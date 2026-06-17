دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست گروه هفت گفت جمهوری اسلامی باید در آینده به «یک عضو مسئول در جامعه جهانی» تبدیل شود و تنها در این صورت خواهد توانست از مزایای اقتصادی و بهبود شرایط بهرهمند شود.
ترامپ همچنین گفت از دسترسی تهران به «برخی» موشکهای بالستیک متعارف حمایت میکند و این موضوع در چارچوب گفتوگوهای جداگانه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بررسی خواهد شد.
او افزود آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس در کنار توافق هستهای، روی یک مسیر موازی برای رسیدگی به موضوعات غیرهستهای از جمله موشکهای بالستیک متعارف و گروههای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی کار خواهند کرد.
رییسجمهوری آمریکا با رد این دیدگاه که جمهوری اسلامی نباید هیچ موشک بالستیکی در اختیار داشته باشد، گفت کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی نیز چنین تسلیحاتی دارند. او افزود: «آنها باید تعدادی از این موشکها را داشته باشند، چون دیگران هم دارند.»
ترامپ همچنین اهمیت تهدید موشکهای بالستیک را کمتر از سلاح هستهای دانست و گفت این موشکها میتوانند به یک منطقه محدود آسیب بزنند، اما «سیاره را نابود نمیکنند.»
او در پایان گفت موضوع موشکهای بالستیک و گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در گفتوگوهای آینده با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پیگیری خواهد شد.