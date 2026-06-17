عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگوی تلفنی با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، جزییات یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی را تشریح کرد و خواستار استفاده از این توافق برای گسترش همکاری‌های تهران و پکن شد.

عراقچی گفت تفاهم اسلام‌آباد می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های انرژی، اقتصاد و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

او در گفت‌وگو با وزیر خارجه چین گفت مسئولیت اجرای کامل مفاد یادداشت تفاهم، به‌ویژه پایان دادن به جنگ در همه جبهه‌ها، بر عهده آمریکا است.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، نیز پیش‌تر چین را شریک «منحصربه‌فرد» جمهوری اسلامی توصیف کرد و خواستار گسترش همکاری‌های همه‌جانبه تهران و پکن شد.