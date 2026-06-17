بلومبرگ گزارش داد بر اساس پیش‌نویس یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران صادر خواهد کرد. بر پایه این سند، تهران در چارچوب یک توافق موقت با واشینگتن اجازه خواهد یافت بلافاصله صادرات نفت خود را از سر بگیرد و پس از آغاز مذاکرات برای دستیابی به یک توافق دائمی، به یک برنامه توسعه اقتصادی ۳۰۰ میلیارد دلاری دسترسی پیدا کند.

یک منبع آگاه به بلومبرگ گفت آمریکا متن این توافق موقت را در جریان نشست گروه هفت در فرانسه در اختیار کشورهای متحد خود قرار داده است، اما تاکنون هیچ‌یک از دو طرف به‌طور رسمی این سند را منتشر نکرده‌اند.

فرد دیگری که از محتوای این پیش‌نویس اطلاع دارد و نخواست نامش فاش شود، گفت جزییات فنی توافق همچنان در حال بررسی است و به همین دلیل ممکن است متن نهایی پیش از امضا دستخوش تغییر شود.

بلومبرگ نوشت نسخه‌ای از این پیش‌نویس را مشاهده کرده و مفاد آن نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در ازای پایان دادن به محدودیت‌های اعمال‌شده بر تردد دریایی در تنگه هرمز و تاکید دوباره بر تعهد خود مبنی بر عدم تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، از مزایای اقتصادی گسترده‌ای برخوردار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، چارچوب کلی توافق تصویری نسبتا جامع از مشوق‌های اقتصادی در نظر گرفته‌شده برای جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد؛ مشوق‌هایی که از ازسرگیری صادرات نفت تا مشارکت در یک برنامه توسعه اقتصادی چندصد میلیارد دلاری را در بر می‌گیرد.

تسنیم، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ابتدا گزارش داد که متن تفاهم‌نامه، بر اساس توافق طرف‌ها، پس از امضا در روز جمعه منتشر نخواهد شد. این خبرگزاری دقایقی بعد با انتشار «اصلاحیه»‌ای خبر خود را تغییر داد و نوشت متن تفاهم‌نامه پس از امضا منتشر خواهد شد.