حماس: درباره پرونده سلاح به توافقی مورد قبول همه طرفها نزدیک شدیم
شبکه الحدث به نقل از حازم قاسم، سخنگوی حماس، گزارش داد این گروه در گفتوگوهای سهشنبه ۲۶ خرداد با میانجیها به توافقهای گستردهای دست یافته است.
قاسم گفت حماس اکنون در قاهره گفتوگو با میانجیها، نمایندگان شورای صلح را برای تدوین چارچوب اجرای توافق آتشبس در غزه ادامه میدهد.
او افزود حماس در تلاش است اجرای مرحله نخست آتشبس را تکمیل و زمینه ورود به مرحله دوم را فراهم کند. به گفته او، مذاکرات روز سهشنبه با هدف اجرای تعهدات باقیمانده از مرحله اول و بررسی پروندههای مرتبط با مرحله دوم با پیشرفت قابل توجهی همراه بود.
سخنگوی حماس همچنین گفت در این مذاکرات موضوع ورود کمیته ملی به غزه، استقرار نیروهای بینالمللی و پرونده سلاح فلسطینی بررسی شد. او افزود این موضوع در چارچوب رویکردی «منطقی و معقول» مورد بحث قرار گرفت که برای همه طرفها قابل قبول باشد.
قاسم گفت توقف جنگ، ورود کمکهای بشردوستانه و آغاز بازسازی غزه همچنان اولویت اصلی حماس در این مذاکرات است.