچنین نوشت محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، حتی با وجود حضور در تیم مذاکرهکننده، نمیتواند به جای همه نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرد.
این روزنامه با اشاره به سخنان دونالد ترامپ مبنی بر ارسال توافق به کنگره آمریکا، از پنهان ماندن متن تفاهمنامه از نمایندگان مجلس انتقاد کرد.
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به یادداشت تفاهم ایالات متحده و جمهوری اسلامی نوشت که حکومت ایران خواستار آن است که اسرائیل دفاع از مرزهای خود در برابر حزبالله را متوقف کند، در حالی که اجرای طرح صلح در غزه به خلع سلاح حماس وابسته است.
هاکبی افزود: «همه اعضای حزبالله و حماس به "کشور مادر" خود، یعنی ایران، منتقل شوند.»
او نوشت در صورت تحقق چنین اقدامی، لبنان و اسرائیل از «نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران» رها خواهند شد.
هاکبی در پایان پیام خود نوشت: «به صلح فرصت بدهید.»